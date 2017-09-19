الوقف السني يراقب الهلال اليوم الأربعاء

مكتب السيستاني يحدد الجمعة المقبلة غرة محرم

النجف – سعدون الجابري

اعلن ديوان الوقف السني ان لجنة الافتاء ستراقب رؤية شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة مساء اليوم الاربعاء، فيما اكد مصدر مخول في مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في محافظة النجف ان الجمعة اول ايام شهر محرم الحرام . وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (لجنة المراقبة في الوقف السني سوف تعلن مساء اليوم الاربعاء تحديد اليوم الاول من شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة 1439) ، واضاف ان (اللجنة ستعلن في مؤتمر صحفي نتائج رؤية الهلال لتكون غرة محرم الحرام والسنة الهجرية الجديده اعادها الله على العراق والامتين العربية والاسلامية باليمن والبركات).فيما اعلن مصدر مخول في مكتب السيستاني ان يوم الجمعة المقبل هو اليوم الاول من شهر محرم الحرام . وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (يوم الجمعة الموافق 22 من ايلول الجاري هو غــــرة شهر محرم الحرام وبداية السنة الهجرية الجديدة 1439) .