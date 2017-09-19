التجربة البرلمانية المغربية السادسة.. رصد وتحليل -4

دستور 1996 تضمن تعديلات مهمة في مجال الأسئلة البرلمانية

محمود صالح الكروي

أستاذ العلوم السياسية /جامعة بغداد

المقدمة

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإعلام والصحافة ومراكز البحوث ، نظرا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصي في مقدمتها الاستمرارية التاريخية لهذه التجربة وتطورها على مدى مايقارب خمسة عقود من الزمن ،على رغم من بعض التوقفات التي عرفتها وما سجل عليها من ملاحظات .

أعقب ذلك حصول تطورات سياسية شهدها المغرب على درجة عالية من الأهمية تركت ضلالها على الأداء التشريعي للبرلمان وقد تمثلت في:

أولا – الإعلان عن تعديل حكومي جديد في 7/9/2000 قلص بموجبه عدد الحقائب الوزارية من 41 الى 33 حقيبة وزارية (73) وقد حضي هذا التعديل بتجديد ثقة الملك محمد السادس في حكومة اليوسفي الجديدة (74).

ثانيا – دخول عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال) الى الحكومة وزيرا للتنمية الاجتماعية والتشغيل ليمثل أهم حدث في التغيير الوزاري الجزئي (75).

ثالثا – تجديد انتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين في 15 / 9 / 2000 وما رافقها من ظروف وملابسات مر فيها الاستحقاق الانتخابي كان لها أثر سلبي على سير العملية الديمقراطية وفي نفوس

المبحث الثاني: الانجاز التشريعي للبرلمان

ينص الدستور المغربي لعام 1996 صراحة على اختصاص البرلمان بتشريع القوانين (81) . وتبعا لذلك كانت الحصيلة التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين التي أحيلت للبرلمان خلال التجربة البرلمانية السادسة 1997-2002 موزعة على الشكل الآتي(82):

مشاريع القوانين

مقترحات القوانين

علما أن مشاريع القوانين تقدم من الحكومة ومقترحات القوانين يتقدم بها النواب في المجلسين . وان هذه المشاريع والمقترحات القانونية قد تم عرضها على اللجان الدائمة المختصة (83) في البرلمان لدراستها وإبداء الرأي فيها، وأدخلت تعديلات عدة على نصوص هذه القوانين من قبل اللجان النيابية وأثناء مناقشاتها في الجلسات العامة للبرلمان.

ولبيان الدور التشريعي للجان النيابية الست الدائمة وعدد المشاريع والمقترحات التي درستها وناقشتها وتمت المصادقة عليها من البرلمان، ينظر الجدول أدناه (84):

وشملت هذه القوانين ميادين مختلفة من ضمنها قوانين المالية والقانون الانتخابي، مدونة الحريات العامة، قانون الجمعيات وقانون التجمعات وقانون الصحافة، المحاكم المالية ومدونة الشغل والتغطية الصحفية وقانون التنظيم السمعي والبصري، فضلا عن الموافقة على اتفاقيات مع أقطار صديقة وشقيقة (85).

وفي ضوء قراءة وتحليل معطيات الجدول أعلاه من حيث الحصيلة التشريعية، يتضح أن (176 مشروع قانون مقدمة من الحكومة) مقابل (20 مقترح قانون تقدم بها النواب)، ومن هنا يتضح ضعف المبادرة التشريعية من البرلمانيين وهيمنة السلطة التنفيذية وتأثيرها على اداء السلطة التشريعية، في الوقت الذي ينبغي على النواب في المجلسين التحلي بروح المبادرة والإبداع في مجالات إختصاصهم وان لايبقوا أسيري ضغوطات الحكومة، لذلك فالبرلمان بغرفتيه لم يتحرر من الطابع الصوري ولم يرتقي الى مؤسسة دستور ذات سلطة حقيقية .

