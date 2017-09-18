مناورات عسكرية تركية على الحدود تستبق الإستفتاء

انقرة – ماهر اوغلو

بدأت قوات مسلحة تركية امس مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع على موعد الاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم اقليم كردستان اجراءه وتعارضه أنقرة.واكد الجيش التركي في بيان ان (عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين).وتعارض انقرة التي تواجه تمردا كرديا في مناطقها الجنوبية الشرقية، بشدة الاستفتاء.وقال شهود انهم رأوا ما يصل الى مئة آلية عسكرية من بينها دبابات تنتشر على الحدود العراقية في وقت مبكر الاثنين، في جنوب شرق تركيا.وكررت تركيا مرات عدة معارضتها للاستفتاء محذرة من انه (سيكون له ثمن).وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد الماضي ان الاستفتاء سيكون (خطأ)، مشيرا الى ان مجلس الامن التركي قرر تقديم موعد اجتماعه ليكون في 22 من الشهر الجاري للتباحث في الموضوع .

كما أعلن اردوغان انه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اشتراكهما في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. الى ذلك، رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (فرض أمر واقع) على حدود تركيا الجنوبية في سوريا والعراق، مهدداً باتخاذ الرد اللازم ضد كل محاولة تهدد أمن تركيا القومي

.ونقلت قناة تركية عنه قوله امس (لن نقبل لاحد أن يفرض الامر الواقع على حدودنا الجنوبية في سوريا والعراق)، مضيفاً (سيرى الذين يسعون وراء أحلام في العراق وسوريا ويحاولون أن يشكلوا دولة مصطنعة هناك أن كل محاولة تهدد أمننا القومي ستلقى الرد اللازم).