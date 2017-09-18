الجزائر تدمر آخر مخزون لديها من الالغام المضادة للأفراد

الجزائر- الزمان

في اول خطوة تتخذها دولة عربية في التاريخ الحديث ، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين ان الجيش دمر آخر مخزون للالغام المضادة للافراد، بعد عشرة اشهر من اعلان تنظيف التراب الجزائري من 9 ملايين لغم زرعها الاحتلال الفرنسي خلال حرب التحرير. ولا تزال دول عربية تدفع ضحايا بسبب الغام العهود والحروب السابقة .

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، “اشرف على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر بـ 5970 لغما، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاجوتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها” المبرمة في 1997 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2000.

وأكد الفريق قايد صالح ان “عدد ضحايا الالغام من المدنيين بلغ7300 ضحية منهم 4830 إبان الحتلال و2470 ضحية بعد الاستقلال” بدون ان يميز بين القتلى والجرحى، بحسب بيان وزارة الدفاع.

واضاف البيان ان توماس هاغنوزي رئيس مجلس الدول الأعضاء في اتفاقية أوتاوا هنأ الجزائر “بالتزامها جميع تعهداتها من خلال تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا (…)، في هذا اليوم الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لإبرامها”.

وكان الجيش الجزائري اعلن انه انهى في كانون الاول/ديسمبر 2016 عملية التنظيف الشامل لكل المناطق الملغمة اوالمشتبه فيها، والتي زرعها الاستعمار الفرنسي على الحدود الشرقية والغربية لمنع دخول السلاح لجنود جيش التحرير الجزائري خلال حرب الاستقلال بين سنتي 1954 و1963.

وكشف الجيش ان تنظيف الشريط الحدودي الجزائري من الالغام مكن من تدمير تسعة ملايين لغم واسترجاع 62 الف هكتار من الاراضي، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.