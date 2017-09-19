ميسي ورونالدو ضمن قائمة المرشحين لجائزة القدم الذهبية

جماهير اليونايتد والسيتي راضية عن صفقات مورينيو و غوارديولا

{ مدن – وكالات: تباينت ردود فعل جماهير أندية الدوري الإنكليزي الممتاز من التعاقدات التي ابرمها مدربوها خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة، ما بين رضى تام لدى جماهير بعض الأندية التي رأت أن أنديتهم نجحت في تلبية احتياجات فرقهم، مما عزز من فرصتهم في المنافسة على الألقاب والبطولات، مقابل استياء وحسرة لدى جماهير أندية أخرى رأت أن مدربيها خذلوها وفشلوا في استغلال المريكاتو للقيام بانتدابات وازنة. ووفقًا للاستطلاع الذي قامت به صحيفة ذا صن البريطانية في أعقاب انقضاء المريكاتو الصيفي، فإن تباين حالة الرضى والسخط بين الجماهير الإنكليزية كان جليًا وواضحاً خاصة لدى الأندية الستة الكبار المعنية مباشرة بالمنافسة على لقب الدوري الممتاز، في ظل المنافسة التي كانت بينها في سوق الانتقالات قبل انتقالها إلى الملاعب، خاصة ان التعاقدات تلعب دوراً مؤثراً في حسم مصير المنافسة على اللقب. وتعتبر جماهير قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي الأكثر رضاً وإرتياحاً من الانتدابات التي قام بها كل من البرتغالي جوزيه مورينيو لصالح الشياطين الحمر والإسباني بيب غوارديولا لصالح السيتزن. وبرأي ما نسبته 92 بالمئة من جماهير اليونايتد، فإن مورينيو نجح في التعاقدات التي ابرمها خلال المريكاتو الصيفي للعام الجاري بعدما انفق 136 مليون جنيه إسترليني، في إشارة الى ان أداءه في سوق الانتقالات لعام 2017 كان أفضل من 2016، عندما اكتفى بالصفقة الأغلى في تاريخ الانتقالات والتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا دون اعتبار لبقية المراكز، في حين انه خلال الصيف الجاري تم انتداب مجموعة من الأسماء على غرار لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش والمهاجم البلجيكيروميلو لوكاكو والمدافع السويدي فيكتور لينديلوف، وهو ما انعكس إيجابًا على انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز، بتسجيله للعلامة الكاملة، إذ ترى جماهير النادي بأن الفريق أصبح الآن قادراً ومؤهلاً للمنافسة على الثلاثية. أما عشاق السيتي، فقد عبّر ما نسبتهم 91 بالمئة عن رضاهم عن الصفقات التي ابرمها غوارديولا مؤخراً، والتي كلفت خزينة النادي نحو 147 مليون جنيه إسترليني، كإنفاق صافٍ خاصة مع تركيزه على تقوية وتعزيز خطه الدفاعي، الذي كان نقطة ضعف الفريق خلال منافسات الموسم المنصرم. في المقابل، عبّر ما نسبته 76 بالمئة من جماهير نادي ليفربول عن رضاهم وارتياحهم من الصفقات التي ابرمها الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق، الذي بلغ إنفاقه الصافي هذا الصيف ما يقارب من 71 مليون جنيه إسترليني. وتؤكد هذه النسبة عن مدى رضى عشاق الريدز عن الصفقات التي وجه كلوب بإبرامها، بينما عبرت نسبة أقل من الجماهير، عن عدم رضاها عن الصفقات المبرمة، حيث يرون بأن التركيبة البشرية الحالية التي تدعمت بأسماء لامعة في صورة المهاجم المصري محمد صلاح، لا تزال بحاجة إلى إثرائها بلاعبين أكثر، من أجل تعزيز الخيارات التكتيكية للمدرب من جانب، وإيجاد نجم كبير يترك بصمته على قلعة الآنفيلد رود من جانب آخر. كما عبّر 64 بالمئة من عشاق نادي توتنهام هوتسبير عن رضاهم بالصفقات التي ابرمها الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، حيث لم ينفق سوى 13 مليون جنيه إسترليني خلال المريكاتو في ظل تركيز الإدارة على تشييد وبناء ملعب النادي الجديد. وبدورهم، عبّر عشاق نادي تشيلسي عن امتعاضهم من محدودية الصفقات التي قام بها الإيطالي انطونيو كونتي، حيث عبر 46 بالمئة عن رضاهم فقط عن صفقات النادي في الصيف المنصرم، رغم انه لم يكن المسؤول المباشر عن ذلك، خاصة وأنه ألح وأصر علانية على إدارة النادي بالتحرك سريعاً لتلبية احتياجاته التكتيكية. وهذا ويخشى محبو البلوز أن تكون صفقات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا و المدافع الفرنسي تيموي باكايوكو و الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو و المدافع الألماني أنتونيو روديجر غير كافية للحفاظ على لقب الدوري الممتاز. وكانت جماهير نادي أرسنال أكثر سخطًا واستياء من تحركات مدرب الفريق الفرنسي أرسين فينغر هذا الصيف، الذي طالما وصفوه بـ البخيل بسبب رفض إبرام صفقات عديدة في سوق الانتقالات. ولم يعبر سوى 15 بالمئة فقط من عشاق الغنرز عن رضاهم بالانتدابات التي قام بها فينغر بتعاقده مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت كأبرز صفقة ابرمها هذا الصيف مقابل فشله في جلب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أو لاعب الوسط توماس ليمار. وتشكك فئة كبيرة من جماهير النادي، في استفادة الفريق من التعاقدات التي قام بها فينغر في المريكاتو الصيفي المنقضي، بعدما عبروا عن ثقتهم بأن المدرب الفرنسي سيواصل الاعتماد على خياراته التكتيكية، لتستمر ذات النتائج المتذبذبة تحت إشرافه.

