وماذا بعد أيها التوسعيون؟ – خالد الخزرجي

كتبنا كثيرا وقلنا أن تنظيم داعش ألارهابي ماهو ألا ألاداة ألرئيسية لتنفيذ مخطط كبير يهدف الى تمزيق وحدة ألعراق أضافة ألى مافعله بأقتصاد وبنى تحية وموارد بشرية من قتل وتدمير وبسببه تكبل ألعراق عشرات ألمليارات من ألدولارات كديون ترتبت على العراق ومازالت تلك ألديون تتزايد مادام هذا ألمخطط قيد ألتنفيذ … ومع كل مايعانيه ألعراق وشعبه من ويلات ومصائب من جراء سياسة ألبعض من ألرعاة ممن تسلطوا على رقاب هذا الشعب طيلة عقد ونصف من الزمن

نجد ألبعض من يستغل تلك ألظروف ليلعب باوراق ضغط وتهديد بالانفصال وألاستقلال متجاوزا كل ماجاء به ألدستور ألذي كتب بعناية بما يخدم ألجهات نفسها ألتي تدعو أليوم ألى ألاستفتاء .. هؤلاء يريدون ألتوسع بوقاحة على حساب ألمدن العراقية خارج حدود جغرافية ألاقليم .. وبأفكار وخطط صهيونية خبيثة مدعومة من قبل ألولايات ألمتحدة ألامريكية … وأن كان ألعم سام يدعو الى تأجيل موعد ألاستفتاء .. فهو يعمل بكل ألوسائل لأقامة دولة كردستان ألكبرى ووضع حجر أساسها في ألعراق أولا .. نعم هي مؤامرة كبيرة .. تستهدف ألعراق ماضيا وحاضرا ومستقبلا … هنا أريد أن أوضح لمن عَميت عيناه وأصبح لايدرك ما بين سطور هذا ألمخطط ألشيطاني ألكبير … هل أدركتم لماذا دخل داعش سنجار وأحتلها وقتل الكثير من رجالها وسبى نساءها .. والجواب .. أن رد فعل شعب سنجار على تلك الجريمة هو الاندفاع بقوة نحو الاقليم وأستقلال الاقليم … وهل ادركتم لماذا دخل داعش الموصل وماذا فعل باهلها .. وهل ادركتم لماذا تم تحرير الجانب الايسر من الموصل الذي يضم سهل نينوى بخسائر تقدر بـ 10 بالمئة قياسا بالخسائر الذي دفع ثمنها خيرة شبابنا من وسط وجنوب العراق في ألجانب ألايمن منها؟ .. اقولها وبكل صراحة ان سبب ذلك يعود أولاً.. ألى ان نسبة ألعرب في ألجانب ألايسر قليل جدا مقارنة بالقوميات الاخرى فيه .. ثانيا .. أن حكومة ألاقليم تسعى وضمن مخططها ألتوسعي لضم هذا ألجزء ألحيوي ألى ألمساحة ألجغرافية لدولة كردستان .. وهكذا بالنسبة لكركوك ومحيطها وغيرها من مدن وأقضية محافظة ديالى والكوت .. أقول لحكومة بغداد أن أصرار حكومة ألبرزاني لم تكن بهذا ألتعجرف لولا ضعفكم وتمزقكم وعدم ثقتكم ببعضكم .. وأعلموا جيدا أن خارطة ألطريق ألتي تنتهجها حكومة ألاقليم قد رُسمت بأقلام صهيونية وبرعاية امريكية .. وألدليل على ذلك تقوم حكومة ألبرزاني بخلق ألعداء بين ألشعب ألكردي وألشعوب ألعربية وألاسلامية ..من خلال توجيه ألاعلام ألمرئي لحكومة الاقليم بأظهار ولاء ألشعب ألكردي للكيان ألصهيوني من خلال رفع علم أسرائيل في مدينة أربيل وحمله على الرؤوس وألاكتاف ..بل بلغ ألاستخفاف بمشاعر ألعرب ألى قيام بعض ألمأجورين بالسجود لهذا ألعلم … لاغرابة في ذلك .. فمنذ منتصف ألقرن ألماضي لم تكونوا سوى عامل بعدم أستقرار ألعراق وألى يومنا هذا .

لقد نفد صبر ألشعب ألعراقي من هذه ألمؤامرة ألتي تم ألاعداد لها قبل اجتياح وأحتلال ألعراق عام 2003 .. وأن ألعراقيين لم ينسوا كيف قاتلت قوات ألبيشمركة جنبا الى جنب مع قوات الاحتلال الامريكي ومن تحالف معها من أجل احتلال العراق وقد سقط الكثير من ضباط وجنود ألجيش العراقي البطل شهداء على يد هؤلاء ..

وألى جمهورية أيران ألاسلامية .. وألجمهورية ألتركية .. أقول سيصلكم شرار هذه ألمخطط وستتحول مفرداته أذا ما نجحت في ألعراق ألى نهر دماء تستنزف مواردكم ألبشرية وأقتصادكم .. فأعملوا على مساعدة ألعراق في ألتصدي لهذا ألمخطط ألشيطاني …نحن مع اقامة دولة كردية اذا ماكان ذلك بارادة ألشعب ألكردي ولكن ضمن حدود ألأقليم في اربيل وألسليمانية ودهوك .. ومرحبا بهذه ألدولة وشعبها .. جار وصديق حميم … وأخيرا أقول أذا كان ألبعض يعتقد أن ألعراقيين ضعفاء وغير قادرين عن ألدفاع عن حقوقهم فهو واهم … أتمنى ان يعي ألتوسعيون ماذا يحمل لهم مستقبل دولة كردستان في العراق أذا كان ذلك يتعارض مع وحدة اراضي ايران وتركيا وسوريا .