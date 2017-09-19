إنهيار سريع للتنظيم في أول ساعات المعارك

عمليات عسكرية واسعة لإستعادة غربي الأنبار من داعش

بغداد – محمد الصالحي

اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي انطلاق عمليات تحرير مناطق غربي الانبار، مؤكدا ان داعش لن يحصد الا الموت، فيما تمكنت القوات المشتركة من فرض سيطرتها على مناطق شاسعة من الحدود. وقال العبادي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عمليات تحرير مناطق غربي الانبار وعنة انطلقت لتطهير كل بقعة ارض من رجس المعتدين الاشرار).وأضاف (سيكون لنا موعد اخر مع نصر جديد ولن يحصد داعش الا الموت وذل الهزيمة).

تحرير عنة

وقال مصدر امس ان (القوات الامنية المشتركة بدأت بتحرير مدينة عنة غرب محافظة الانبار من سيطرة تنظيم داعش).واضاف ان (العملية تمت بمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري وباسناد من طيران التحالف الدولي والمروحي التابع للجيش).قال مصدر امس ان (القوات الأمنية مدعومة بالعشائر دخلت منطقة الريحانة شرقي قضاء عنة).وأضاف أن (ذلك جاء بعد تدمير عجلة يقودها انتحاري حاول استهداف القوات المتقدمة).وقال القيادي في حشد البغدادي بالمحافظة قطري العبيدي في تصريح امس ان (هناك هروبا جماعيا لعناصر داعش من مدينة عنة الى مدينة راوة).وأضاف أن (الهروب الجماعي جاء بعد انهيار وانكسار داعش امام تقدم القوات الأمنية والعشائر في عمليات تحرير مدينة عنة من تلك العصابات).وقال الخبير العسكري سعيد الجياشي في تصريح امس ان (القوات المشتركة حققت تقدما كبيرا في معارك عكاشات اسفر عن تبقي 15 كيلو فقط لتحقيق التماس مع القوات الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا). مبينا أن (العمليات العسكرية تجري وفق الخطط المتبعة والمرسومة والتقدم ببطء بسبب العبوات الناسفة والحفاظ على الاهالي في تلك المناطق). واوضح أن (قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة متكاملة على الحدود تتضمن نشر وحدات خاصة من الجيش بالاضافة الى شرطة الحدود لصد اي تعرض ارهابي ولمنع تسلل الإرهابيين من طرف سوريا).واشار إلى أن (وحدات الجيش ستنسحب من الحدود في حال وصول قوات الجيش السوري المناطق الحدودية مع العراق ومنع تنظيم داعش من شن هجمات ارهابية على الشريط الحدودي).

قيادات التنظيم

وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (اثنين من ابرز قيادات تنظيم داعش في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط الدين قتلا، بقصف من طائرة بدون طيار استهدفت مركبة كانا يستقلانها على طريق زراعي في اطراف القضاء). واضاف ان (احد القتلى هو معاون مسؤول امنية الشرقاط والثاني تربطه به صله قرابة ويتبوأ مسؤول حسبة ريف الشرقاط).

وقال مصدر امس ان (أبي عكرمة العراقي وهو أقدم مقاتلي داعش في حوض المطيبيجة شرق صلاح الدين أعدم من قبل تنظيم داعش رميا بالرصاص قرب احدى المضافات).وأضاف أن (العراقي بالأصل من أهالي مطيبيجة ويعد أبرز دليل لتنظيم داعش في تسير قوافله القادمة باتجاه مطيبيجة خاصة من الحويجة وإعدامه جاء لأسباب غامضة لم تعرف حتى الان). وفي كركوك قال مصدر امس ان (داعش نشرت نص قرار بإهدار دماء سبعة من عضاضات التنظيم واللائي ينتمين الى ما يعرف بالحسبة في قضاء الحويجة موضحا أن “التنظيم اعتبرهن متخاذلات في أداء الواجبات ويسربن معلومات للعدو). وأضاف أن (العضاضات المعنيات توارين عن الأنظار منذ أكثر من أسبوع وفق المعلومات المتوفرة). لافتا الى أن (هدر الدماء هو الأول من نوعه في الحويجة يتعلق بالعضاضات واللواتي لهن موقع مميز في هيكلية التنظيم ويعتمد عليهن في الكثير من المهمات).وفي ديالى قال مصدر امس ان (مزارعا يدعى (س. د) قتل بنيران مسلحين من تنظيم داعش في بساتين قرية المخيسة).