طموحات تتخطى حاجز الصوت

الدولة الكردية

طموح الزعامات الكردية تخطى حاجز الصوت في المطالب ويحسبون وجودهم ضمن الجسد العراقي(دون وظيفة) خدمة جليلة تستوجب دفع الضرائب الباهظة ،ليست هناك حاجة للتذكير بحال الأكراد في دول المنطقة بمجاورة لصيقة وبين حال الكرد في كردستان المترف المتنعم الذي يحسدون عليه بعيون مفتوحة على اتساعها من أبناء جلدتهم في الجوار .

الإستفتاء على الإنفصال كما يريده السيد مسعود البرزاني طموح تأريخيً بأثر رجعي ،بدأ منذ أنْ وضعت صناديق الاستفتاء بمجاورة صناديق الإنتخابات قبل سنوات عدة لبيان رغبة وتطلعات الكرد في بواكير العملية السياسية التي دخلوها بدافع جني المكاسب قبل أيّ شيء آخر بعيدا عن رغبة بناء الدولة العراقية والمشاركة في بناء ديمقراطي مبني على التعددية كما زعم الزاعمون على أنقاض نظام سياسي أحادي الجانب ، وحيد النظرة ..

بدا الأستفتاء لأول وهلة عصا يلوّح بها البرزاني كلما لاح في أفق العملية ما يُعكّر مزاجه السياسي أو ينال من مكتسباته ومطالباته التي خرج الكثير منها عن نطاق المألوف في ظِل البحبوبة المالية التي كان يعيشها العراق وفي ظل فورة أسعار النفط بعد 2003 والتي أنتجت ميزانيات ضخمة تنعم بها المتنعمون وعَبأ من عصائرها المهيمنون ..

اسعار النفط

وبعد ان تهاوت أسعار النفط وتراجعت مردوداته المادية وبدأت الضائقة المادية تعصف بكيان السلطة في بغداد التي لم تُحسن التصرف وقت الإنتعاش لتجد نفسها بمواجهة حقيقية مع اقتصاد تهالك عند أول محطة حرج مالي، بعد كل ذلك بدأت لعبة الاستفتاء تأخذ منحىً جديًا في تفكير السيد مسعود البرازاني الذي وجد أنّ عصاه التي لوّح بها طويلا لم تؤمن رواتب موظفي إقليمه بعد التنصل من التزاماته في تسديد مستحقات نفط الأقليم التي أضاف اليها لاحقا نفط كركوك بعد نكبة 2014 والتي أفضت الى قطع حصتهم في الموازنات وحصول الأزمة المالية لديهم بتفاقم يفوق مالدى الحكومة المركزية.

البرزاني أدخل كركوك في لعبة التمدد وعينه ترنو الى أجزاءمهمة من الموصل ومناطق تصل حدود واسط وميسان في شَرَهٍ تُعاونه عليه قوى كردية أخرى من غير حزبه( الديمقراطي) . الموقف الداخلي والإقليمي والدولي ليس في صالح مسعود فيما يخص رغبته الجدية في الإستفتاء ومن ثم الإنفصال،لكنّه يحاول الحصول على مكاسب كما هي عادته في التعامل مع هذا الموضوع في الحدود القصوى مالياً ومناطقيا عوضا عن الإستفتاء مطالبًا بضمانات مكتوبة ورعاية دولية. لينتبه أصحاب القرار،فمسعود في أضعف حالاته فلا ينبغي الإستمرار في تدليله وإعطائه ما لايستحق.

مصطفى داود كاظم – بغداد