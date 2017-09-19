العمل:إطلاق راتب المعين المتفرغ للعسكريين من ذوي الإعاقة

بغداد – الزمان

أطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للعسكريين من ذوي الاعاقة المشمولين من محافظة بغداد لمدة اربعة ايام ابتداء من الاثنين الماضي لغاية يوم غد الخميس. وقال رئيس الهيئة القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة شرعت بتوزيع الدفعة الثانية من راتب المعين المتفرغ بين الاشخاص من ذوي الاعاقة – جرحى الجيش العراقي- المحالين من هيئة التقاعد الوطنية الى هيئة ذوي الاعاقة بعد استكمال جميع الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لشمولهم براتب المعين المتفرغ البالغ 170 الف دينار شهريا). واضاف ان (الدفعة الحالية تتضمن رواتب لثلاثة اشهر ايار ، وحزيران ، وتموز بواقع 510 آلاف دينار للمعين الواحد) ، داعيا اياهم لـ(تسلم مستحقاتهم المالية التي كفلها لهم القانون المذكور آنفا وفق جداول الاسماء وتواريخ المراجعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحات الرسمية للهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة). واوضح الموسوي ان عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ من العسكريين من محافظة بغداد بلغ 1411 مستفيدا وبدأ موعد تسليم دفعاتهم من يوم الاثنين الماضي لغاية يوم غد الخميس بواقع 500 مستفيد يوميا .وذكر البيان ان التوزيع سيكون في مقر الوزارة على قاعة المركز العراقي – الكوري من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بحضور المعين فقط مع جلب هوية الاحوال المدنية الاصلية للطرفين (المعين والمعاق).