التعليم يسمح لطالبتين بالتقديم على القبول إستثناءً من شرط العمر

بغداد – داليا احمد

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى على السماح لطالبتين من محافظة البصرة حققن المعدلات عالية بالتقديم الى القبول المركزي. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (العيسى وافق على السماح للطالبتين مواهب طالب عبيد وحميدة حبيب عباس من المحافظة اللتين يبلغ معدليهما 97 بالمئة بالتقديم الى القبول المركزي تثمينا لجهودهن العلمية في تحقيق التفوق الدراسي واستثناء من شرط العمر المطلوب للتقديم على قناة القبول المركزي للدراسة الصباحية), واضاف ان (الوزارة تأخذ بنظر الاعتبار حالات الطلبة المتفوقين ومراعاة ظروفهم وإمكانية إيجاد مساحة لهم ضمن خارطة القبول المركزي في الجامعات).

فيما أعلنت جامعة واسط خطتها لقبول 5252 طالبا وطالبة للدراسات الأولية الصباحية والمسائية في جميع كلياتها للسنة الدراسية 2017- 2018. ونقل البيان عن رئيس الجامعة عبد الرزاق احمد النصيري، القول إن (خطة القبول للعام الدراسي الجديد راعت الإمكانات المتوافرة في الجامعة من حيث الملاك التدريسي والقاعات والمختبرات الدراسية إذ تضمنت قبول 5252 طالبا وطالبة موزعة بين كلياتها بواقع 1410 في كلية التربية), وأضاف أن (الخطة تضمنت 395 طالبا وطالبة في كلية العلوم، و285 في كلية الهندسة، و276 في كلية القانون، و150 في كلية الزراعة ، و326 في كلية التربية الرياضية، و200 في كلية الآداب), وأوضح النصيري ان (خطة الجامعة تضمنت قبول 710 في كلية الادارة والاقتصاد، و490 في كلية التربية الأساسية، و360 في كلية الفنون الجميلة، و50 في كلية الطب، و50 في كلية طب الأسنان، و50 في كلية الطب البيطري، و200 في كلية علوم الحاسوب والرياضيات).