علماء يابانيون يكتشفون أخف أنواع الجليد في العالم

اسطنبول – توكيو -الأناضول : قال باحثون يابانيون، إنهم تمكنوا من تطوير صيغة جديدة من الجليد، يعتمد على تركيبة من المواد التي تجعله الأخف وزنًا بين الأنواع الموجودة حاليًا حول العالم.

وأوضح الباحثون بجامعة أوكاياما اليابانية، أن هذا النوع من الجليد يمكن الاستفادة منه في المجال الصناعي، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية (Chemical Physics) العلمية. وأوضح الباحثون أنه يوجد حاليًا 17 نوعًا من الجليد الذي يمكنه الحفاظ على شكله وخواصه الفيزيائية ضمن ظروف حرارية معينة. وأضافوا أنهم عندما درسوا أنواع الجليد المختلفة تمكنوا من الحصول على صيغ معينة من «الزيوليت» أو مادة «سيليكات الألومينيوم» المائية التي تحوي بلورات ذات خواص فريدة. وقام فريق البحث دراسة تغيرات هذه المادة الفيزيائية في ظروف الضغط والحرارة المنخفضة، وحصلوا على تراكيب جديدة من مواد قابلة لإعطاء صيغ من الجليد خفيف الوزن.

ووجد الباحثون أن الجليد الناتج عن مركبات «الزيوليت» كان أكثر استقرارًا من أنواع الجليد المعروفة حاليًا، فضلا عن أنه أقل كثافة ووزنًا، والتجاويف الموجودة فيه لا تشغل أكثر من 50% من حجمه الأساسي.

وأشاروا إلي أن هذا الجليد الذي يتكون من بلورات سداسية يعتبر أخف أنواع الجليد الموجودة حاليًا.

وقال ماساكازو ماتسوموتو، الأستاذ المساعد في معهد بحوث العلوم في جامعة أوكاياما: «إن أبحاثنا توفر نقطة انطلاق هامة في استكشاف الأنواع ذات الكثافة المنخفضة من الجليد».

واعتبر فريق البحث أن هذا الاكتشاف مهمًا في الوقت الذي تتسابق فيه جميع دول العالم المتقدمة على تطوير صيغ جديدة من المعادن والمواد الصلبة التي يمكن الاستفادة منها في المجال الصناعي.

وكان باحثون يابانيون اكتشفوا مركبًا طبيعيًا في فاكهة الفراولة، يجعل الآيس كريم يحتفظ بخواصه لعدة ساعات، ولا يذوب حتى عند التعرض لدرجة حرارة مرتفعة.