جائزة القدم الذهبية

على صعيد اخر كشفت شركة نادي أبطال العالم النقاب عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة القدم الذهبية لعام 2017، والتي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ 28 عاماً، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في السابع من شهر نوفمبر القادم بمدينة موناكو الفرنسية. وضمت القائمة أسماء من ألمع اللاعبين المتواجدين على الساحة الأوربية حالياً، حيث شملت 10 نجوم، يتقدمهم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (30 عاماً) وزميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (30 عاماً) نجما نادي برشلونة الإسباني، والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (32 عاماً)، وزميله المدافع الإسباني سيرجيو راموس (31 عاماً) نجما ريال مدريد الإسباني، والمدافع البرازيلي ثياغو سيلفا (31 عاماً) قائد ومدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم الهولندي آريين روبن (34 عاماً) جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، وزميله الحارس الألماني مانويل نوير (31 عاماً)، والإسباني ايكر كاسياس (36 عاماً) حارس نادي بورتو البرتغالي، ولاعب الإرتكاز العاجي يايا توري (34 عاماً) لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بالإضافة إلى المايسترو الإيطالي اندريا بيرلو (38 عاماً)، والذي يلعب لنادي نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي ويعتبر المرشح الأكبر سناً لنيل الجائزة. وفضلا عن شرط العمر، الذي يجب أن يتجاوز الـ 28 عاماً، فإن جائزة القدم الذهبية يتوج بها أي لاعب لمرة واحدة فقط في مسيرته الكروية بعكس بقية الجوائز الفردية، إذ أن الفائز بها يبصم بكلتا قدميه ليرسم لهما قالباً من البرونز على ممشى المشاهير في شاطئ إمارة موناكو الفرنسية، كما يشترط أن يتمتع المرشح بسمعة جيدة لدى الجماهير ووسائل الإعلام، فضلاً عن تألقه على المستويين الفردي والجماعي مع ناديه ومنتخب بلاده في السنة التي تم ترشيحه لنيل الجائزة.

ويتم اختيار قائمة المرشحين لنيل القدم الذهبية عبر لجنة من المحررين الإعلاميين لقائمة مكونة من ثلاثين لاعباً تُطرح أسماؤهم عبر استفتاء على موقع الجائزة الإلكتروني، لتحديد القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين، ثم يعود زوار الموقع مجدداً لاختيار الفائز بالجائزة. ويرجح أن تنال جائزة القدم الذهبية لعام 2017 حقها الإعلامي والجماهيري بفضل تواجد ميسي ورونالدو ضمن القائمة النهائية للمرشحين، بالنظر إلى المنافسة القوية بينهما بغض النظر عن أهمية الجائزة، إذ أن وجودهما يرفع من شأن أي جائزة، خاصة أنهما ســــيتنافسان هذ العام أيضا على جائزة الكرة الذهبية، التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وذا بيســـت، التي يمنحهـــا الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم.