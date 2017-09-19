جولة عنيفة تسفر عن سقوط النجوم

سبت الآلام الألماني الأبرز ضمن أسبوع الإصابات في أوربا

{ مدن – وكالات: يبدو أن الحماس كان على أشده في مختلف الدوريات الأوربية، في الجولة التي أقيمت مبارياتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية. نتج عن هذا الحماس إصابات عديدة وخصوصا في الدوري الألماني ولا سيما يوم السبت الماضي. ففي إسبانيا التي شهدت إقامة الجولة الرابعة من الدوري أصيب النجم الفرنسي عثمان ديمبلى (20 عاما)، يوم السبت الماضي في مباراة فريقه برشلونة مع خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز. ومن المفاجآت أن هذا الملعب شهد أيضا إصابة نيمار من قبل. ولم يتسبب أحد في إصابة ديمبلي، ورغم ذلك فقوة الإصابة ستجعله يغيب من ثلاثة إلى أربعة شهور عن الملاعب. وأصيب اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية داني ويلبيك (26 عاما) في مباراة فريقه أرسنال مع تشيلسي في الجولة الخامسة من البرميرليج. وتتحدث صحيفة ميرور عن إمكانية أن يغيب اللاعب لمدة طويلة.

جولة عنيفة

أما بالنسبة لألمانيا فتعرض عدد من اللاعبين للإصابة في الجولة الرابعة، التي اختتمت مبارياتها وكانت أخطرها يوم السبت الماضي بإصابة قائد شتوتجارت، كريستيان جنتنر، الذي تعرض وجهه لصدمة عنيفة من قبل ركبة حارس مرمى فولفسبورج، في مباراة انتهت بفوز شتوتجارت بهدف لصفر. لكن فرحة الفوز لم تكتمل بسبب ما نتج عن تلك الحادثة، حيث تعرض جنتنر لكسور بجوار العين ومنطقة الأنف والفك الأعلى. كان الموقف عصيبا على اللاعب وأصيبت الجماهير والمسؤولون بالفزع لما تعرض له وكان هناك خوف على مستقبله، لكنه طمأن الجماهير عبر فيسبوك فيما بعد وقال حالي جيد جدا. لكن لا يعلم أحد حتى الآن إلى متى سيغيب اللاعب. وفي مباراة شالكه مع فيردر بريمن السبت الماضي أيضا تدخل تيلو كيرر لاعب شالكه بشكل قوي مع ماكس كروز مهاجم بريمن الذي سقط، ولحسن حظه فإن إصابته وقعت له في كتفه وليس في قدمه. غير أن الإصابة ليست بسيطة، فقد كسر عظم الترقوة، ليعاني النادي إصابة اللاعب والهزيمة أمام شالكه 2-1.

كرامر وذكريات كأس العام

أما الدولي الألماني كريستوف كرامر لاعب جلادباخ فقد قطعت شفته ونزفت كثيرا غير أنه صمم على مواصلة مباراة فريقه السبت الماضي مع ريد بول لايبزيج حتى النهاية، والتي انتهت بالتعادل 2-2 . وكان الغيني نابي كيتا لاعب لايبزيج مد ساقه فارتطم قعر حذائه بوجه كرامر في الدقيقة 82، لينزف الأخير، ويخرج الحكم بطاقة حمراء لكيتا. وتم اول امس الإثنين إيقاف كيتا ثلاث مباريات. وقد ذكرت هذه الواقعة كرامر بما حدث له في نهائي كأس العالم حينما اصطدم بوجهه مع كتف مدافع أرجنتيني ليسقط على الأرض، وبعدما نهض سأل حكم المباراة هل هذه مباراة نهائي كأس العالم؟ فما كان من الحكم إلا أن أبلغ شفاينشتايجر قائد الفريق آنذاك، ليتم استبدال كرامر باللاعب أندريه شورله.