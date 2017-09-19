أحداث رياضية بحاجة لحوار شفاف

دعوة لتخصّص الفرق في أندية النفط وحضور الموصل ضرورة

الناصرية – باسم الركابي

اجد مناسبا ان تعود فرق اندية الموصل والرمادي وصلاح الدين لمنافسات الدرجة الاولى بكرة القدم بدءا من الموسم القادم بعد ان تم تحرير تلك المدن من سيطرة الدواعش الارهابين واهمية ان تعود لمقاعدها عبر تامين سبل المشاركة لها حصرا نادي الموصل لاعتبارات كثيرة في المقدمة عكس حالة التحدي للإرهابين وبعد طردهم من تلك المدينة وهزيمتهم شر هزيمة ولان نادي الموصل يمثل احد اهم اندية المحافظة والعراق ولاعتبارا ت التحرير واسقاط دولة الخرافة.

ومهم ان ياتي اعادة مشاركة هذه الاندية وممارسة الانشطة الرياضية المختلفة وفي البداية تبني تشكيل فرق لكرة القدم لموجود اللاعبين والقاعدة الكروية الموجودة في عموم مدن العراق التي مهم ان تستهل بتشكيل فرق كرة القدم

وكهواة لمزاولة كرة القدم من حقهم ان ينتظموا في فرق لكرة القدم وان تحضى بدعم حكومي من رئاسة مجلس الوزراء حيث سبق وصرح رئيس الحكومة د حيدر العبادي عن اهمية مشاركة فرق المحافظات في بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم .

عودة الفرق المذكورة لممارسة الانشطة الرياضية و تحقيق افاق العمل الرياضي بعد فترة عصيبة له معان كثيرة ومهم ان يأتي اعادة تشكيل تلك الفرق بالتزامن مع قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ ملياري دينار للفرق المشاركة بمسابقة الدوري الممتاز ولان تشكيل فرق رياضية يعكس الاهتمام بالرياضة العراقية من الحكومة وان ياتي الدور الفاعل والمطلوب من وزارة الرياضة والشباب في تبني هده الفكرة من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة اولا ومن ثم بقية الاتحادات الاخرى لكن علينا ان نعترف ان مفهوم الرياضة عندنا مختزل بكرة القدم وحدها والاهم ان تستعيد هذه الفرق دورها وفي هذه الفترة وبعد تحرير المدن.

تامين الدعم.

مهم جدا ان يتجسد الاهتمام والدور الرياضي من خلال تامين ودعم تشكيل الفرق التي ان تنطلق من خلال بطولة الدرجة الاولى ممكن زجها في بطولة الدوري الممتاز اذا ما نظم الدوري القادم بالية تقسيم الفرق الى مجموعتين.

والاهم من كل هذا فان عودة ممارسة الشباب لمختلف الالعاب الرياضية يعد من واجبات وزارة الرياضة والشباب وان تهتم بهذا الامر وان تتولاه بعناية وبدقة لان عودة ممارسة الرياضة في اندية المدن المنتصرة على داعش يعطي زخما للعيش فيها عبر ممارسة الالعاب الرياضية.

ويفترض ان تهتم مجالس المحافظات التي جميعها دارت ظهوره للأنشطة الرياضية فقط تشكيل لجان صورية ليس في المدن المحررة بل في جميع المحافظات حتى لم نشهد لها اي تواجد باتجاه تنشيط الحركة الرياضية والمشكلة ان وزارة الشباب والرياضة ضمن الوزرات المشمولة بنقل صلاحياتها الى المحافظات ما زاد الطين بلة.

طرح المقترح

المقترح المطروح عنا لايمكن ان يرى النور ولايمكن ان ياتي بشيء اذا لم تتحرك الجهات الرياضية الموجودة بالمحافظات المذكورة والهيئات الادارية ان وجدت واهمية ان يكون دور لمديريات الشباب في تفعيل هذا الامر لانه من صلب واجباتها والجهات الاخرى المعنية بالأنشطة الرياضية ان ياتي دورها مؤثر هذه المرة وان تقوم بشيء ما لتفعيل اقامة الانشطة الرياضية في المدن المحررة.

ومن حق شباب تلك المناطق ان يمارسوا الالعاب الرياضية في منشات وبنى تحتية حديثة مهم ان تدخل وضمن الحملة الوطنية لإعادة بناء المدن المحررة.

كما مطلوب من الرياضين انفسهم التحرك بشكل جدي والضغط على المعنين بشؤون الرياضة لتاخذ دورها في تفعيل واقامة الانشطة الرياضية والاهتمام بالمنشات الرياضية لان ممارسة الالعاب الرياضية واجب وعلى الجهات الحكومية تامين ممارسة الرياضة التي يتوجب على الجهات الرسمية ان تتولى تأمينها لانها جزء من واجباتها.

