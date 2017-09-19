صحة الرصافة تعالج نحو 5 آلاف مراجع وتجري 87 عملية جراحية

الأمراض الإنتقالية تكافح القوارض في منطقة النهروان

بغداد – قصي منذر

اعلنت دائرة صحة الرصافة عن ان المركز التخصصي لطب الأسنان في البلديات استقبل 5026 مراجعا خلال شهر اب الماضي.

وقال مدير المركز وليد خالد اللامي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة للمرضى شملت وحدات المركز كافة اذ بلغ أجمالي المحالين لوحدة الفحص 3723 مراجعاً ، مع إجراء 943 فحصاً شعاعياً ومعالجة 725 طفلاً في وحدة طب أسنان الاطفال الوقائي)، واضاف (كما سجلت وحدة جراحة الفم أستقبال 767 مراجعاً، فيما أستقبلت وحدة حشوات الجذور 430 مراجعاً). واوضح اللامي إن (وحدة ترميم الأسنان أستقبلت 353 مريضا بينما بلغ عدد مراجعي وحدة صناعة الأسنان 539 مراجعاً، كما استقبلت وحدة امراض اللثة 222 مراجعاً، في حين سجلت وحدة تقويم الأسنان اقبالا واسعا للمرضى وبلغ 1018 مراجعا). مشيرا الى أن (مختبر صناعة الاسنان انجز 76 طقما من ألاسنان الكاملة والجزئية، فضلا عن اعمال مختبر تقويم الاسنان في صناعة انواع عديدة من اجهزة التقويم بدقة عالية بواقع 46 حالة).

معلنا عن (نجاح 87 عملية جراحية بين معقدة وبسيطة ون هذا الانجاز يأتي نتيجة تظافر الجهود والدعم المستمر من دائرة الصحة في توفير الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية لضمان أستمرارية العمل وخدمة اكبر شريحة من المرضى).

وعلى صعيد اخر اقامت شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية حملة تضبيب مسائي في منطقة الرستمية.

ونقل البيان عن مديرة شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية في صحة الرصافة خالدة سلمان قولها أن (الهدف من الحملة القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض التي تعد ابرز نواقل الأمراض التي تصيب الانسان اضافة الى ان الدائرة اقامت العديد من الحملات التضبيب المسائية، وخصوصا بعد زيارة عدد الفرق الخاصة بالتضبيب من اجل تغطية كافة المناطق بهذه الحملات ولاسيما في المناطق الطرفية او المناطق ذات الاصحاح البيئي المردي).

وتابع البيان ان (شعبة الرقابة الصحية في المدائن نفذت حملة على محطات المياه وتم زيارة محطة شبكة الخالصة ومتابعة مراحل عمل المحطة وهي تقوم بربط قنينة غاز الكلور وضخ المياه الى شبكة ناحية الوحدة الخالصة فضلا عن قياس نسبة الكلور الحر وتم توجيه ادارة المحطة الى عدم ضخ المياه غير المعقمة ولأي سبب كان).

توفير خزين

واضاف انه (تم التوجيه بتوفير خزين وبعدد كاف من مادة الكلور تحسباً لأي ظرف طارئ ومعالجة الاسهال الوبائي وطرق الوقاية وماهي الاجراءات الخاصة لتجنب الاصابة بهذا المرض). وتابع البيان ان (مستشفى ضاري الفياض العام استقبال 12073 مراجعا وولادة 202 مولود خلال شهر اب وان اقسام المستشفى قدمت الخدمات الطبية والصحية الى المراجعين، اذ شعبة الطوارىء 5227 مراجعا فيما استقبلت العيادة الاستشارية الصباحية 6846 مراجعا). واوضح البيان ان (المستشفى اجرى عمليات فوق الكبرى وخاصة وكبرى رغم التحديات التقشفية والمالية بجهود استثنائية من الملاكات فقد قدمت الخدمات الطبية والعلاجية والفندقية على مدى 24 ساعة متواصلة كانت حصة العمليات 1076 عملية جراحية توزعت ما بين 29 عملية فوق الكبرى مع اجراء عمليتين خاصة في حين حصة العمليات الكبرى كانــت 38 عملية اما بخصوص العمليات الوسطى فكانت 122 عملية و885 عملية صغرى يضمنها عمليات الختان).

حملة تفتيش

ونفذت فرق شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية حملة لمكافحة القوارض في منطقة النهروان . ونقل البيان عن مدير قسم الصحة العامة بشار عبد اللطيف القول ان (الدائرة عملت ومن خلال الفرق الخاصة بمكافحة نواقل الامراض في شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية بحملات مستمرة في جانب الرصافة وتقوم اليوم بحملة لمكافحة القوارض بمنطقة النهروان في أجراء حملة مكثفة لمكافحة القوارض وتم توزيع الطعوم السمية), واضاف (كذلك تعفير جحور القوارض في المنطقة وان هذه الاجراءات التي تستخدمها شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية هي لحد وتقليل انتشار القوارض ولاسيما ان كل اثنى من القارض تولد في السنة من 500 – 600 في سنة مما يصعب السيطرة، فضلا عن وجود بيئة غير جيدة من خلال تكدس النفايات وقدم شبكة المجاري التي تسهم في انتشار القارض وغيرها من الاسباب التي تصعب السيطرة عليها).