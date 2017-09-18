كردستان: الخلافات مع المجتمع الدولي لا تزال مستمرة

ملف الإستفتاء يدخل أروقة الأمم المتحدة وسط إجتماعات الزعماء

بغداد – محمد الصالحي

واشنطن – مرسي ابو طوق

دخل ملف استفتاء إقليم كردستان اروقة الامم المتحدة، فيما بدأ زعماء العالم بألقاء كلماتهم ضمن اعمال الدورة 72 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي. ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق المحررة.وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريك في بيان ان (الأمين العام يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق ويرى ضرورة حل كل القضايا المعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة). وتابع ان (الأمين العام يدعو كل الزعماء في العراق إلى التطرق إلى هذه المسألة بصبر وبضبط نفس).وكانت الامم المتحدة قد اقترحت التوصل بحلول ثلاث سنوات الى اتفاق بين كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد بشأن وضع الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، لقاء ارجاء موعد الاستفتاء .

في غضون ذلك، نفى رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارزاني، وجود أي قرار لتأجيل الاستفتاء .وقال في مقابلة صحفية (لا يوجد أي قرار حتى الآن لتأجيل الاستفتاء في إقليم كردستان، وقد شكلت لجنة عليا للاستفتاء للإشراف على العملية، وهي من يجب أن تقرر بهذا الشأن، والقرار هو إجراء الاستفتاء في 25 أيلول).

وبشأن الموقف الأمريكي قال ان (الموقف الأمريكي أعلن سابقاً، كما كانت زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي، بريت ماكغورك بغرض تأكيد الموقف وأن الوقت ليس مناسبا لإجراء الاستفتاء، لكننا قلنا بصراحة لماكغورك أن الوقت ملائم لإجراء الاستفتاء، لذا كان للجانبين وجهات نظر مختلفة بهذا الشأن خلال اللقاء).

وقال النائب عبد السلام المالكي امس انه جمع 90 توقيعا لإصدار قرار لوضع اليد على أموال رئيسي الاقليم وحكومة الاقليم ومحافظ كركوك نجم الدين كريم.وعزا المالكي في مؤتمر صحفي هذا التحرك الى ان (الثلاثة كان لهم الدور الكبير في استنزاف اموال الشعب وسرقة الثروات النفطية من خلال تصديرها بطرق غير شرعية، اضافة الى الاستيلاء على مناطق بطرق غير شرعية بعد اجتياح زمر داعش الارهابية لمحافظات عدة ابان عام 2014 ناهيك عن الخروقات الدستورية والمخالفات القانونية التي قام بها البارزاني والعقود المشبوهة التي قام بها مع شركات مجهولة تابعة لدول معادية بغية شراء اسلحة بطرق غير شرعية)، على حد قوله.