ويقول الحكم الاتحادي السابق محمد صاحب مهم ان تعود ممارسة الانشطة الرياضية في المنطقة الغربية والموصل بعد تحريرها وطرد الغرباء منها من الارهابين ومهم ان تحضى هذه المناطق باهتمام رياضي استثنائي من الحكومة المركزية والحكومات المحلية في اخذ الموضوع بجدية لانه يهم عدد كبير من الشباب والرياضين بعد الذي حصل في الفترة التي تواجد فيها الدواعش قبل ان يهزموا ويطردوا وما علينا الا ان ننظر للمستقبل وفي جميع اوجه العمل والقطاعات واتمنى ان تعود الفرق الى المشاركات المختلفة وهذا حقهم في ان يمارسوا الالعاب الرياضية في اي وقت وزمان لانه لاتوجد لغة تفاهم افضل من الرياضة والاهم ان ياتي دعم الحكومة سريعا لتعويض الفترة السابقة التي عاث فيها الارهابين فسادا.

وفد الجوية

يكون قد غادرنا امس الثلاثاء وفد نادي القوة الجوية الى قطر للعمل والاستعداد لخوض مباراته الثانية الحاسمة امام فريق الوحدة السوري الثلاثاء المقبل في خطوة مهمة من قبل ادارة الفريق في تامين الاجواء المطلوبة سعيا لخوض المباراة المقبلة بأفضل حال وجاهزية عالية لحسم المهمة عبر جهود عناصر الفريق الذين يكونوا موجدين جميعا من دون اصابات وغيرها وهذا جانب مهم لدعم خوض المباراة بقوة وجاهزية والاهم يكون المدرب احسان السيد قد شخص الاخطاء في خطوط فريقه من اجل ضبط ايقاعها فضلا عن المعرفة المسبقة بفريق الوحدة عبر عمل المدرب نفسه مع الفريق خلال الفترة السابقة.

قرار ادارة الفريق ياتي ضمن المساعي الرامية لتوفير اجواء اللعب بأفضل حال انطلاقا من اهمية المباراة التي ينتظرها بشغف الوسط الرياضي ولان الفوز هو الخيار الوحيد الذي سيلعب به الفريق من اجل تحقيق خطوة الحسم والانتقال للمباراة النهائية وحصد لقب البطولة الثاني الذي يتوقف على نتيجة المباراة القادمة التي مهم ان يحضر لها من هذا الوقت والاهم في الامر ان يؤدي اللاعبين الواجب المذكور بأعلى درجات المسؤولية لدعم وتحقيق الفوز كونه بطلا للدوري والكرة العراقية ولان الفريق يضم مجموعة لاعبين متكاملة تلعب سوية تحت عنوان الفريق المهم ان يعكس حالته المطلوبة كونه بطلا للاتحاد الاسيوي للمرة الاولى التي خطف فيها اللقب بعد اكثر من اربعة عقود فشلت محاولات اغلب الفرق العراقية المعروفة في الحصول عليه.

الاهم اليوم ان يدافع الفريق عن حظوظه والكل يدرك ان المهمة لم تكن سهلة في عبور بوابة الوحدة وتغير مسار الامور التي تتطلب اللعب بروحية الفوز العنوان الذي يفترض ان يخرج به الفريق والعودة بالعلامات الكاملة عبر تقديم الاداء الفني المطلوب وان ينجح الكل في البحث عن النتيجة وحسم الامور ورد الاعتبار للفريق الذي لاينقصه شيء من حيث موجود العناصر الفاعلة والمهارية والتي نجحت في تقديم مباريات قوية وهي تلعب من فترة مع الفريق والكل ينتظر ان تقوم بالمهمة كما يجب.

انصار الفريق

لسان حال انصار الفريق يقول يجب ان يتحسن الاداء ويرتق الى مستوى المهمة والحدث الكروي المتابع من قبل جميع المهمتين بالشان الكروي الذين يرون الجوية امام فرصة مهمة ستقربه من تحقيق اللقب الاسيوي الثاني وهو الفريق الجاهز الذي مر بوضع فني عندما مر من بطولة الدوري الممتاز منتشيا باللقب الغالي والتطلع الى احراز اللقب الاسيوي الثاني وتقديمه هدية لجمهوره المترقب بلهفة للنتيجة المطلوبة.

اهتمام جماهيري

وعندما يلعب اي فريق عراقي مع فريق خارجي مؤكد يحضى باهتمام جماهيري وهو ما ينطبق على الجوية وينتظر ان يعتمد المدرب التشكيلة القادرة على حسم المهمة دفاعا عن اللقب وسمعة وتاريخ الجوية والكرة العراقية.

ويقول احد مشجعي الفريق يتعين على المدرب ان يعتمد التشكيلة المؤثرة والقادرة على خطف الفوز والتوجه الى نهائي البطولة الهدف المنتظر تحقيقه ولان الفريق يمتلك مجموعة لاعبين قادرين على ادارة الامور كما يجب وحسم المهمة وان يتعامل مع الفرص دون اهدارها من خلال اعتماد طريقة اللعب المطلوبة.

