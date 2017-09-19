إستشهاد وإصابة 40 مواطناً في إعتداء بيجي

بغداد – محمد الصالحي

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين في حصيلة الاعتداء الانتحاري على المطعم السياحي في قضاء بيجي ضمن محافظة صلاح الدين، مبينةً أن الهجوم نفذه انتحاريان فيما تم قتل ثالث عند بوابة المطعم. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعتداء الإرهابي الذي استهدف بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين مطعم القلعة على الطريق الخارجي بين تكريت وبيجي في منطقة الحجاج، أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين).

وأضاف أن (القوات الامنية قتلت إرهابيا انتحاريا ثالثا أمام بوابة المطعم).وقال مصدر امس ان (قوة أمنية اشتبكت مع مسلح يعتقد أنه انتحاري خلف مطعم القلعة الذي تم استهدافه بهجوم انتحاري في بيجي).وأضاف أن (تعزيزات عسكرية وصلت الى المنطقة).وقال مصدر امس ان (انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه مستهدفاً مطعماً سياحياً ، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة في حصيلة أولية).

الى ذلك قال مسؤول إعلام سرايا السلام في محافظة صلاح الدين مهند العزاوي في تصريح امس ان (سرايا السلام بذلت جهوداً حثيثة في قيادة عمليات سامراء كانت نتيجتها تحرير مختطفين اثنين وإلقاء القبض على الخاطفين). فيما اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، حكما سبع سنوات على موظفَين في عقاري سامراء، وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمها على الموظفين المدانين (ع.ع.ز) و(ش.خ.خ) لإحداثهما ضررا عمدياً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها). موضحا أن (ذلك تم من خلال عدم تثبيت اسم المالك الحقيقي وموقع العقار الذي جرى استملاكه من قبل ديوان الوقف الشيعي، ودفع بدل الاستملاك الذي بلغ 457 مليونا و600 الف دينار الى غير مالكه الحقيقي وخلافاً للعقارات المشمولة بالاستملاك).

وأضاف أن (إدانة الموظفين تمت وفق قانون العقوبات وتحديد عقوبتهما بمقتضاها، فتم الحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات).وكانت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة سبق وأن أصدرت أحكاما على أربعة موظفين يعملون في الدائرة ذاتها لتلاعبهم بمساحات الأراضي المشمولة بالاستملاك، وحكمت عليهم بالحبس وردّ مبالغ الضرر المالي.