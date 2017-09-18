هاني رمزي يستأنف(قسطي بيوجعني)

القاهرة – الزمان

يستعد الفنان الكوميدي المصري هاني رمزي لاستئناف تصوير دوره في فيلم «قسطي بيوجعني»، بداية الأسبوع المقبل في أحد الأستوديوهات الخاصة، وذلك بعد توقف لعدة أشهر.

وتوقف تصوير الفيلم، خلال الفترة الماضية؛ بسبب حصول هاني رمزي ومايا نصري على إجازة.

«قسطي بيوجعني»، بطولة حسن حسني، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع، إنتاج هاني وليم، وإخراج إيهاب لمعي، ويمثل عودة لهاني رمزي إلى السينما، بعد آخر أفلامه «نوم التلات»، الذي شارك فيه إيمان العاصي، وحسن حسني، وأحمد جمال سعيد، وتأليف فادي أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعي.