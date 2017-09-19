ملوك ورؤساء حكموا العراق

زرنيخ مذاب في الشاي ينهي حياة فيصل الأول

اعداد :صابرين نوري

يبدأ تاريخ دولة العراق السياسي الحديث في 1921 بتأسيس الممملكة العراقية وكان فيصل الاول اول ملك للعراق وكان الحكم وراثياً وفي 1958 انهى انقلاب عسكري الحكم الملكي واعلنت الجمهورية العراقية ويلاحظ وصول معظم الحكام قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بواسطة الانقلابات العسكرية.

بعد 2003 أصبح رئيس الجمهورية العراقية يصل إلى منصبه بأنتخابه من اعضاء مجلس النواب .

الملك فيصلالاول 1921- 1933

ولد في مدينة الطائف عام 1883 وهو أول ملوك العراق وكان الابن الثالث لشريف مكة الشريف حسين . في 1933 سافر الملك فيصل الأول إلى سويسرا لرحلة علاج وإجراء فحوص دورية ولكن بعد سبعه أيام أُعلن عن وفاته في 8 سبتمبر1933 أثر أزمة قلبية ألمت به.

وقيل وقتها بأن للممرضة التي كانت تشرف على علاجه لها علاقة بموته حيث اشيع بأنها قد سمته بدس السم في الإبرة التي أوصى الطبيب بها. وقد نشرت صحف المعارضة العراقية أن الوفاة لم تكن طبيعية، وشككت في دور بريطانيا في القضاء عليه، ودس السم في شرابه أو في الحقن الطبية التي كانت يحقن بها.

وكانت تقارير الأطباء السويسريين قبل وفاته بيومين تؤكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني أمراضا خطيرة، ولكن تقرير الوفاة ذكر أن سبب الوفاة هو تصلب الشرايين. وترجع الممرضة البريطانية الي كانت ترافق الملك سبب الوفاة إلى التسمم بالزرنيخ الذي أذيب في الشاي الذي شربه قبل وفاته بست ساعات، وبخاصة أن الأعراض التي ظهرت على الملك فيصل في الاحتضار هي أعراض التسمم بالزرنيخ.

حُنطت جثته وأُرسلت إلى إيطاليا ومنها إلى ميناء حيفا ومنه إلى عكا ومنها إلى مدينة الرطبة العراقية عن طريق الجو، حيث وصلت بغداد في 15 سبتمبر 1933 ودُفن في المقبرة الملكية في منطقة الأعظمية في بغداد.

الملك غازي 1933-1939

غازي بن فيصل الأول بن الشريف حسين الهاشمي ولد عام 1912 في مكة الواقعة ضمن ممالك وولايات الدولة العثمانية وثاني ملوك العراق.

في 4نيسان سنة 1939 توفى في حادث سيارة (غامض)عندما كان يقود سيارته فاصطدمت بأحد الأعمدة الكهربائية، أدلت زوجته الملكة عالية بشهادتها أمام مجلس الوزراء بأنه أوصاها في حالة وفاته بتسمية الأمير عبدالإله (شقيقها) وصيا على إبنه فيصل.

الملك فيصل الثاني 1958-1939

فيصل الثاني بن الملك غازي بن الملك فيصل الأول بن الشريف حسين ولد عام 1935 ثالث ملوك العراق. واخر ملك من الأسرة الهاشمية وهو الابن الوحيد للملك غازي. وأصبح ملكا فعليا للعراق في 1953عندما بلغ 18 سنة حيث استقال خاله الوصي على العرش عبدالإله .

في صباح يوم 14 تموز 1958 استيقظ الملك على أصوات طلقات نارية. هب الملك والوصي والاميرات والخدم. وخرج أفراد الحرس الملكي إلى حدائق القصر يستقصون مصدر النيران. ولم يهتد الحرس إلى مصدر النيران في البداية. واذا بأحد الخدم يسرع اليهم راكضاً ليخبرهم بأنه سمع الراديو يعلن عن قيام ثورة.

و أخبر آمر الحرس الملكي الملك بأن قطعات الجيش المتمردة سيطرت على النقاط الرئيسة في بغداد واعلنوا الجمهورية وأنهم يطلبون من العائلة الملكية تسليم نفسها.

أعلن الملك استسلامه وطلب منه الخروج مع من معه، وخرج مع الملك كلاً من الامير عبد الاله وأمه الملكة نفيسة جدة الملك والأميرة عابدية أخت عبد الاله، ثم الأميرة هيام زوجة عبد الاله والوصيفة رازقية وطباخ تركي وأحد المرافقين واثنين من عناصر الحرس الملكي.

وبعد تجمع الاسرة في باحة صغيرة في الحديقة فتح النار عبد الستارالعبوسي من دون أي أوامر وقد أصاب الملك برصاصتين في رأسه ورقبته واصيب الامير عبد الاله في ظهره ثم لقي حتفه هو الاخر .

وهكذا انهت احداث صباح يوم 14 تموز 1958

سبعة وثلاثين عاما من الحكم الملكي الهاشمي بالعراق، ليبدأ بعدها العهدالجمهوري.

عبد الكريم قاسم 1985-1963

عبد الكريم قاسم ولد في 1914 يعد أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي كما كان ايضاً رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً الدفاع في العراق .

أعدم عبد الكريم قاسم اثر انقلاب8 شباط عام 1963 حين نفذ فيه حكم الاعدام رمياً

بالرصاص في مبنى الاذاعة والتلفزيون في العاصمة بغـــــــداد.

