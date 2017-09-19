الشباب تدعو الحكومات المحلية إلى تأهيل واجهات الملاعب

بغداد – الزمان

دعت وزارة الشباب والرياضة، الحكومات المحلية الى تاهيل محيط وواجهات الملاعب والمنشات الرياضية، كما جاء في قرار مجلس الوزراء.

وتأمل الوزارة ان يتم ايلاء هذه المسالة اهتماما كبيرا، ولاسيما ان العراق مقبل على رفع الحظر الكلي عن الملاعب الرياضية، ونحتاج الى دعم جميع الجهات الساندة لاظهار ملاعبنا بافضل صورة وهي تستقبل المباريات الدولية بحضور جماهيرنا الرياضية.

من جهة اخرى نظمت دائرة التربية البدنية والرياضة – قسم الرياضة النسوية، بطولةً وزارة الشباب والرياضة لكرة الطائرة للنساء، على قاعة المرأة العراقية للالعاب الرياضية، بمشاركة خمسة فرق، تلعب بنظام الدوري لمرحلة واحدة بحضور مدير عام الدائرة هيثم محمد رشيد وموظفي الوزارة

وبدأ حفل افتتاح البطولة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، اعقبها قراءة النشيد الوطني فضلا عن قراءة سورة الفاتحة تحرماً على شهداء العراق، ثم استعرضت الفرق المشاركة قبل انطلاق مباراة الافتتاح بين فريقي الشباب وتربية الكرخ، وقد انتهى بفوز الاول بشوطين مقابل لاشيء.

وقالت مديرة قسم الرياضة النسوية تماضر داود إن بطولة الوزارة لكرة الطائرة النسوية ضمن منهاجها المقرر، مبينةً ان خمسة فرق شاركت في البطولة مثلت شهربان، الشباب، تربية الكرخ، مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر، فضلا عن النادي الارمني.

واضافت داوود، ان الهدف من البطولة يتمثل في التأكيد على وجود رياضة نسوية في العراق وزيادة التنافس والاحتكاك وتهيئة لاعبات قادرات على تمثيل المنتخبات الوطنية، فضلا عن زرع بذرة الرياضة في المجتمع.

وقال رئيس اللجنة الفنية حامد قاسم، ان البطولة تعد امتداداً الى بطولات مختلفة تحت رعاية الوزارة، فقد سبقتها بطولة كرة السلة وستتبعها بطولة اليد، مشيداً بالتفاعل الكبير مع الرياضة النسوية من قبل وزارة الشباب والرياضة، متمثلةً في السيد الوزير عبد الحسين عبطان، الذي وفر كافة الظروف يعمل لانجاح هذه البطولات.

وقالت لاعبة فريق الشباب ضحى ماجد إن البطولة تعد اختباراً حقيقياً لفريقنا الذي يتدرب منذ مدة طويلة، خاصة وانه قد ضم لاعبات جديدات بسبب انسحاب بعض اللاعبات، منوهةً ان مباراة الكرخ سادها الحماس واستطعنا الفوز نتيجة تضافر كل الجهود، من لاعبات الى ملاك تدريبي.

في حين قالت لاعبة تربية الكرخ نورس محمد، ان اللقاء كان صعباً على الفريق وفقدنا التركيز في المباراة، ولعبنا امام فريق قوي.

واضافت محمد إن لدى فريق تربية الكرخ طاقات كبيرة لا تقل عن الفرق الاخرى، لكن ظروف المباراة اجبرتنا على التراجع، مباركةً الفوز لفريق الشباب. متــــــــــــمنيةً ان يتــــــــسم فـــــــــــريق الكرخ في المباراة القادمة بالتركيز والهدوء.