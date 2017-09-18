ايران:واشنطن تريد نسف الاتفاق النووي بالمطالب غير المقبولة

طهران تعلن عن قرب اطلاق أقمارها الصناعية

فيينا- الزمان

اتهم رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي الولايات المتحدة الاثنين بالسعي الى نسف الاتفاق الدولي حول هذا الملف، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مقاومة “المطالب غير المقبولة” لواشنطن.

واعرب صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية في فيينا عن اسفه بالقول ان “الموقف الواضح العداء للادارة الاميركية وسياستها التسويفية الرامية الى نسف الاتفاق النووي… يتناقضان مع روح ونص” الاتفاق.

ووجه صالحي الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي للدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، انتقادات ايضا الى السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي التي قدمت كما قال “مجموعة من الطلبات غير المبررة وغير المألوفة” للتحقق من تطبيق الاتفاق النووي، خلال محادثاتاجرتها في آب/اغسطس مع مدير الوكالة الاممية في العاصمة النمسوية.

ومن هذه الطلبات، ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش تعارضها ايران للمواقع العسكرية الايرانية.

وقال صالحي انه “على يقين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقاوم هذه الطلبات غير المقبولة”.

وكثفت الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة انتقاداتها للاتفاق الذي كان الرئيس دونالد ترامب وعد العام الماضي بـ “تمزيقه”.

وحذر وزير التجارة الاميركي ريك بيري الموجود في فيينا الاثنين، من ان واشنطن “لن توافق على اتفاق (نووي) يطبق بتراخ أو تساء مراقبته”.

فيما اعلن وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد اذري جهرمي ان 3 مجموعات من الاقمار الصناعية في البلاد مستعدة للاطلاق.

وقال جهرمي على هامش الاجتماع العام لرؤساء جامعات البلاد وفي رده على سؤال لمراسل وكالة تسنيم حول وضع اطلاق الاقمار الصناعية الجامعية قال: في الوقت الحاضر لدينا 3 مجموعات من الاقمار الصناعية في البلاد حيث مستعدة للاطلاق. واضاف: لقد تكلمنا مع وزارة الدقفاع وان عملية اطلاق الاقمار الصناعية ستجري فور اعلان هذه الوزارة استعدادها مبينا ان اولويتنا استخدام منصات الاطلاق المحلية الصنع.

وحول الفترة الزمنية لاطلاق قمر “دوستي ” ( الصداقة ) الصناعي من صنع جامعة شريف الصناعية قال: ان هذا القمر الصناعي ما يقارب 3 اشهر مستعد للاطلاق مبينا ان وزارة الاتصالات بانتظار رد وزارة الدفاع بهذا الشان.