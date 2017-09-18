 وزير الدفاع البريطاني:جئت الى أربيل لأقول نحن لا نؤيد الاستفتاء ونعمل من أجل بدائله

مناورات عسكرية تركية ضاغطة قرب العراق والمحكمة الاتحادية تقبل طعن النواب في شرعية استفتاء كردستان

انقرة- توركان اسماعيل

اربيل الزمان

أعلنت القوات المسلحة التركية الاثنين بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع على موعد استفتاء حول الاستقلال في اقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة. في حين تسير الامور في اربيل الى تنفيذ الاستفتاء بالموعد المحدد .

وقال الجيش التركي في بيان ان “عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين”.

وتعارض انقرة التي تواجه تمردا كرديا في مناطقها الجنوبية الشرقية، بشدة تنظيم الاستفتاء

فيماتصاعدت حدة التوتر بين بغداد واربيل بعد صدور امر المحكمة الاتحادية العليا، اعلى سلطة قضائية في العراق، بوقف الاستفتاء المرتقب حول استقلال اقليم كردستان في حين توجه وزير الدفاع البريطاني للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني لاقناعه بذلك. وبعد رفض مجلس النواب العراقي مرتين اجراء الاستفتاء، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين قرارا بوقفه في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي “لعدم دستوريته”. وقال اياس الساموك مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا للصحافة الفرنسية بان المحكمة “تلقت عدة شكاوى” بينها اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لذلك “قررت بالتالي تعليق الاستفتاء”. وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار اجراء استفتاء لاستقلال الاقليم.

ولم يصدر على الفور اي رد فعل من بارزاني الذي دعا لاجراء الاستفتاء وتحدى رفض بغداد ودول جوار العراق تركيا وايران اضافة الى حلفائه الغربيين.

ومن المتوقع وصول وفد من الاقليم الى بغداد الثلاثاء لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء قبل مغادرته الى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العموية للامم المتحدة.

من جهته،اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون انه سيتوجه بعد ظهر الاثنين الى اربيل في محاولة لاقناع بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 ايلول/سبتمبر الحالي.

وقال فالون خلال مؤتمر صحافي في بغداد “ساكون بعد الظهر في اربيل لاقول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد الاستفتاء. نحن ملتزمون سلامة العراق والعمل مع الامم المتحدة من اجل (بحث) بدائل عن الاستفتاء”. وتدعم واشنطن والأمم المتحدة مقترحا يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

واسرائيل هي البلد الوحيد الذي اعلن بشكل صريح دعمه استقلال كردستان.

وكررت تركيا عدة مرات معارضتها للاستفتاء محذرة من انه “سيكون له ثمن”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعتبر الاحد ان الاستفتاء سيكون “خطأ” مشيرا الى ان مجلس الامن التركي سيعقد اجتماعا في 22 من الشهر الحالي للتباحث في الموضوع.

كما أعلن اردوغان الاحد انه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المعارض ايضا للاستفتاء وذلك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وتخشى تركيا التي تقيم علاقات تجارية جيدة مع اربيل من تبعات اقامة دولة كردية على حدودها.

وكانت الامم المتحدة اقترحت التوصل بحلول ثلاث سنوات الى اتفاق بين كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد حول وضع هذا الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، لقاء ارجاء موعد الاستفتاء حول الاستقلال.