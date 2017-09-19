لغة التخوين سيف ذو حدين

فاتح عبد السلام

مهما كانت درجة الخلافات عميقة لايوجد مبرر في اظهار شعارات التخوين في قضية استفتاء اقليم كردستان ، فالتخوين عمل لا يخدم العراق ، ويظهر نزعة ذات بعد عنصري في التعامل مع الاقليم الكردي شبه المستقل منذ سنوات طويلة. لغة التخوين غير سياسية مطلقاً ، ويمكن استخدامها في إدانة أي طرف يتحدث بها بسهولة . لاسيما الطبقات الحاكمة في العراق بعدما تسلمت البلد جاهزاً من الحاكم الامريكي بريمر . في حين كان اقليم كردستان بناءاً قائماً ، ومن ثم جرى اتخاذه أساساً في بناء العراق الجديد الفيدرالي ، الذي انتهي الى هوية دينية .

الخلاف على موعد اعلان الاستفتاء يحتمل اللغة السياسية في الرد والجدل والتفاهمات، لكن الالتفاف على حق شعب كامل ، أقرّ النظام السابق حقه في الحكم الذاتي الأول قبل عام ١٩٩٠ وبعد ذلك حتى ٢٠٠٣ ، هو نوع من الانكار الذي لا ينبغي أن يسود دولة تنتمي الى القرن الحادي والعشرين ، وان سياسييها من صنيعة هذا النظام الدولي الجديد الذي يدينونه لأنه قد يسمح بتقرير مصير لأي شعب .

القرن الماضي شهد تحرر العرب من حقبة استعمارية مباشرة ، وتجلت فلسفات حول القومية العربية من خلال احزاب لا تزال تعمل ضمن هذه الفكرة وهذا حقها ، لكن ألا يحق لقومية أخرى تعدادها بالملايين أن تقرر مصيرها بنفسها في يوم ما . ألا يحق للقومية الكردية ذات التاريخ الطويل من الكفاح من أجل اثبات حقهم ووجوهم من ايام بندقية البرنو في أعالي الجبال حتى الصيغ السياسية الحديثة في ادارة اقليم شبه مستقل ، وباتت المشاكل بينه وبين المركز تتجه الى نهايات غير معروفة ، يرضاها السياسيون في بغداد لأنهم رضوا الاتعس منها للشهعب العراقي ذي الوضع البائس الآن ، في حين قال لي سياسي كردي أمس اننا من حقنا أن لا نرضى السيرالى الأبد نحو المجهول ، لنقف عند نقطة ونطالب بحقنا ونتفاهم بلغة الحوار، واذا قبلنا الآخر بهذه الصيغة وأقر حقنا في الاستقلال ، يمكن الاستماع لكل الآراء ولتكن مسيرة التفاوض صعبة او شاقة ، لكن حين تتوافر النيات نستطيع تذليلها لنتحول الى جارين متعاونين نتبادل المنافع بجدية وتكون بيننا اقوى الاتفاقيات .

الاستفتاء أدى هدفه السياسي والاعلامي والتعبوي على درجة عالية ، حتى لو تحول من موعده الى صيغة أخرى . ليكن العراق اول من يعترف بالدولة الكردية ويحتويها قبل ان يصبح الامر واقعاً وتكون دول الجوار المعترضة هي التي تقوم بدور الاحتواء لمصالحها .

اشتغلوا سياسة حكيمة، وتصرفوا كأجدادكم العرب العظماء . بالمناسبة، أهم أجدادكم حقاً؟