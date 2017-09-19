أمانة بغداد تناقش دور المرأة وتكافؤ الفرص بمواقع صنع القرار

حملة لإزالة التجاوزات على الأرصفة والشوارع بمنطقة الكمالية

بغداد ــ داليـا أحمـد

ناقشت لجنة المرأة والنوع الاجتماعي التابعة لامانة بغداد بحضور ممثل عن دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء موضوع مراجعة الخطط والبرامج والمشاريع في المؤسسات الحكومية من منظور النوع الاجتماعي وانشاء قاعدة بيانات للعاملين فيها وبحسب الانشطة التي تقدمها الى الجهات المستفيدة من خدماتها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الاجتماع ناقش ايضا جمع وتصنيف وتحليل البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي على مستوى العاملين لإعداد تقارير احصائية اولية بشكل عام على مستوى المؤسسة وبحسب الحاجة وتقارير اولية تخص سير العمل في تشكيلات تمكين المرأة ومدى تجاوب القيادات الادارية في تلك المؤسسة مع عملها وانجازاتها بالتنسيق مع دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة للمجلس).

ادماج منظور

واضاف ان (الاجتماع ناقش موضوع إعداد البحوث والدراسات التي تجسد اهمية ادماج منظور النوع الاجتماعي في كل الجوانب التي تركز على اظهار الآثار الايجابية لردم الفجوة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مواقع صنع وإتخاذ القرار وإصدار نشرة تعريفية عن تشكيلات تمكين المرأة التي تعنى بأهم النشاطات المقدمة التي تواكب التطورات وبحسب التغييرات التي تحدث في المجتمع)، واشار البيان الى ان (الاجتماع بحث موضوع تقديم خطة سنوية بمهمات تشكيلات تمكين المرأة على ان تكون جزءا من الخطة للمؤسسة الحكومية التابعة لها واقتراح موازنة سنوية ضمن موازنة المؤسسة الحكومية لتمويل الانشطة والفعاليات التي تقوم بها). فيما واصلت الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد تقديم خدماتها البلدية للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد .

رفع كميات

واوضح البيان ان (دائرة بلدية بغداد الجديدة قامت برفع كميات من النفايات و الأنقاض وتوزيع أكياس جمع النفايات على المواطنين ونصب حاويات للحد من الإنتشار العشوائي للنفايات في الساحات والأماكن العامة)، واضاف ان (قسم الطرق قام بردم الحفر والمطبات التي تعوق حركة سير المركبات وإكسائها بالإسفلت و صيانة عدد من الأرصفة المتضررة)

وتابع ان (قسم الماء قام بإصلاح 6 كسور وعدد من النضوح في أنابيب الماء الصافي للحد من هدرالمياه الصالحة للشرب في حين قام قسم المجاري بتنظيف شبكات و خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار وفتح عدد من الانسدادات فيها وصيانة و تعلية المنهولات وتعويض الأغطية المفقودة ورفع مخلفات التنظيف)، واوضح البيان ان (ملاكات قسم الزراعة قامت بإدامة الشتلات المزروعة في الحدائق والجزرات الوسطية وزراعة الشتلات الموسمية في الساحات والحدائق العامة).

وفي السياق نفسه نفذت الامانة حملة جديدة لإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع والساحات والاملاك العامة للحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة. واوضح البيان ان (دائرة بلدية بغداد الجديدة بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن في امانة بغداد وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة لإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع بمنطقة الكمالية شملت مواقع بيع الاغنام والتجاوزات البنائية واللوحات الاعلانية المروجة للسلع والخدمات بطريقة عشوائية)، واضاف ان (الحملة شملت ايضا اغلاق مواقع مخالفة للقوانين البلدية بعد توجيه الانذارات لاصحابها بعدم التجاوز على الارصفة والاملاك العامة لتسببها بتشويه منظر وجمالية العاصمة بغداد)، واشار الى ان (الأمانة قد وجهت دوائرها البلدية الى تشديد حملات إزالة التجاوزات بالتنسيق مع مديرية الحراسات والأمن ودائرة العقارات ضمن قاطع كل دائرة بلدية وتطبيق القوانين الخاصة بإزالة التجاوزات).