دراج بريطاني يلف حول العالم في 78 يوماً

باريس- (أ ف ب) – استكمل الدراج البريطاني مارك بومون في باريس جولة حول العالم على دراجة هوائية دامت 78 يوما، محققا رقما قياسيا جديدا ومتخطيا الانجازات الخيالية لفيلياس فوغ.

ونجح المغامر الاسكتلندي البالغ 34 عاما بتحقيق رقم عالمي جديد بلغ 78 يوما و14 ساعة و14 دقيقة، بحسب كتاب غينيس للارقام القياسية. وانطلق بومون من باريس في 2 تموز/يوليو الماضي ووصل الاثنين (الساعة 17 ت غ) الى قوس النصر تحت الامطار. وقال بومون الذي استقبلته زوجته وابنتاه مع نحو خمسين مشجعا «لقد ذهبت أبعد من قوتي الجسدية والعقلية. فترة شهرين ونصف كانت الاطول في حياتي. هذا حلم تحول الى حقيقة».

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة النيوزيلندي اندرو نيكولسون منذ 2015، عندما قام بجولته لمدة 123 يوما. وبومون نفسه اكمل الجولة سابقا في 195 يوما عام 2008.

يذكر انه في رواية «جولة العالم في 80 يوما» للكاتب الفرنسي جول فيرن، احتاج فيلياس فوغ الى 80 يوما لاستكمال رحلته مستخدما القطار، القارب والمنطاد. من جهته، قطع بومون المحيطات والبحور بالطائرة، فيما قطع باقي الرحلة عبر اوروبا وروسيا والولايات المتحدة والصين واستراليا بقوة قدميه.

ودوس الرياضي 16 ساعة يوميا قاطعا 29 ألف كيلومتر واستيقظ كل يوم الساعة الثالثة والنصف فجرا. وكان بومون الذي التقط الصور رفقة والدته ومديرة اعماله اونا قال قبل انطلاق جولته الاخيرة في تور «اتوق لعدم الاستيقاظ الساعة الثالثة والنصف فجرا».