بعد ثورة 14 تموز 1958كان من المقرر اجراء انتخابات لاختيار رئيس للجمهورية وهم ما لم يتم إطلاقا. لذلك بقي منصب الرئيس معلقا، في حين تم تكليف نجيب الربيعي برئاسة مجلس السيادة الذي اعتبر بمثابة رئيس للجمهورية. وهكذا فقد أصبح عبد السلام عارف هو أول من يحمل لقب رئيس الجمهورية العراقية ))

عبدالسلام عارف 1963-1966

عبد السلام محمد عارف ولد في 1921 هو الرئيس الأول للجمهورية العراقية وثاني حاكم أو رئيس دولة أثناء النظام الجمهوري

توفى الرئيس عبد السلام عارف على أثر سقوط طائرة الهيلكوبتر ظروف غامضة والتي كان يستقلها هو وبعض وزراءه ومرافقيه بين القرنة والبصرة في 1966 وهو في زيارة تفقدية لالوية (محافظات) الجنوب للوقوف على خطط الاعمار.

عبد الرحمن عارف 1966-1968

عبد الرحمن عارف الرئيس الثاني لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية. ولد في 1916 عراقي و قد شغل منصب الرئيس للفترة من16 ابريل 1966 إلى 17 يوليو 1968.

وانتهى حكم الرئيس عبد الرحمن عارف على إثر حركة تموز 1968 التي اشترك فيها عدد من الضباط والسياسيين وبقيادة حزب البعث حيث داهموا الرئيس في القصر الجمهوري وأجبروه على التنحي عن الحكم مقابل ضمان سلامته فوافق وكان من مطالبه ضمان سلامة ابنه الذي كان ضابطا في الجيش، ثم تم إبعاد الرئيس عبد الرحمن عارف إلى إسطنبول وبقى منفيا هناك حتى عاد لبغداد في أوائل الثمانينات بعد أن أذن له الرئيس السابق صدام حسين بالعودة.

توفى الرئيس عبد الرحمن في 2007 في العاصمة الأردنية عمان التي سكنها بعد سقوط بغـــــــــــداد وتم دفنه في مقبرة شهداء الجيش العراقي حيث أجريت له مراسم لائقة بمنصبه السابق كرئيس للجمهورية العراقية.

احمد حسن البكر 1986-1979

الرئيس أحمد حسن البكر ولد في 1914 هو ثالث رئيس لجمهورية العراق كما ويعد رابع حاكم جمهوري في تاريخ الجمهورية العراقية منذ تأسست في 1958.

مع تقدم البكر بالعمر أصبح نائبه صدام حسين الرئيس الفعلي للعراق عام 1979 استقال البكر من رئاسة العراق بحجة ظروفه الصحية ويرى المتابعون للسياسة العراقية أن استقالة البكر كانت مجرد إجراء شكلي نتيجة ضغوط مارسها عليه الرئيس الفعلي للعراق صدام حسين.

صدام حسين 2003- 1979

صدام حسين المجيد التكريتي ولد عام1937 وهو خامس رئيس لجمهورية العراق ولقد سقط حكمه عند دخول القوات الامريكية العراق .

فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر2006 نفذ فيه حكم الاعدام في بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة المصادف اول أيام عيد الاضحى بعد ادانته بأرتكاب جرائم ضد الانسانية .

غازي عجيل الياور (2004-2005)

غازي مشعل عجيل الياور، ولد عام 1958م في محافظة الموصل، شمال العراق. وهو أول رئيس للعراق بعد صدام حسين وسادس رئيس منذ قيام الجمهورية العراقية عام 1958م.

اختير الياور عضوا في مجلس الحكم الانتقالي الذي شكلته قوات الاحتلال الأميركي قبل عام، وبعد اغتيال رئيس المجلس الدوري عز الدين سليم تم تعيين غازي عجيل الياور رئيسا للمجلس.

مع اقتراب موعد الـ 30 من يونيو/حزيران -وهو الموعد الذي قالت الإدارة الأميركية إنها ستسلم فيه “السلطة” إلى العراقيين- برز اسمان لتولي هذا المنصب، وهما القانوني والسياسي المخضرم وزير الخارجية العراقي الأسبق في الستينيات الدكتور عدنان الباجه جي، ورجل الأعمال والوجه العشائري الشيخ غازي عجيل الياور الذي يحظى بقبول ملحوظ لدى أوساط العرب -سنة وشيعة- والأكراد في العـــــــــــراق.

اعتذر الدكتور الباجه جي عن تولي منصب رئيس الجمهورية وقبل الياور المنصب وتمت تسميته أول رئيس “مؤقت” للعراق بعد صدام حسين .

جلال طالباني 2014-2005

جلال الطالباني ولد في 1933 هو الرئيس السابع لجمهورية العراق . في حين يعد الرئيس الثاني للعراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. تم قبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمورية لمدة 4 سنوات في 2006 و أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2010?وهو ومن مؤيدي حقوق الأكراد ونشر الديمقراطية في العراق . ويعرف في صفوف الأكراد باسم مام جلال (العم جلال) وأطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيرا وذلك لذكائه وتصرفه السليم، يعد واحد من أبرز الشخصيات الكردية في التاريخ العراقي المعاصر.

محمد فؤاد معصوم2014 الى الان

هو الرئيس السابع لجمهورية العراق والحاكم الجمهوري الثامن في تاريخ الجمهورية العراقية منذ أن تأسست في 14 تموز 1958 في حين يعد الرئيس الثالث للعراق بعد الاحتلال الاميركي ، معصوم ينتمي إلى اسرة عراقية كردية وهو ثاني رئيس كردي للعراق، ، بعد الرئيس جلال طالباني، بحصوله على غالبية اصوات اعضاء مجلس النواب في 24 تموز 2014 .