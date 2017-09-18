عدم إمتثال الإقليم يؤدي إلى تحمّله التبعات المترتبة على الرفض

خبير لـ (الزمان): وقف الإتحادية إجراءات إستفتاء كردستان أمر ولائي واجب التنفيذ

بغداد – شيماء عادل

اكد خبير قانوني ان القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا امس المتضمن وقف اجراءات استفتاء اقليم كردستان يعد امراً ولائياً يجب على الجميع الالتزام به، مشيرا الى انه في حال عدم امتثال الاقليم لهذا الامر فسوف يتحمل التبعات القانونية والسياسية والاقتصادية والعسكرية كافة .وقال جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (المحكمة الاتحادية تعد اعلى جهة قضائية في البلد وقراراتها تسير على الجميع بما في ذلك الاقليم )، مبينا ان (امر وقف اجراءات استفتاء الاقليم صدر من المحكمة بناء على طلب مستعجل من مجلس الوزراء دعا فيه المحكمة لرفض الاستفتاء او ايقافه وهذا الطلب يسمى امراً ولائياً وهذه الاوامر الولائية معمول بها في المحاكم التي تلجأ اليها عندما يتعلق الموضوع بالقضايا المستعجلة والمهمة التي تمس واقع البلد). وشدد على ان (هذا الامر يؤدي الى ايقاف جميع الاجراءات الخاصة بالاستفتاء ). وتابع ان (الاقليم اذا قبل هذا الامر فأن الحكومة العراقية يمكن ان تقيم دعوى لاحقا على الاقليم ويحضر ممثل عنه امام المحكمة الاتحادية عند ذلك تقرر اذا ما سيتم ابطال الاستفتاء او اكماله، اما اذا رفض الاقليم الامر الولائي فسيترتب على الاقليم كل الالتزامات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية جراء الاستفتاء ،عند ذلك يكون بإمكان الحكومة العراقية في المدة اللاحقة على رفض الامر الولائي واجراء الاستفتاء ان تقيم دعوى قضائية وتكسبها مباشرة). موضحا ان (كسب الحكومة الاتحادية للدعوى يعود لتقدمها بطلب للامر الولائي وعدم التزام الاقليم به والنتيجة فأن الحكومة العراقية ترفع دعوى لكسب قرار من المحكمة الاتحادية ويكون القرار باتا وملزما وقاطعا وثابتا على كل الاراضي العراقية). ورجح الشويلي (عدم قبول الاقليم بالامر الولائي وبتحمله كل النتائج والتبعات القانونية المترتبة على ذلك ).

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت أمرا بإيقاف اجراءات استفتاء كردستان.وذكر بيان لاعلام المحكمة ان (المحكمة عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف اجراءات الاستفتاء في اقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء) وأضاف انه (وبعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، اصدرت امراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجراؤه بتاريخ 25/ 9 /2017 بموجب الامر الرئاسي المرقم 106 في 8/ 6/ 2017 الصادر عن رئاسة اقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور)،موضحة ان القرار صدر (استناداً إلى احكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنـــــــــية رقم 83 لسنة 1969 ).

وقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي طلباً عاجلاً بتاريخ 17 ايلول الجاري الى المحكمة لإيقاف الاستفتاء لكونه يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ويؤدي الى تقسيم العراق ويتناقض مع احكام الدستور ، مطالبا بإصدار امر ولائي بهذا الشأن.

ورأى ثلاثة من نواب ائتلاف دولة القانون أن قرار المحكمة الاتحادية (حجة) على جميع الاطراف.وقال النائب عن ائتلاف عمار الشبلي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائبين عبد السلام المالكي وعالية نصيف إن (القضاء العراقي اثبت انه فوق الشبهات والقرار الذي أصدرت المحكمة الاتحادية هو قرار مفصلي يهم الشعب العراقي )، موضحا ان (الدعوى التي اقيمت امام المحكمة قدمت من جانب النواب المالكي ونصيف والشبلي ومحمد الصيهود لابطال قرار الاستفتاء).

وتابع ان (قرار المحكمة الاتحادية اصبح حجة على الجميع فضلا على انها اعلى سلطة قضائية). واضاف ان (المجتمع الدولي والامم المتحدة يحترمان قرارات المحكمة الاتحادية، والدستور العراقي اكد اللجوء الى المحكمة الاتحادية عند حصول اي خصومة بين الاقليم والمركز).

ورأى الشبلي ان (رئيس الاقليم مسعود البارزاني لم يخرق القانون في هذه المرة فقط وانما اوصد الابواب بوجه المجلس النيابي في الاقليم وهو يمارس عمله في الاقليم رغم انتهاء عمله وهذه جميعها خروقات).في المقابل، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني القضاء العراقي بأنه(مسيس) لأطراف معادية للاكراد. وقال نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب شاخوان عبد الله في تصريح إن (قرار المحكمة الاتحادية غير ملزم لنا ولا قيمة له ، والقضاء مسيس وقراراته غير ملزمة لنا لانها تصب بمصلحة اطراف محددة عرفت بموقفها المعادي للكرد). وأضاف أن (القرار ليس له أي شرعية قانونية ولا يختلف عن قرار رفض رفع علم الاقليم فوق مباني محافظة كركوك).وتابع أن (المحكمة الاتحادية ليس من حقها ايقاف الاستفتاء وليس من صلاحياتها هذا الامر) بحسب قوله، مضيفاً(سنمضي بالاستفتاء ولن يلغى الا بقرار من القيادة السياسية في الاقليم، اما دون ذلك فالاستفتاء ماضٍ بموعده وقرار المحكمة لا يهمنا).