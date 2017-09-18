سباق الهواتف المضني يزيد من مخاوف الشركات والمستهلكين

لندن – الزمان

عالم الهواتف النقالة يشهد صراعا في التنافس اليومي لاسيما بين الشركات العملاقة التي باتت مؤرقة بالجديد الذي يزيد من حيرة المستهلكين احيانا بدل توفير حالة الاطمئنان عندهم . حيث

أعلنت شركة سامسونغ عن الإطلاق التجاري لهاتفها غالاكسي نوت 8 في عدد من الأسواق المختارة حول العالم، وذلك بعد أقل من شهر من الإعلان عنه في 23 أغسطس(آب) الماضي. في ظل التنافس الشديد بعد نزول آيفون الجديد بنسخه الثلاث .

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في بيان على مدونتها إن الهاتف الذكي الرائد سوف يُتاح ابتداءً في 42 بلداً حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وكوريا والأسواق الأوروبية الكبرى، وسوف تستمر في طرحه في أسواق إضافية في الأسابيع المقبلة.

وأضافت سامسونغ: «مزوداً بشاشة Infinity Display كبيرة وعديمة الحواف، يتيح غالاكسي نوت 8 للمستخدمين رؤية المزيد والقيام بالمزيد، من مشاهدة البرامج التلفزيونية المفضلة بتقنية المجال الديناميكي العالي HDR إلى تتعدد المهام بكفاءة كبرى، وتعني مساحة الشاشة الموسعة أن لديهم أيضاً مساحة كبرى للكتابة والرسم والتلوين مع (قلم) S Pen المحسن، الذي يقدم ميزات جديدة مثل الرسائل الحية وتحسين خاصية الكتابة على الشاشة حينما يكون الجهاز مطفأً». وكما يتميز الهاتف الذكي الجديد من سامسونغ بكاميرا خلفية مزدوجة دقة كل منهما 12 ميغابكسل، توفر إحداهما عدسات عريضة الزاوية وعدسات تليفوتوغرافي مع مثبت صورة بصري لكل منهما، وهما قادرتان على إنتاج صور واضحة ونقية، حتى حين التصوير من مسافات بعيدة، وفقاً للشركة. يُشار إلى أن سامسونغ أعلنت في الأسبوع الماضي أن هاتف غالاكسي نوت 8 تفوق على النسخ السابقة بأكبر عدد للطلبات المسبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد حصوله على نحو 400 ألف طلب مسبق في كوريا الجنوبية. وتتوفر نسخة 64 جيجابايت من هاتف غالاكسي نوت 8 بسعر 960 دولاراً أمريكياً، في حين تتوفر نسخة 256 جيجابايت بسعر 1.100 دولار أمريكي.