دعوة التجارة لتوفير حصة الناصرية من البطاقة التموينية

تنسيق أمني خلال شهر محرم بين المثنى وذي قار

ذي قار – ياسم الركابي

قررت محافظة ذي قار وضع خطط امنية مشتركة مع محافظة المثنى لتامين المحافظتين مع البادية وتفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق لمواجهة التهديدات الامنية المحتملة. وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال اجتماع قيادة عمليات الرافدين بحضور محافظ المثنى فالح الزيادي ومدراء الدوائر الامنية بالمحافظتين انه (تم وضع خطط امنية مشتركة مع المثنى لتامين حدود المحافظتين مع البادية وتفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق لمواجهة التهديدات الامنية المحتملة? وضرورة التنسيق لحماية زوار الاربعين), واضاف ان (اجتماع قيادة عمليات الرافدين بحضور الزيادي وبمشاركة مدراء الدوائر الامنية للمحافظتين وبعدالزيارة الاخيرة لمحافظة المثنى جاء لوضع خطط لحماية حدود المحافظتين مع البادية وتفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق لمواجهة التهديدات الامنية المحتملة، وللتنسيق بشأن تامين زيارة الاربعين).

سيطرة فدك

واضاف ان العملية الارهابية التي استهدفت مطعم وسيطرة فدك القريبة من الحدود الادارية مع المثنى بينت الحاجة لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود الامنية المشتركة لتامين حماية حدود المحافظتين وخصوصا من جهة البادية، مع قرب ايام محرم الحرام والمناسبات الدينية),وتابع البيان ان (لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب اوصت بجملة مقترحات لدعم الامن في ذي قار وتفادي اي هجمات ارهابية اخرى وذلك بعد ايام قليلة فقط من الخروقات الامنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا), وتابع البيان ان (اللجنة اوصت بعدة مقترحات كان في مقدمتها مطالبة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على احكام الإعدام بحق الارهابيين في سجن الناصرية ، ودعم قيادة العمليات في المحافظة بمروحيتين عسكريتين فضلا عن استخدام طائرات استطلاع عراقية لمراقبة الحدود كافة للتدقيق في السيطرات ولاسيما المظللة، ودعم السيطرات بعجلات سونار ومفارز كي 9).وكان تنظيم داعش الارهابي قد نفذ اعتداء ارهابيا مزدوجا استهدف مطعما خارجيا وسيطرة امنية على الطريق الدولي السريع غربي الناصرية راح ضيحته اكثر من 170 شهيدا وجريحا.وعلى صعيد اخر اكد النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي ان وزارة التجارة فشلت في توفير حصة المحافظة من مفردات البطاقة التموينية للمواطنين والكميات المتوفرة لا تسد حاجة الثلاث اشهر القادمة .

توفير مفردات

ونقل البيان عن الدخيلي القول ان (الوزارة لم تفِ بوعودها تجاه المحافظة بتوفير مفردات البطاقة التموينية مما ينعكس سلباً على واقع المحافظة التي تعاني من عدم ايصال المفردات بشكل دوري للمواطنين كونها بحاجة ماسة الى المواد الغذائية من مادتي الطحين والرز بعد تقليص المواد الاخرى وباعتبارها من المحافظات التي تتزايد فيها نسب الفقر)،

واوضح الدخيلي انه ( توجد مناقلات لهذه المواد بين المحافظات الجنوبية الى ذي قار الا ان ضعف الوزارة حال دون وصول الكميات المقررة للمحافظة ولا نسمح للوزارة ان تتعامل مع ابناء المحافظة من الدرجة الاخيرة كونها تمر بظروف اقتصادية وامنية صعبة).