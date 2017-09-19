 سوريا:إشتباكات عنيفة وغارات في منطقة خفض التوتر 

واشنطن لا تتحمس للمقترح الفرنسي بسبب الوجود الايراني في سوريا

بيروت- نيويورك -الزمان : استهدف الطيران الحربي السوري والروسي صباح الثلاثاء محافظة ادلب، رابع مناطق خفض التوتر في سوريا، وذلك ردا على هجوم شنته فصائل يرجح ارتباطها بالنصرة ضد قوات النظام في حماة المجاورة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وفي اطار محادثات استانا، توصلت روسيا وايران ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة في ايار/مايو الى اتفاق لاقامة اربع مناطق خفض توتر في سوريا. واعلنت الدول الثلاث الجمعة الاتفاق على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم ادلب واجزاء من محافظات حماة(وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها. وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الثلاثاء عن «بدء هيئة تحرير الشام (فصائل اسلامية على رأسها جبهة النصرة سابقا) هجوماً استهدف مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد تمهيد مدفعي» لافتا الى سيطرتها على قريتين حتى الآن. وتحدث عن «معارك طاحنة تدور رحاها على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وادلب»، وبحسب عبد الرحمن، بدأ «القصف الجوي لقوات النظام بعد ساعة من شن الهجوم مستهدفا خطوط الامداد الآتية من ادلب للجهاديين»، مؤكدا ان «الغارات مستمرة في كل من ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي (…) وهي الأعنف منذ اعلان مناطق تخفيف التصعيد» في ايار/مايو الماضي. وتدخل الطيران الحربي الروسي في وقت لاحق في القصف الجوي. وتسببت الاشتباكات وفق المرصد، عن مقتل «12 مقاتلا في صفوف الفصائل، فضلا عن 19 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها”.

فيما دولياً جمعت الولايات المتحدة الاثنين وزراء من دول حليفة للدفع باتجاه التوصل الى تسوية سياسية في سوريا، لكنها ابدت برودا ازاء الدعوة الفرنسية مناجل اقامة مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية.

وعقد الاجتماع في نيويورك بدعوة من وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وضم دولا من حلف شمال الأطلسي بالاضافة الى دول عربية، وقد وافقت هذه الدول على حث الاطراف المعنيين على التفاوض حول عملية انتقال سياسي.

وحذرت هذه الدول من ان الاسرة الدولية لن تعترف بنظام الرئيس السوري بشار الاسد او تقوم بتمويل اعادة اعمار البلاد دون تحديد خط يؤدي الى تسوية.

ولقيت دعوة باريس لاقامة «مجموعة اتصال» من اجل دفع الاطراف المعنيين الى الانخراط في عملية سلام برودا من واشنطن التي ترفض التعاون مع ايران.

وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي بالوكالة ديفيد ساترفيلد للصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد في فندق عشية بدء اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة «لم يكن هناك نقاش لمحافل أخرى في هذا الاجتماع».

وأكد زير خارجية هولندا بيرت كوندرز انه «لم يتم مناقشة» الاقتراح الفرنسي.

وقال مسؤول اميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بعد الاجتماع «اذا كانت ايران موجودة في مجموعة الاتصال، فسيكون صعبا بالنسبة الينا»، في محاولة لتفسير الموقف الاميركي.

وحذرت فرنسا الاثنين من «تفكك» سوريا معلنة عن اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هذا الاسبوع في نيويورك لمحاولة تشكيل «مجموعة اتصال» لاحياء حل سياسي للنزاع.