المبحث الثالث: الانجاز الرقابي للبرلمان

تعد الرقابة البرلمانية أحد أبرز الوظائف الرئيسة وأكثرها أستخداما التي يعتمدها البرلمان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لابل انها تشكل السلاح الفعال الذي تشهره المعارضة دائما في وجه الحكومة وأحزاب الاغلبية المساندة لها . ولبيان هذا الدور حدد الدستور المغربي لسنة 1996 وسائل رقابة البرلمان على اعمال الحكومة بالاتي:

1- رقابة تترتب عليها اثارة المسؤولية السياسية للحكومة تتمثل في:-

أ- التصويت على التصريح الحكومي

في الدساتير الثلاثة الاولى (1962 – 1970 – 1972) كان تقديم التصريح الحكومي امام البرلمان يمثل وظيفة اخبارية لاغير، ولم تكن هذه الآلية تسمح للبرلمان بالتصويت على البرنامج الحكومي أو رفضه وبالتالي الحيلولة دون استمرار الحكومة (86)، الا ان التعديلات التي جرت على الدستور المغربي 1992- وتأكيد ذلك في الاصلاح الدستوري عام 1996 – عززت من سلطة البرلمان، وعلى الاخص مجلس النواب، وذلك بمنحه حق مناقشة التصريح الحكومي والتصويت عليه (87). وهذا ماحصل اذ قدم عبد الرحمن اليوسفي برنامج حكومته أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين في 17/4/1998، ومرة أخرى تقديمه لتصريح حكومي في 13/ 1/ 2000 وجرت مناقشته ثم التصويت عليه بالاغلبية، وقد اوضحت ذلك في ثنايا البحث عند تشكيل الحكومة ومزاولة عملها،وهذا يفسر في جانب منه تعزيز من سلطة البرلمان في مراقبة توجه الحكومة.

وفي هذا السياق، يمكن القول، ان التصويت على البرنامج الحكومي على أهميته لايعد مشاركة للبرلمان في تنصيب الحكومة على رغم من نص الدستور (بأن البرنامج المطروح من الحكومة يكون موضوع مناقشة يتبعها تصويت امام مجلس البرلمان)، ومما يؤكد ذلك ان قضية البرنامج الحكومي لم تكن موضوع مفاوضات أو خلاف او جدال عند تشكيل حكومة عبد الرحمن اليوسفي، بل انصبت الاتصالات والمفاوضات على توزيع الحقائب الوزارية، وليس على البرنامج الحكومي، ذلك ان الاخير كان تتويجا لترجمة فلسفة رئيس الدولة في الحكم، وليس نتيجة حوار او مفاوضات بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات وانما اتفاقها اخيرا مع اجراء بعض التعديلات لمفردات برنامج الكتلة الديمقراطية المقترح . وهذا ما يؤشر ضعف مركز الوزير الاول أمام المؤسسة الملكية.

ب- ملتمس الرقابة

هو المبادرة التي تأتي من احد مجلسي البرلمان بـ(طلب طرح الثقة بالحكومة)، أذ (يمكن مجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة…) (88)، وكذلك مجلس المستشارين. لهذا يعد ملتمس الرقابة أهم وسيلة يمتلكها البرلمان لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة، ونظرا لخطورة وأثر هذا الاجراء فإن الدستور المغربي لسنة 1996 قد أحاط استعمال هذا الاختصاص البرلماني (ملتمس الرقابة) بقيود(89) صعبة التحقق ضمانا لاستقرار الحكومة، وعليه فإن لجوء احزاب المعارضة الى ممارسة هذه الآلية الدستورية في ضوء محدداتها يكون الهدف منها ليس اقصاء الحكومة نظرا لما تتمتع به من الاغلبية في البرلمان، بقدر مايكون هدفها تحريض الرأي العام الوطني ولفت انتباهه وتنويره حول سلبيات السياسة العامة للحكومة ومحاولة استمالته لتبني طروحاتها.

ونظرا للقيود الصعبة التي تواجه تقديم ملتمس الرقابة، فضلا عن ضرورة توفر قاعدة الاغلبية البرلمانية للتصويت عليه، فإن أحزاب المعارضة في التجربة البرلمانية السادسة لم تطرح اي ملتمس رقابة بشأن السياسة العامة للحكومة .وبذلك يصعب القول أن أحزاب المعارضة الجديدة بأمكانها ان تقدم البدائل والبرامج البناءة والايجابية للتغيير الهادف والسليم للواقع السياسي المغربي، لأن خروجها من الحكومة الى المعارضة قد خلق لديها أرتباكا كونها لاتمتلك رؤية سياسية لوظيفة المعارضة ولاتمتلك مشروعا مجتمعيا، فضلا عن انها دخلت المشاركة في الانتخابات للمشاركة في الحكومة.

