للإنسان مبدأ وحق مشروع

إن حقوق الإنسان هي المبادئ أو المعايير الأخلاقيّة أو الاجتماعيّة التي تصف نماذج للسلوكيّات البشريّة تُفهم بشكلٍ عام على أنّها حقوقٌ أساسيّة من غير الجائز المسّ بها، أي بمعنى آخر هي حقوق يستحقّها كل شخص لمجرّد كونه إنساناً سواء كان ذكراً أم أنثى، وهي ملازمةٌ له بغضّ النظر عن هويته أو لغته أو دينه أو أصله العرقي أو انتمائه أو جنسه، وتُعتبر هذه حقوقٌ منظّمة قانونيّة ضمن إطار عدد من القوانين المحليّة والدوليّة. شملت الكرامة الإنسانية الإسلامية جميع البشر وليس فئة المؤمنين فقط، كما جاء في قوله تعالى: (ولقد كرَّمنا بني آدم) فالآية تشير إلى تكريم بني آدم وليس فئة خاصّة من البشر، والمفهوم الإسلاميّ للكرامة يؤكد أنّ الإنسان خلق مكرماً منذ الجبلة الأولى ولا يجوز لأحد أن يسلبه هذه الكرامة بغض النظر عن سلطته وقوته في المجتمع.وهكذا يقوم العمل الإنساني الحديث على عدد محدود من المفاهيم، أي الإنسانية، الاستقلال، عدم التحيّز، والحياد، التي تفسر حسب علاقتها بالفاعلية الميدانية.

ولم يعد الحياد يشكل مبدأ مطلقًا من مبادئ العمل الإنساني ولكنه بالأحرى وسيلة يمكن التساؤل حول قيمتها في مواقف معينة.ويعكس الجدل الدائر حول حيادية العمل الإنساني سؤالًا أساسيًّا: هل هناك مبدأ مسؤولية تتحملها المؤسسات الإنسانية عندما تواجه حالات العنف المتطرف ضدّ السكان؟.

الهدف من هذا المبدأ هو ضمان معاملة الأفراد بطريقة إنسانية في جميع الظروف. وإن ذلك هو تبرير لكلِّ الأعمال الطبية والاجتماعية. ولضمان الطبيعة الإنسانية لمنظمة المساعدات أو نشاط إغاثة، لا بدّ وأن يكون من الممكن إثبات أن الإنسانية هي الشاغل الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ويتضمّن هذا المبدأ أن كل منظمة إغاثة يجب أن تكون مستقلة عن أي قيود غير القيود الإنسانية.

يجب أن يكون العمل الإنساني مستقلًّا عن أي ضغوط سياسية أو مالية أو عسكرية. وأن قيده الوحيد، أو حده الوحيد، وهدفه الوحيد هو الدفاع عن الكائن البشري، وان مبدا عدم التحيز يحدِّد المبدأ المهم للنشاط الإنساني الذي ينفذ دون تمييز ضار.

يذكرنا بأن جميع الأفراد متساوون في معاناتهم، ولا يجوز حرمان أحد من المساعدة التي يحتاجها. وتعتبر هذه الحقوق أساسيّة لا يجوز المسّ بها أو حرمان الإنسان منها فهي كلية ومتساوية بين جميع أفراد الشعوب.

فالإنسان بحاجة إلى التخلّص من التمييز العنصري بكافّة أشكاله وطرقه، وضرورة مكافحة حالات ظلم المرأة، وانتهاك حقوق الأطفال في المجتمعات، فالجميع بحاجة إلى حقوق مدنيّة، واجتماعيّة، واقتصاديّة، ومن أهمّ هذه الحقوق هو حق الكرامة الإنسانيّة وقال الله سبحانه في كتابه المبين:

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ )

سيف عباس الحسيني