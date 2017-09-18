وزير الدفاع البريطاني في أربيل لإقناع

البارزاني بالتراجع عن الإستفتاء

اربيل – فريد حسن

وصل وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عصر امس الاثنين، إلى مطار أربيل قادما من بغداد في محاولة لاقناع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بالتراجع عن اجراء استفتاء الإقليم. ويتضمن برنامج الزيارة ايضاً اللقاء بعدد من مسؤولي الإقليم لبحث الملفات المهمة ومن بينها الحرب على تنظيم داعش.وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني في استقبال فالون في المطار، حيث اكد في وقت سابق انه سيتوجه الى كردستان لاقناع البارزاني بالتخلي عن الاستفتاء.وقال خلال مؤتمر صحفي في بغداد (ساكون بعد الظهر في اربيل لاقول للبارزاني باننا لا نؤيد الاستفتاء )، مضيفاً (نحن ملتزمون بسلامة العراق والعمل مع الامم المتحدة من اجل الوصول الى بدائل عن الاستفتاء).وبحث فالون في بغداد امس مع وزيري الدفاع والداخلية عرفان الحيالي وقاسم الاعرجي كلاً على حدة جهود مكافحة الارهاب والحرب على داعش.وقال بيان لمكتب وزير الداخلية ان الاعرجي وفالون (بحثا عدداً من المواضيع الامنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب).واستعرض الاعرجي خلال اللقاء (جهود القوات العراقية واستمرارها بتحرير الاراضي من دنس عصابات داعش الارهابية) مؤكداً (اهمية استمرار التعاون والدعم اللوجستي للعراق في حربه) مشيداً بـ(جهود الاصدقاء بهذا الصدد).من جهته أثنى فالون على (جهود القوات العراقية ودورها المحوري في مقاتلة الارهاب) مؤكداً (استمرار دعم بلاده للعراق على مختلف الاصعدة).

وكان فالون قد زار العراق في شباط الماضي لبحث سير عمليات الحرب على داعش وتعــزيز التعاون الثنائي.