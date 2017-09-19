أحلام تتباهى بسيارتها الفارهة الجديدة

بيروت -الزمان : ‎على الرغم من مرور أكثر من شهر على الحفل الذي أحيته الفنانة الإماراتية أحلام في لندن على مسرح «بلاديوم»، فاجأت الفنانة متابعيها ونشرت صوراً جديدة من كواليس الحفل. ‎الفنانة الخليجية كثيرة الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي خضعت لجلسة تصوير خاصة مع سيارتها الفارهة الجديدة قبل وقوفها على المسرح، وهي واحدة من أغلى سيارات العالم، من ماركة «رولز رويس»، موديل «جوست 2017»، ويتجاوز سعرها مليوندولار أمريكي أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصري. ‎من ناحية أخرى، تستكمل أحلام حالياً تصوير حلقات برنامج The Voice في موسمه الرابع، والذي انضمت له حديثاً ضمن لجنة المدربين الأربعة، وذلك إلى جانب محمد حماقي، إليسا، وعاصي الحلاني.