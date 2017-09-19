هميم يدعو إلى دعم وتلبية إحتياجات قصيري القامة

رئيس الوقف السني يثمّن دور لجنة إستقبال الحجاج

بغداد – قصي منذر

ثمن رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم جهود اللجنة العليا لتوديع واستقبال الحجاج وما بذلوه في خدمة قوافل حجاج بيت الله الحرام لدى خروجهم من منفذ عرعر الحدودي وحين عودتهم من الديار المقدسة. وقال رئيس لجنة استقبال النازحين وممثل رئيس الديوان في منفذ عرعر الحدودي عبد المنعم الدوسري في بيان تلقته (الزمان ) أمس انه (حسب توجيهات هميم كان للجنة دور بارز ومتميز في استقبال قوافل الحجاج وتقديم الضيافة لهم وفي كل يوم يتم استقبال الحجيج ومن جميع المحافظات , فضلاً عن توفير الأماكن وسبل الراحة لهم ), واضاف البيان ان (الدوسري قدم خلال اللقاء درع التميز لموسم الحج الى هميم لجهوده المبذولة في توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة قوافل الحجاج في منفذ عرعر الحدودي).

دعم متواصل

كما بحث هميم مع وفد من جمعية قصار القامة دعمه المتواصل للجمعية وتلبية احتياجاتهم من خلال دفع أجور المكتب ورعايتهم والاهتمام بهم كونهم شريحة مهمة وأساسية من المجتمع) وتابع البيان ان ( الوفد عَّبر عن سعادته بالمواقف المشرفة لهميم في خدمة شرائح كافة المجتمع , مقدمين التهنئة له بمناسبة عودته الميمونة من الحج).واوضح البيان ان هميم (ناقش مع رئيس مجلس محافظة الانبار أحمد حميد ومدير عام صحة المحافظة عبد الستار كاظم وعدد من شيوخ المحافظة ووجهائها عددا من القضايا التي من شأنها النهوض بواقع المحافظة الامني والخدمي ومتابعة الانتصارت المتحققة على يد القوات الامنية للقضاء على افة الارهاب التي تحصد الارواح وتدمر البنى التحتية للبلد), ونقل البيان عن هميم قوله أنه (سعدنا بزيارة هذه المدينة التي تعد بوابة العراق ومجدها وتستحق منا كل الجهد لإعادة اعمارها وإعادتها إلى سابق عهدها, والمطلوب من الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني الوقفة الجادة لاعادة الحياة بشكل كامل لهذه المحافظة وكل المحافظات التي تعرضت للاذى والدمار ), واضاف ان ( في هذا البلد حاربنا بالنيابة عن الآخرين عصابات التكفير والجريمة لذا يجب على الجميع المساهمة والمساعدة لنبني ما دمره اعداء العراق ).

تحرير عكاشات

مثمنا (دور المؤسسة العسكرية في تحقيق النصر على الاعداء واعادة المدن والقرى لاهاليها , ومهنئا اهالي المحافظة بتحرير منطقة عكاشات الحدودية ليتتابع النصر باذن الله حتى تحرير كامل اراضي الوطن العزيز ).

ونقل البيان عن حميد القول ( تشرفنا بلقاء هميم و لن تنسى المحافظة من وقف مع محنتها ومن كانت له الاثر في اعادة الحياة اليها وهميم له بصمة واضحة في المحافظة ومنذ بداية الازمة وكان له مساهمة كبيرة في اعادة الاعمار وعودة النازحين).

واشار البيان ان (هميم زار جامع الرمادي المعاد تأهيله في المحافظة واطلع على العمل في الجامع ونسبه الإنجاز فيه مؤكدا أن خدمة بيوت الله شرف عظيم ما بعده شرف ومن تسول نفسه العبث بالمقدسات ودور العبادة هم بالحقيقة أعداء الإسلام ولا يمتون للإسلام بصلة.

كما زار هميم قضاء عامرية الصمود والتقى بشيوخ العشائر مؤكدا انه لا بد من التكاتف من اجل الوقوف بوجه الارهاب الذي لا يعرف صغيرا ولاكبيرا ولا سنيا ولا شيعيا ).