لدينا لاعبون مهمين اثبتوا جدارة عالية في مباريات الدوري وكذلك في البطولة الاسيوية في موسم مهم ينتظر ان يحسم باحد الالقاب المهمة من بوابة الوحدة السوري الفريق الذي سيلعب في وضع افضل من الجوية .

فريقنا يدرك طبيعة المهمة وتأثيراتها واهمية العمل على حسمها من خلال بذل كل الجهود من قبل اللاعبين لانهم الان في افضل وضع ويقدمون العطاء وسيكونون امام لحظات لتجاوز المهمة المقبلة وفي تحقيق الانتصار لتكرار الحصول على لقب البطولة مرة اخرى ولنا ثقة كبيرة في ان يقوم اللاعبين بالدور المطلوب منهم عبر تقديم طريقة اللعب التي سيختارها المدرب من اجل تحقيق الهدف.

يامل الانصار ان يتزامن مع الحصول على لقب الدوري و تحقيق حلم اللقب الاسيوي الثاني وهم يحملون امال جمهور الفريق الكبير ولنا الثقة في ان تجري الامور كما يجب وهو ما منتظر من اللاعبين في ان يقدموا ما عليهم امام حاجة العودة باللقب الاسيوي الثاني الذي ينتظره الشارع الرياضي وليس انصار وعشاق الفريق وحدهم ونامل ان يتوج باللقب لدعم انجازاته الاخيرة التي نقلته للواجهة الاسيوية ودعم جهود اللاعبين الذين عليهم ان يتحكموا في الامور وحسمها.

تخصص النفط

تصاعد الحديث حول تفسير قرار رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص تقليص الاندية في الوزارات المختلفة وكذلك ميزانياتها بعدم الاعلان عن تخصيص مبلغ ملياري دينار الى كل فريق مشارك بالدوري الممتاز وسط تباين قبول القرار من بعض الفرق الفقيرة المرحبة منها السماوة والديوانية واخرى قبل ان تعترض فرق اخرى واجد ان وزارة النفط المعنية بالأمر وحدها لوجود عدد فرق مشاركة بكرة القدم واخرى في الدرجة الاولى فضلا عن اندية مشاركة بفاعليات اخرى حيث فريق النفط الذي احرز لقب دوري السلة الممتاز والحال لنفط الجنوب والوسط قبل ان ينفي رئيس اللجنة الرياضية كاظم مسير المساس باي ناد وستبقى جميعها تمارس الانشطة الرياضية مدعومة من الوزير كما يبدو بعد تخصيص مبلغ عشر مليارات دينار للفرق حيث الاخبار تقول ان المبلغ سيذهب الى نادي النفط وحده قبل ان يشكوا نفط الجنوب الامور التي تأخرت امام مهمة اعداد فريقها للموسم المقبل.

بقاء الاندية

وهنا نقف بقوة مع بقاء اندية النفط التي وفرت فرص اللعب امام عدد كبير من اللاعبين لمختلف الالعاب الرياضية ويعني التوظيف او التعاقد وباتت مصدر رزق لهم ليس اليوم بل من فترة قبل ان تفرض سطوتها على الانشطة الرياضية ولان رياضة اليوم في كل العالم هي رياضة احتراف الذي يبدو لازال بعيد عن افكار المعنين بالرياضة العراقية كما امست الخلافات بين المؤسسات الكبيرة والمسؤولة عن الحركة الرياضية تضرب الامور وتعرقل مسارها ما جعلها تنعكس بالاتجاه الخاطئ ناهيك عن الاجتهادات واحالة الامور لهذا القانون وذلك القرار ولم يتفقوا على حلول رغم مرور فترة طويلة على الخلافات وتبادل الاتهامات

كما مهم ان تستمر اندية النفط من خلال تلقي دعم رئاسة الوزراء ووزير النفط ولانها اساسا تعتمد على مبالغ تستقطع من رواتب المنتسبين

واجد مناسبا امام الازمة المالية التي تظهر قوية اليوم بوجه مجمل رياضة البلد اجدان يطرح مقترحا هو الذهاب للتخصص في اندية الوزارة وطرحه على طاولة النقاش بمشاركة المختصين بالشأن الرياضي للذهاب الى تخصص الاندية النفطية مثلا التخصص بممارسة لعبة او لعبتين في كل ناد من خلال الواقع الحالي وتأثير الفرق في المحافظات و على المنتخبات الوطنية ومهم ان يكون راي للمدربين والاتحادات الرياضية في تحديد نوع الفرق واستمرار وجودها قبل الذهاب الى تقليص الاندية.

لان في ذلك خسارة ولان اندية النفط رسخت مفهوم العمل الرياضي في عدد من المحافظات ووفرت فرص عمل لرياضين وانقاذ عوائلهم عبر الراتب الشهري والاهم ان يرتق المسؤولين في وزارة النفط الى دراسة مقترح تخصص العمل في الاندية للتخفيف عن كاهلها بسبب الضائقة المالية الي تواجه الرياضية العراقية وللتخفيف من مخاوف هذه الاندية بعد صدور قرار رئاسة الوزراء واختلاف الآراء حول تفسيره.