رئيس الجمهورية يواصل مساعي رأب الص

دع ويعقد سلسلة مشاورات

معصوم يلتقي ساكو ويؤكّد أهمية التعايش بين المكوّنات

بغداد – علد اللطيف الموسوي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال لقائه بطريريك الكلدان في العراق والعالم البطريريك مار لويس روفائيل ساكو أهمية الدور الذي يؤديه المسيحيون في بناء العراق مشدداً على ضرورة تثبيت ركائز التعايش السلمي بين جميع المكونات .

ونقل بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس عن معصوم تأكيده لدى استقباله ساكو في قصر السلام ببغداد (أهمية دور أبناء الديانة المسيحية في بناء العراق على مر العصور)، مشيرا إلى انهم (ابناء أصلاء لهذا البلد وشاركوا في بناء حضارته، فضلا عن دورهم في بناء العراق الجديد، وتمسكهم ببلدهم العراق برغم المحاولات التكفير والارهاب لسلخهم عن هويتهم الوطنية).

ودعا معصوم الى( تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن وتثبيت ركائز التعايش السلمي بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي).

من جهته، أكد ساكو (أهمية دور رئيس الجمهورية في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب الى تمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد، لاسيما من خلال المبادرات التي يطلقها من أجل ضمان الاستقرار والسلام).

وفي شأن آخر، بحث معصوم مع نائبيه نوري المالكي واياد علاوي ملف الاستفتاء في إقليم كردستان.

وقال بيان رئاسي تلقته الزمان) امس ان رئيس الجمهورية ونائبيه شددوا على (ضرورة تفعيل الحوارات وتبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف السياسية بما يسهم في الوصول الى توافق سياسي ينهي التوتر القائم بين المركز والاقليم).

استثمار الوقت

والتقى معصوم بنائب رئيس مجلس النواب همام حمودي لبحث الموضوع وأكدا (اهمية الاحتكام الى الدستور في حل القضايا بين بغداد واربيل).

وكان معصوم قد استقبل في وقت سابق رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم وبحث معه مشكلة الاستفتاء ، بحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس، قال ان اللقاء شهد التباحث بشأن استثمار الوقت المتبقي على موعد الاستفتاء لنزع فتيل الازمة. والتقى معصوم برئيس مجلس النواب سلــيم الجبوري وبحث معه الملف نفسه وسبل تهيئة الاجواء المناسبة للحوار وحل الازمة.

كما استقبل معصوم سكرتير عام الحركة الاشورية يونادم كنا وبحث معه المستجدات ، بحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس نقل عن معصوم تأكيده ضرورة الاستماع الى آراء ومقترحات الجميع.

وفي لقاء آخر، اكد معصوم لوفد تركماني ضم رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي والنائب عباس البياتي (سعيه لتقريب وجهات النظر والاطلاع على رؤى جميع الاطراف)، بحسب بيان ثالث تلقته (الزمان) امس، نقل عن الصالحي والبياتي تأييدهما لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية لاطلاق حوار بناء وشامل لحل مشكلة استفتاء اقليم كردستان.

وفي لقاء مماثل، بحث معصوم مع رئيس الكتلة العربية صالح المطلك مشكلة الاستفتاء.

واكد بيان رئاسي تلقته(الزمان) ان الجانبين تبادلا الاراء بشأن مبادرة رئيس الجمهورية وتناقشا في سبل احتواء الازمة.