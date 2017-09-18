اعادة ثلاثة الاف مهاجر الى ليبيا وألفان يصلون ايطاليا

طرابلس-(أ ف ب) – افادت حصيلة لمصادر رسمية ووسيلة اعلام ايطالية ان اكثر من ثلاثة الاف مهاجر اعادهم خفر السواحل الليبيون الى ليبيا في اسبوع في حين وصل نحو الفين الى ايطاليا.

وتعني هذه الارقام ان طريق الهجرة بين ليبيا وايطاليا، البلد الاوروبي الاقرب، لم تغلق تماما رغم التراجع الكبير في عدد المهاجرين بين البلدين.

وسجلت ايطاليا وصول 6500 شخص منذ منتصف تموز/يوليو، اي بالكاد 15% من المتوسط المسجل في هذه الفترة بين 2014 و2016.

وعلق رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني الاحد ان «التجربة الايطالية في الاشهر الاخيرة تظهر ما يمكن القيام به: هناك عدد اقل من الوافدين وعدد اقل من الوفيات في البحر». رغم ذلك، تم انقاذ نحو الفي مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ الاربعاء ونقلوا الى موانىء في صقلية بواسطة سفن عسكرية واخرى تابعة لمنظمات دولية غير حكومية، وفق مصادر عسكرية واعلامية عدة. وفي هذا السياق، نقلت سفينة عسكرية ايرلندية الاحد الى ميناء اوغوستا نحو 550 مهاجرا اضافة الى ثلاث جثث. وكان هؤلاء يواجهون صعوبات الجمعة قبالة السواحل الليبية بعدما استقلوا العديد من الزوارق المطاطية.

من جهتها، نقلت السفينة العسكرية الايطالية «زيفيرو» الاحد الى ميسينا 135 مهاجرا يتحدرون من سبع دول افريقية بينها المغرب.

وكانت سفينة تابعة لمنظمة «اس او اس المتوسط» نقلت السبت الى ميناء تراباني 371 شخصا تم انقاذهم الجمعة. واورد موقع الجيش الالماني انه تمت دعوة احدى سفنه الاربعاء لانقاذ 134 شخصا.

وتحدثت صحيفة لا ستامبا الايطالية الاحد عن وصول 589 مهاجرا الى صقلية على متن سفينة منظمة «سيف ذي تشيلدرن» البريطانية