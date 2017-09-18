 نغيّر أنفسنا أم نمط الحكم ؟

فاتح عبد السلام

الآن نسمع عن مقترحات شتى لحلول من الأمم المتحدة أو دول كبرى أو دول اقليمية وعربية لمسألة الاستفتاء في اقليم كردستان ، بما يوحي انّ الجميع كانت لديه حلول واحتفظ بها لنفسه أو إنّ الازمة جعلته يبذل المستحيل ليبتكر الحلول من أجل تداركها. جميع الحلول المعلنة أوغير المكشوف عنها تأتي من دول أخرى . لم نسمع عن حل من بغداد سوى الكلام العام المتردد كثيراً وهوالجلوس على طاولة المفاوضات .

آلية الحكم في العراق ، هي موضع الخلاف الاساسية التي تفرعت عن ازمة الاستفتاء مؤخراً ، وسبب ذلك ايضاً هو استهانة العملية السياسية بالدستور العراقي الذي جرى التجاوز عليه مراراً حتى غدا الامر عادياً .

الدستور العراقي يقر بالفيدرالية ويصف النظام السياسي في البلاد بأته جمهوري برلماني فيدرالي، لكن بات من المحرمات السياسية ان يتعاطى أي طرف مع الفيدرالية ، إذ تجري محاربته بوصفه ينزع نحو الانفصال وتمزيق وحدة العراق . لو اردنا للموصل فيدرالية على أي أساس من اسس الحياة الكريمة لوجدنا الجهلة او من يتصدى لمشروع الادارة المستقلة ، ومن بعدهم الموهومون بأفكار لاتمشي على الارض ، ثم يأتي الحكام الذين يستحوذون على المفهوم الوطني والديمقراطي على وفق الاسباب التي تديم سلطتهم في الكراسي . من هنا لم تنجح الفيدرالية الكردية في العراق ، لأن النظر اليها من احزاب حاكمة في العراق يأتي من باب انها مفروضة عليهم او انهم رضوا بها حتى يصلوا عبر الكرد الى السلطة ومن ثم لم يعد لهم حاجة .

سلطات العراق بعد أن تنتهي عملية الاستفتاء ، عليها أن تتعامل بواقعية ، وتعترف بأن الخيارات الدستورية لا تقر تنفيذها وهي عقبة امام وضعها ومشروعها ، وانها بسبب ذلك التجاهل لتفعيل الدور الفيدرالي ، تحول اليأس لدى الطرف الكردي الى البحث عن شكل جديد في الحكم ، قد يكون صعباً على الكرد انفسهم ولا يمتلكون كل جوانبه وعناصره بالرغم من انه طموحهم ، لكن السنوات الخمس عشرة الاخيرة كانت كفيلة بتغليب المشروع الوطني المحيط بكل الخلافات والذي يمنح اي شريك سياسي الحق في ادارة البلاد فعلياً وليس من باب الديكور كما حصل .

هل تدرس بغداد أسباب الفشل السياسي الذي جعل الكرد كقومية ثانية في البلاد ان لا تطمئن الى القيادة التي تمسك بالسلطة في بغداد . تلك القيادة ما وصفها ، لو كانت بالمعني السياسي العلمي شاملة للوطن كله لما شعر طرف بالغبن والاذى و ولو كان وصفها قوميا عربيا لكان ظلما جديدا يقع على العرب الذين لهم تاريخ مجيد لم نر صداه في بغداد اليوم ، ولوكان الحكم دينياً مذهبياً فهو لايمثل الوطنية المنشودة ، وبالتالي ليبحث كل غير قابل به عن مكان او حالة يلجأ اليها .

أليس أقصر الطرق هو تغيير نمط الحكم في العملية السياسية بالعراق برمته لينجو البلد ، ولتعرض خيارات الحكم البديلة ، مادام الدستور لامكان له إلا في مواضع محددة وبشكل مغرض .؟