العراق يتجه لإستصدار قرار دولي رافض للإستفتاء

خبير لـ (الزمان): زيارة العبادي إلى نيويورك قائمة

بغداد- شيماء عادل

نفى رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري صدور اي بيان عن الغاء رئيس الوزراء حيدر العبادي الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، مؤكدا ان هذا الاجتماع يعد فرصة ممتازة لعرض المستجدات السياسية التي يشهدها البلد وايجاد حل لقضية استفتاء اقليم كردستان.وقال الشمري لـ(الزمان) امس ان (زيارة العبادي قائمة ما لم يصدر بيان بشأن الغائها والى الآن لم يصدر اي بيان من الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن)،مشيراً الى ان (كلمة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ستكون يوم 21 من الشهر الجاري). واوضح ان (هناك رؤية لدى الحكومة العراقية ترتبط بإستثمار اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ليس فقط على مستوى الانتصارات التي تحقق على داعش وايضا محاولة زيادة التنسيق مع المجتمع الدولي او على مستوى محاربة التطرف او في ما يرتبط بإعادة اعمار المدن التي حررتهال القوات الامنية العراقية وتدعيم الاستقرارفي هذه المناطق فحسب، الا ان الملف الابرز الذي يحمله العراق هناك بالتحديد هو قضية الاستفتاء واجراء مباحثات)، لافتاً الى ان(المساحة هناك ستتيح اللقاء بزعماء دول على مستوى رؤساء وملوك وهذه اللقاءات قد توضح الصورة اولا والامر الاخر ان هذه اللقاءات قد تكون داعمة اصلا لتلك القناعات المتوفرة لدى القادة الدوليين في قضية المحافظة على وحدة العراق ).

وتابع الشمري انه (في حال استمر التعنت من قبل الاكراد بقضية الاستفتاء فاعتقد ان العراق يمكن ان يمضي الى مجلس الامن الدولي في قضية اصدار قرار برفض هذا الاستفتاء)، مشيراً الى ان (الاجواء يبدو انها متاحة ومهيئة للعراق من اجل حشد هذا القرار الدولي سواء على مستوى الجمعية العامة او على المستوى الدولي )، مؤكدا ان (هذه الاجتماعات تعد فرصة ممتازة والاجواء مناسبة جدا لكون العراق يحظى بثقة العالم حيث تظهر صورة العراق القوي الذي حارب ضد داعش وكل هذه الامور تؤخذ بنظر الحسبان اضافة الى الحيادية التي اتبعها وعدم انخراطه ضمن اي من المحاور المتصارعة في المنطقة وكل هذه الامور تؤهل العراق لأن يحظى بثقة المجتمع الدولي) .

وكانت تقارير قد رجحت الغاء زيارة العبادي الى نيويورك وذلك للاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.وذكرت المصادر ان ( زيارة العبادي الى نيويورك كانت مقررة في يوم الاحد الماضي ولكن قد تم تأجيلها الى الليلة او يوم غد) .ووصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى نيويورك امس لحضور أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الخارجية في بيان ان (من المتوقع أن يلتقي الجعفري بوزراء خارجية ومسؤولي عدد من بلدان العالم لبحث العلاقات الثنائيّة وتعزيزها، وحشد الجهود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية). من جهة اخرى، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش في نيويورك جميع الجهات بما فيها منظمة الامم المتحدة لدعم الدستور العراقي ووحدة اراضي العراق. من جانبه، شدد غوتيريش على القول ان (تقسيم العراق وسوريا لا يخدم الاستقرار في المنطقة ونحن مستعدون للتعاون مع ايران لترسيخ اسس السلام والامن في المنطقة).