ج- منح الثقة للحكومة

ان مسألة منح الثقة للحكومة تجسد الأثر المباشر للمسؤولية السياسية، اذ يؤدي سحب الثقة من الحكومة الى استقالتها، وطبقا للدستور المغربي لسنة 1996 يتم طلب منح الثقة للحكومة من مجلس النواب لمواصلة العمل الحكومي تنفيذا للفصل 75 من الدستور الذي ينص: (بأمكان الوزير الاول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب . لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسأله الثقة . يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة أستقالة جماعية) (90).

ويتضح من ذلك، ان الحق الدستوري الممنوح للبرلمان في مراقبة الحكومة بشأن مسألة منح الثقة قد تضمن قيودا صعبة التنفيذ مما جعل مهمة البرلمان عسيرة، لذلك لم تلجأ حكومة عبد الرحمن اليوسفي خلال التجربة البرلمانية السادسة الى استعمال هذه الالية – منح الثقة n وذلك لتوفر الحكومة على اغلبية مساندة داخل البرلمان .

2- رقابة لا تترتب عليها إثارة المسؤولية السياسية على الحكومة تتمثل في:-

أ- الأسئلة.

حق السؤال، معناه حق اي عضو من اعضاء البرلمان توجيه سؤال أو اسئلة الى الوزراء بقصد الاستفسار عن موضوع معين، أو للاطلاع على نية الحكومة في أمر من الامور (91) . لذلك تمثل الاسئلة البرلمانية الكتابية او الشفوية الاداة الاكثر استعمالا في مجال المراقبة البرلمانية لاعمال المؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية، وهذا الفعل يكون غير مصحوب بجزاء سياسي فوري مما يميزه عن الاليات الاخرى للمراقبة في النظام البرلماني (كملتمس الرقابة وطلب منح الثقة) (92) . وتعد الرقابة البرلمانية عن طريق الأسئلة الكتابية كآلية أقل فاعلية، فهي بمثابة طلب إستيضاحات أو تفسيرات،ومما يقلل من تأثيرها غياب طابع الدعاية الاعلامية والاعلان عنها، في حين أن الأسئلة الشفوية كآلية للرقابة البرلمانية تلقى أهتماما وتأثيرا كبيرا مرده ماتحضى به الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية من متابعة إعلامية مكثفة من خلال النقل المباشرعبر التلفاز، وأطلاع الرأي العام الوطني على مايجري داخل البرلمان، ويستثمر النواب هذه الفرصة للظهور أمام ناخبيهم بمظهر المدافع عن حقوقهم، لذلك تلجأ أحزاب المعارضة الى التركيز على استعمال هذه الآلية كوسيلة لمواجهة الأداء الحكومي .

ومما يسجل في هذا الصدد ان دستور 1996 قد جاء ببعض التعديلات المهمة في مجال الاسئلة البرلمانية بالمقارنة مع الدساتير السابقة، اذ نص الفصل 56 من الدستور على: (تخصص بالأسبقية جلسة في كل اسبوع لأسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة، ويجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما) . وتعديل اجل العشرين يوما هو تعديل جديد شكل اضافة نوعية مهمة لصالح اداء المؤسسة البرلمانية في مجال مراقبتها لعمل الحكومة .إذ أصبح أعضاء الحكومة ملزمين بإحترام الأجل المحدد لهم طبقا للنص الدستوري بالجواب على أسئلة البرلمانيين .

وقد شهدت التجربة البرلمانية السادسة (1997 – 2002) حصيلة مهمة من الاسئلة الكتابية والشفوية طرحها النواب في اطار المراقبة البرلمانية لاعمال الحكومة توزعت كما موضح في الجدول الاتي: (93)

92- ملتمس الرقابة وطلب منح الثقة قد يؤديان الى استقالة الحكومة استقالة جماعية فورا في حالة المصادقة عليه، في حين أن الاسئلة بنوعيها لاتؤدي الى هذه النتيجة وانما تؤشر مستوى التفاعل بين البرلمان والحكومة .

93- فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التزام وعطاء،مطبعة بالمريس، الرباط،2002 .