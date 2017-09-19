كربلاء تناقش مع وفد إيراني الخدمات الصحية لزائري الاربعينية

مواطنون لـ (الزمان): تمت تهيئة جميع المستلزمات لإستقبال زوار الأمام الحسين عليه السلام

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

يستعد أهالي كربلاء بتقديم خدماتهم للزوار لمناسبة قرب حلول شهر محرم الحرام وزيارة العاشر منه حيث تم نصب السرادق والتكيات والمواكب على طول الطرق المؤدية الى كربلاء وكذلك في مركز المدينة والاحياء القريبة منها.

وقال صاحب موكب أم البنين (عليها السلام) ابوحيدر لـ(الزمان) من منطقة الجابر (سنوياً يتم نصب الموكب مع قرب حلول شهر محرم حيث يتم تجهيزه بكافة المستلزمات الضرورية من إنارة ومواد غذائية ومياه الشرب وتوفر المبيت للزوار وتقديم الاطعــــــمة على مدار 24 ساعة ).

تقديم خدمة

واضاف (لقد تم تهيأة عدد من الشباب من الذين يرمون على تقديم الخدمة للزوار للعمل معنا في هذا الموكب والآن قد اكملنا كشافة تحضيراتنا استعداداً لهذا الشهر وزيارة العاشر من محرم ). مشيراً الى ( تواصلنا مع هذه الخدمة الحسينية وللزوار معاً ولا زلنا متمسكين فيها إيماناً منا في هذه العقيدة الدينية التي تحترم شعائر الله سبحانه وتعالى ) فيما قال صاحب موكب خدام الامام الحسين (ع) ابو سعد من منطقة الجمعية انه ( تم جمع مبلغ من المال بالتعاون مع اهلي وأقاربي منذ ثلاثة اشهر لغرض تغطية ما يحتاجه الموكب حيث سنقوم في السابع من محرم بنحر الذبائح وتهيئة الطعام للزوار).وأضاف انه ( هناك فريق عمل متكامل للقيام بهذه الخدمة وسوف نقوم بتغطية كل ما يحتاجه الزائر خلال هذه الزيارة). وقال صاحب التكية ابو محمد من منطقة العباسية الشرقية (في كل عام وامام داري أقوم بتهيئة الاخشاب والوشاح الاسود لتغليف الواجهة الامامية للتكية بالاضافة الى واجهة البيت بعد ان قد وفرت مبلغاً قدره 250 الف دينار وذلك لتوزيع الكعك والشاي تهيأة السندويج وكذلك الرز والقيمة لتوزيعها على الزوار المارين من امام دارنا كما هيأت أماكن استراحة لهم من الذين يرغبون في ذلك ). الى ذلك .. توشحت جدران البيوت والشوارع المؤدية الى المحافظة وكذلك البنايات الحكومية بالسواد إيذاناً بقرب حلول شهر محرم الحرام . وقال المواطن أبو فراس لـ(الزمان) صاحب محل انترنت في شارع العباس (ع) ( لاحظت قبول الناس على شراء الاقمشة السوداء لهذه المناسبة حيث هناك حركة متزايدة على الاسواق لغرض الشراء لمناسبة قرب حلول هذا الشهر ). وأضاف ( حيث قامت الدوائر والدور القريبة من محلي بتعليق الوشائح السود على الجدران حزناً على ذكرى اتشهاد الامام الحسين (ع) موضحاً ان ( عدداً كبيراً من النسوة يقمن بشراء الملابس السود لغرض التهيئة لهذا الشهر ).

شعائر حسينية

مبيناً ان ( هذه المناسبة سنوية والجميع يقومون بهذه الشعائر الحسينية احتراماً لهذا الشهر ).

في غضون ذلك قال صاحب محل لبيع الاقمشة حسين علي لـ (الزمان) امس شارع بن الحمزة (عليه السلام) (يتم الاعداد لهذه المناسبة قبل عشرين يوماً حيث اقوم بشراء عشرات الامتار من الاقمشة السوداء بالاضافة الى الدشاديش النسائية السوداء تحضيراً لهذه المناسبة). موضحاً (يكون الاقبال على الاقمشة السوداء من قبل النساء بشكل متزايد حيث اقوم يومياً بتصريف مئات الامتار من الاقمشة لكون لديّ زبائن يقبلون على محلي في كل عام لغرض شراء ما يحتاجونه ).

مبيناً ان ( أسعار الملابس والدشاديش السوداء رخيصة ولم أستغل هذه المناسبة إيماناً مني بحرمة هذه الشهر وانا متعاون مع كل الزيائن ولن اقبل على زيادة الاسعار هذه بعكس المحلات الاخرى الذين ينتظرون المناسبة ).

ونافشت دائرة صحة كربلاء مع وفد طبي إيراني افق التعاون المشترك والسبل الكفيلة في تقديم افضل الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين (ع) . وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة المحافظة الدكتور خالد الاعرجي لـ(الزمان) امس أن ( اللقاء مع الجانب الإيراني الذي يرأسه الدكتور محسن أسدي بحث آفاق التعاون وضرورة تكاتف الجهود لتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية والعلاجية لمواطني المدينة والوافدين إليها لإحياء ذكرى مناسبة الاربعين ). موضحاً أن (اللقاء ركز على محاور عدة منها خطة الطوارئ للدائرة الخاصة بهذه الزيارة المليونية وضرورة تسخير الطاقات لإنجاحها). مبيناً أن ( الوفد الإيراني أبدى استعداده للتعاون خلال هذه الزيارة وتقديم الدعم والاسناد الطبي وبما يسهم في تقديم افضل الخدمات للزائرين ). مشيراً الى ان ( اللقاء ركز ايضاً على توزيع الملاكات الطبية الإيرانية وضرورة توفير مترجمين للاستفادة منهم اثناء فحص ومعالجة الزائرين الإيرانيين الذين سيقومون بمراجعة المستشفيات). وكان وفداً طبياً إيرانياً قد زار كربلاء للتباحث مع دائرة صحة كربلاء في كيفية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لزائري اربعينية الامام الحسين (ع) ولحضور عدد من الاطباء .