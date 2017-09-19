بغداد تجهّز ربّاعيها لبطولة أندية العراق

بغداد – الزمان

تستعد الاندية لانطلاق منافسات بطولة العراق برفع الاثقال التي ستنطلق الشهر المقبل بمشاركة واسعة وباشراف اتحاد اللعبة.

وقال المشرف على فريق امانة بغداد صباح زبون ان …الفريق يستعد لبطولة العراق للاندية وبثقة عالية خصوصا انه حقق نتائج ممتازة في المنافسات الماضية ونتطلع الى تحــــــــقيق نتــــــــــائج جيدة ونيل لقب البطولة التي ستنطلق الشهر المقبل. واضاف ان …فريق الامانة لدية ابطال متميزون حققوا نتائج ايجابية في السابق.

مشـــــــيرا الـــــــى ان …الادارة تـــــــــدعم الفريق وتتابع وحـــــــــدات التدريــــــــبية لكــافة الرباعين وتتطلع الى نيل المراكز الاولى في البطولة .