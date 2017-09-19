متى نفهم إننا يجب أن نتطوّر؟ – حيدر حاشوش العقابي

علاقة البشر بالوطن علاقة حميمة في كل دول العالم ,والعالم يتطور سريعا كل يوم الانسان الاخر يختلف عنا جذريا لا أعرف لماذا نتأخر كثيرا ونظل نراوح في مكاننا ..فماذا يحتاج الانسان العراقي في هذا الوقت ذاته ..هل يحتاج لثقافة معينة ام يحتاج لقوانين حقيقة صارمة ..اعتقد اننا بحاجة للاثنين ثقافة وقانون ..ومن الموكد اننا عندما نهتم بالثقافة نحتاج لقانون ..ولااقصد الثقافة بشكلها العام بالتأكيد وانما ثقافة روحية نستطيع من خلالها ان نواكب الحاصل من التطور مقارنة مع كل شعوب العالم ..نحتاج لوعي تام نحتاج ان نتفاعل مع كل شيء ..وان نعيد هويتنا العراقية التي نفقدها يوما بعد اخر ..في الحقيقة ما دعاني لكتابة هذه السطور هو امر في غاية (الفكاهة)فقد اتصل بي رقم غريب ومن عادتي ان لا أفتح خط نقالي على أي رقم غريب مهما كان ..ولكن هذه المرة لا أعرف ما الذي دعاني لأجيب على مكالمة صادرة ..كان الصوت من رجل لا اعرفه بالتأكيد وبدون حتى اتكيت السلام الاعتيادي الذي هو سلام الاسلام ….يجيبني منو …قلت له انت المتصل ولست انا …قال انا جبار ابو العرك ..اصابني الذهول في الحقيقة ..اجبته شكرا لسنا بحاجة للعرك فنحن سكارى دائما في هذا الوطن اقصد وطن العجائب ..غريب مجتمعنا هذا الذي يحتوي مثل هؤلاء الذين لاقيمة لهم في بلد عليه ان يتطور ..ضحكني جبار ابو العرك كثيرا ..تساءلت في سري هل اصبح لدينا مولات لبيع العرك مثلا وهل هو متعهد معروف على نطاق واسع .. ومن زبائنه بالتأكيد هذه الشخصيات علينا ان نهتم بها كثيرا حقاً ..ونبحث عنهم لايجاد حلول لضياعهم ورفدهم في هذه الحياة ليكون لهم شان في المستقبل القريب ..جبار ابو العرك حاله حال الكثير من الذين رمتهم الحياة بأدغال الحاجة فليس كل شارب خمر هو انسان سيى ابدا ..وربما هؤلاء فقط من يحملون الوطنية الحقيقة ..وهذا الذي يدعوهم للهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشونه في خضم الصراعات والحاجة والفقر والبطالة ..والتظاهرات التي لانسمع منها سوى اصوات التنديد فيها اما الفعل فمؤجل بالتأكيد ..انا اجزم ان جبار ابو العرك الذي حدثني لم يكن صاحيا ابدا ..فحتى طريقة كلامه تدل على انه خارج التغطية لكن الجميل انه كيف استطاع ان يحمل نقاله ليتصل ولماذا لا نتوقع منه في مثل حالاته ان يتصل باحد المسؤولين ويسمعهم كلاما صادقا وبطريقته الخاصة ..شكرا لك جبار ابو العرك كنت اتمنى ان اتعرف عليه صدقاً ولكنه غادرني فجأة ليتركني في حيرة من يكون هذا (ابو العرك).؟