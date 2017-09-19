النفط يبحث مع البصرة الإرتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

صندوق الإسكان ينجز الكشف على 2802 معاملة خلال آب

بغداد – داليا احمد – ــ شيماء عادل

أعلنت وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ان صندوق الاسكان انجز اعمال الكشف عن 2802 معاملة اقراضية خلال شهر اب الماضي الماضي في بغداد والمحافظات. وقالت الوزيرة آن نافع اوسي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (دائرة الصندوق التابعة للوزارة سخرت كل طاقاتها لخدمة المواطنين اذ بلغت اعداد لجان الكشف خلال شهر اب في بغداد 11 لجنة وبمعدل 352 معاملة اقراضية وفي المحافظات 25 لجنة وبمعدل 2450 معاملة اقراضية).

واضافت ان (بهذا يكون المجموع الكلي للمعاملات المكشوفة خلال الشهر الماضي 2802 معاملة اقراضية وان هناك الية سهلة تمكن المواطن من الدخول على موقع الصندوق لمعرفة مراحل عملية اجراء سير معاملته والى اين وصلت وبهذا يسهل عملية عناء المجيء لمقر الصندوق وفروعه بالمحافظات حيث يستطيع المواطن تقديم معاملته واستلام القرض عن طريق الفروع المنتشرة في المحافظات وتنفيذ الاجراءات كافة بما فيها استلام الصك في المحافظة نفسها) واشار البيان الى ان (دائرة الصندوق تواصل منح القروض منذ تأسيسه عام 2004 ولغاية الان ولاكثر من 13 سنة من العطاء المتواصل لجميع فروع الصندوق المنتشرة في المحافظات).

اوعزت الوزارة الى دوائـر المجاري في المحافظات بالتهيؤ لموسم الامطار. واضاف البيان انه (تم وضع الخطط الكفيلـة بتصـريف الميـاه خاصـة في المحافظـات التي لم تنجـز مشـــــاريع المجاري فيهـا حيث تم التاكيد على ضــرورة وضع سيــارات السحب التخصصيـة بجهوزيـة تامـة لمعالجـة اي طــــــارئ). على صعيد اخر اعلنت الوزارة عن المباشرة بتأهيل وتطوير العديد من الطرق الرئيسة في محافظة واسط. وتابع البيان ان (مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة وضمن خطة البلدية للنصف الثاني من عام 2017 باشرت أعمالها بتأهيل وتطوير وإكساء 5 شوارع رئيسة في مركز ناحية شيخ سعد المكتملة البنى التحتية الماء – المجاري – الكهرباء) واضاف أن (الأعمال تضمنت قشط وتعديل الشوارع وفرش السبيس والحصى الخابط وحدلها وصولاَ لمرحلة التبليط بسمك 10 سنتمرات من الاسفلت) مشيراً إلى أن (تلك الشوارع تقع في حيي الحسين والصدرين وان المديرية تواصل جهودها الخدمية للارتقاء بالواقع الخدمي في الناحية من خلال أكساء عدة شوارع أخرى في المرحلة المقبلة).

تنسيق مشترك

من جهة اخرى اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة. وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوزارة تقدم الدعم لجميع الجهود الوطنية الخيرة التي تسهم وتعمل على تطوير المحافظة وبما يليق بها وبمكانتها التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية).

واضاف ان (الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة ومنها انشاء الجسور واكساء الطرق وانشاء المدارس والمستشفيات فضلا عن تطوير نهر العشار والخندق ومشروع المفتية السياحي وغيرها) مؤكدا (دعمه لجهود المحافظة في هذا الإطار). من جانبه اشاد المحافظ اسعد العيداني خلال لقائه باللعيبي (بجهود الوزارة وشركاتها النفطية في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في المحافظة والتخفيف من معاناة المواطنين) مثمنا (دور اللعيبي في متابعة شؤون المحافظة وحرصه على تطوير مرافقها الخدمية) وتابع البيان ان (اللعيبي استمع الى عدد من المطالب التي قدمتها المحافظة ووعد بدراستها من قبل اللجان المختصة وتلبيتها ضمن الصلاحيات النافذة والامكانيات المتوفرة في الوزارة وتفقد مشروع تطوير نهر العشار والخندق واستمع من مدير المشروع الى ايجاز حول مراحل تنفيذ المشروع) فيما اكد اللعيبي حرص الوزارة على رعاية الكفاءات العلمية واصحاب الشهادات العليا وإشراكها في خطط الوزارة الرامية الى النهوض بالقطاع النفطي والارتقاء بمستوى الأداء .

كفاءات وطنية

وقال البيان ان (اللعيبي شدد على ضرورة ان تاخذ الكفاءات الوطنية دورها في عمليات البحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ لانها تمثل ثروة البلد الحقيقية) واضاف ان (اللعيبي اوعز الى شركة نفط البصرة بتوزيع اصحاب الشهادات العليا وفق التخصصات العلمية التي يحملونها من اجل تقديم الدعم والإسناد لمشاريعهم البحثية ومقترحاتهم التي تساعد على التطوير الاداري والفني والارتقاء بمستوى الأداء لقطاعات الشركة ).

وكان اللعيبي قد ترأس اجتماعا لإدارة شركة نفط البصرة والهيئات والاقسام التابعة لها وذلك من اجل متابعة شؤون الانتاج والتصدير ومشاريع التطوير في الشركة داعيا المسؤولين في الشركة الى الإسراع في اعتماد التكنلوجيا المتقدمة في الأدارة والتنفيذ والقضاء على الروتين الاداري من خلال استحداث هيئة للتقنيات الحديثة .