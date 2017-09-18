 رضاعات طبيعية عمرها أكثر من ألفي عام 

اسطنبول -الاناضول : عثر علماء أثار أتراك في ولاية جناق قلعة غربي البلاد على رضّاعات أطفال يتجاوز عمرها ألفي عام، في غرف لدفن الموتى تعود إلى الفترة الهلنستية الرومانية.

وتحوي منطقة «بيغا» في جناق قلعة المطلة على بحر إيجة كثيرا من المعالم الأثرية التاريخية، لعل من أشهرها على الإطلاق بقايا مدينة «باريون» العتيقة التي كانت تحتضن أشهر الموانئ في الحقبة الهلنستية الرومانية.

وخلال عمليات التنقيب والحفر المتواصلة في بقايا المدينة العتيقة منذ سنوات، عثر فريق من الأثريين على عدة نماذج من رضّاعات الأطفال التاريخية التي كانت تستخدم حينها في تغذية الرضع.

وعن الاكتشاف، قال حسن قاصا أوغلو عضو هيئة التدريس في كلية الآثار بجامعة أتاتورك: «منذ مطلع 2017 أعمل ضمن فريق التنقيب في بقايا مدينة باريون العتيقة، واكتشاف رضّاعات أطفال بهذا القدر من الأصالة أمر في غاية الأهمية، ما سيسهم في إضاءة الطريق أمامنا للوصول إلى مزيد من الاكتشافات عن تلك الحقبة».

وأضاف «وجدنا عددا من الرضّاعات في أحد غرف دفن الأطفال الموتى، في حالة جيدة، ويتجاوز عمرها ألفي عام».

وكثيرا ما تصادف مدينة «باريون» العتيقة في كتابات المؤرخ الإغريقي الكبير هيرودوت، حيث كانت مركزا اقتصاديا حساسا يتنافس عليه سائر القوى الإقليمية حينها.