السبهان يجدد دعوة رئيس الإقليم لقبول الوساطات الدولية

البارزاني: تسلمنا مقترحات جديدة بديلة للإستفتاء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل- فريد حسن

كشف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني امس عن تسلمه مقترحات جديدة بديلة لاستفتاء الاقليم، موضحا ان هذه المقترحات تختلف عن سابقاتها.وقال البارزاني خلال كلمة القاها في مؤتمر جماهيري في قضاء سوران بمحافظة اربيل (إذا لم يكن هناك بديل حقيقي فمن المستحيل أن نؤجل الاستفتاء وفي حال وجود بديل ، فسنقيم يوم 25 أيلول الاحتفالات)، وتابع (من حقنا دستوريا، إجراء الاستفتاء، والدولة العراقية ليست فيدرالية بل دولة دينية ومذهبية).واضاف (لم يبق أمامنا سبيل آخر سوى التوجه إلى الاستفتاء، والحوار مع بغداد هو بهدف الاستقلال وليس من أجل الحصول على المناصب)، مشيراً الى أن (قرارات البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية لا تنفذ في كردستان، ويجب على الإقليم وبغداد معالجة المشاكل سلميا، وإذا فرضت الحرب علينا فمن حقنا الدفاع عن أنفسنا). في غضون ذلك، دعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان البارزاني لقبول الدعوات الدولية المتعلقة بالاستفتاء .وقال السبهان، في تغريدة على تويتر امس (أتطلع لحكمة وشجاعة البارزاني بقبول الوساطات الدولية لحل الأزمة الحالية ضمن مقترحات الأمم المتحدة وتجنيب العراق لأزمات هو بغنى عنها). وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفهما الرافض للاستفتاء. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان أردوغان اتصل هاتفياً بالعبادي وقدم (تعازيه لاسر شهداء العملية الارهابية في ذي قار وتمنياته للجرحى بالشفاء، كما هنأ الشعب العراقي بالانتصارات الباهرة على عصابات داعش الارهابية)، مؤكداً (موقف تركيا الرافض للاستفتاء )، مشدداً على (دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية وجميع خطواتها الرامية لحفظ وحدة العراق). بدوره أكد العبادي (الموقف الواضح للحكومة العراقية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحفظ وحدة البلد ومنع كل ما يهدد السلم الأهلي). وأجمع قادة التحالف الوطني على عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء لعدم دستوريته.وقال بيان للتحالف تلقته (الزمان) امس ان الهيئة القيادية للتحالف الوطني عقدت اجتماعاً مساء الإثنين برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم تم خلاله مناقشة استفتاء كردستان. وبحسب البيان فقد اعرب المجتمعون عن (رفضهم القاطع لاجراء الاستفتاء)، مؤكدين (عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء بوصفه خطوة غير دستورية ولا تستند الى القانون)، مشددين على (اهمية اعتماد الدستور بجميع مواده أساساً للحوار من دون انتقائية). ودعا التحالف الوطني الى (حوار وطني جدي عميق ومتوازن لحل المشاكل)، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ(اتخاذ جميع الوسائل الداعمة لترسيخ وحدة العراق أرضا وشعباً).ورحب البيان بـ(الدور المساند والايجابي لبعثة الأمم المتحدة في العراق – يونامي – في الحفاظ على وحدة البلاد). من جانبه، دعا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الإطراف السياسية المعنية بإجراء الاستفتاء إلى اللجوء للحوار قبل إجراء الاستفتاء وليس بعده.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح امس الثلاثاء (بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان إجراءات استفتاء الإقليم أصبح موقف الحكومة الاتحادية متكاملا بسلطاته الثلاثة من خلال السلطة التنفيذية بمجلسي الوزراء والامن الوطني والسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان وآخرها قرار المحكمة الاتحادية العليا).

واضاف ان (قرار المحكمة الاتحادية يلغي أي ترتيب قانوني ودستوري على الحكومة الاتحادية وبالتالي لم يعد للقوى السياسية المؤيدة لإجراء الاستفتاء أي مسوغ على المستوى القانوني والتشريعي والتنفيذي للمضي في إجراء الاستفتاء). وشهدت كركوك امس تظاهرة شارك فيها المئات من المواطنين، مطالبين فيها بالغاء قرار اقالة المحافظ نجم الدين كريم الذي اتخذه البرلمان العراقي الخميس الماضي، على خلفية موقفه من الاستفتاء