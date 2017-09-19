ترامب في أول خطاب أمام الجمعية العامة: لن نسمح للإرهاب الإسلامي بترويع العالم

نيويورك – الزمان

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس هجوما حاداً على من وصفها بـ(الدول المارقة)، مهددا بمحو كوريا الشمالية من الخارطة . وعدّ ترامب في أول كلمة له يلقيها في الأمم المتحدة بصفته رئيسا لأمريكا ان (الدول المارقة تشكل خطرا على الدول الاخرى وعلى شعوبها نفسها). واضاف في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة التي يخيم عليها هذا العام التهديد النووي الكوري الشمالية ومصير الاتفاق النووي مع ايران ان (الجيش الامريكي سيصبح قريبا اقوى من اي وقت مضى وسننفق 700 مليار دولار على جيشنا وسيكون الأقوى في التاريخ). وتابع(كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ستكون بلادي همي الأول). وقال (أتحدث إليكم الآن حيث يعاني الملايين من المواطنين من الإعصار المدمر الذي ضرب بلادي)، مضيفاً ان (البورصة وصلت إلى مستويات قياسية، والبطالة انخفضت مثلما لم يحدث في أي وقت آخر، وبسبب اللوائح التنظيمية التي ألغيناها أصبح عدد كبير يعمل، والشركات عادت مرة أخرى إلى أمريكا). ومضى قائلاً (سنوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره)، لافتاً الى أن الولايات المتحدة حققت (مكاسب هائلة) ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، مبديا رغبته في تحقيق حل سياسي في سوريا يلبي تطلعات مواطنيها، فيما اتهم إيران بتعزيز (ديكتاتورية) الرئيس بشار الأسد.وتباهى ترامب بما تحقق خلال ثمانية أشهر من (مكاسب هائلة)، مؤكدا (أننا ألحقنا الهزيمة بالتنظيم).وأضاف (نسعى لعدم تصعيد الأزمة السورية وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات السوريين)، لافتا إلى أن (إيران عززت ديكتاتورية الأسد وقادت للحرب في اليمن وعلينا التصدي لإيران التي لا تصدر إلا العنف والفوضى)، مشددا على ضرورة (حرمان الإرهابيين من أي ملاذ أو دعم).واضاف (أننا سندمر كوريا الشمالية بشكل كامل إذا تمادت أكثر). ومما جاء في خطابه: الدول المارقة آفة كرتنا الأرضة والنظام في كوريا الشمالية عبارة عن عصابة إجرامية/على بيونغ يانغ أن تدرك أن الطريق المقبول الوحيد هو تخليها عن الأسلحة النووية في حال رفض كوريا الشمالية التراجع عن طموحاتها النووية والصاروخية لن يكون أمامنا خيار آخر إلا تدمير هذا النظام نهائيا وعلى أعضاء الأمم المتحدة العمل معا لعزل نظام كيم حتى يتخلى عن تصرفاته العدائية. واضاف (ان الصفقة النووية مع إيران شكلت إحراجا للولايات المتحدة ولا أعتقد أن هذه هي النهاية ونبحث عن سبل لخفض التصعيد في سوريا وننفق مليارات الدولارات لإعادة اللاجئين وعلى أعضاء الأمم المتحدة الدفاع عن السيادة وحماية الحدود بدءا من أوكرانيا ووصولا إلى بحر الصين الجنوبي وان حرية الدول واستقلالها وسيادتها ضمان نجاح الأمم المتحدة ولا نحاول فرض أسلوب الحياة الخاص بأمريكا وقيمها على أحد بل نريده أن يكون مثالا لامعا للجميع ومثل أي زعيم آخر في العالم سأضع مصالح دولتي فوق الجميع دائما وان النظام الفاسد في فنزويلا دمر الأمة المزدهرة ونحن جاهزون لاتخاذ إجراءات إضافية ضده) واكد (عدم رفع العقوبات المفروضة على كوبا حتى إجراء إصلاحات جذرية).