سحب 2,5 مليون سيارة في الصين بسبب الوسادات الهوائية

بكين- أ ف ب) – أعلنت السلطات الصينية أن مجموعة جنرال موتورز لتصنيع السيارات ستسحب أكثر من 2,5 مليون سيارة من الاسواق الصينية لمخاوف مرتبطة بوسادات الهواء التي تصنعها الشركة اليابانية العملاقة تاكاتا، في ما يشكل ضربة لمصنع السيارات الاميركي في أكبر اسواق السيارات فيالعالم. وستبدأ «جنرال موتورز» وشريكتها «شنغهاي جنرال موتورز» بسحب السيارات المزودة بوسادات هواء قد يكون بها عيوب، اعتبارا من مطلع تشرين الاول/اكتوبر القادم، ومنها سيارات شفروليه وبويك، بحسب ما اعلنته أعلى هيئة لحماية المستهلك في الصين.

وستقومان بتغيير وسادات الهواء التي بها خلل مجانا. وسحبت تاكاتا نحو 100 مليون وسادة هواء مصنعة لعدد من أكبر مصنعي السيارات في العالم، منها نحو 70 مليون في الولايات المتحدة لمخاطر متعلقة باحتمال عدم امتلائها بالهواء بالشكل الصحيح وتمزقها وبالتالي انطلاق شظايا مميتة تهدد الركاب. وخلل الوسادات هذا مرتبط بمصرع 16 شخصا وجرح العشرات في انحاء العالم. في الصين تشمل عملية الاسترجاع 37 مصنعا وأكثر من 20 مليون عربة، استدعى 24 مصنعا منها 10,59 مليون عربة حتى نهاية حزيران/يونيو بحسب ما اكدته «الادارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر».

وأعلنت هيئة المراقبة الاسبوع الماضي ان مصنع السيارات الالماني فولكسفاغن سيسحب مع شركاته 4,86 مليون سيارة في الصين بسبب مشكلة وسادات الهواء.

وتعد الصين سوقا مهما لكبار مصنعي السيارات.

وتتمتع جنرال موتورز بمكانة بارزة منذ مدة طويلة في الصين حيث باعت العام الماضي 3,87 مليون عربة مما يجعلها ثاني اكبر مصنعي السيارات الاجانب بعد فولكسفاغن في هذا البلد.