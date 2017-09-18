العبايجي ترفض قرار التجميد والفارس يعتذر للبرلمان والكربولي

التصويت على قانون مفوضية الإنتخابات يشعل معركة بالأيدي بين نائبين

بغداد – داليا احمد

تقدم النائب فارس الفارس باعتذار رسمي لمجلس النواب وللنائب محمد الكربولي خلال جلسة المجلس أمس بعد تعليق عضويته هو والنائبة شروق العبايجي لمدة ستة ايام وإحالتهما إلى التحقيق ، فيما رفضت الاخيرة القرار واتهمت رئيس المجلس سليم الجبوري بتمرير القرارات من دون الاصغاء للإعتراضات. وقالت العبايجي، النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجلس (بخصوص قرار رئيس مجلس النواب تعليق عضويتي لمدة ستة أيام وإحالتي إلى ما يسمى لجنة تحقيق لإثارتي الشغب داخل القاعة أو سلوك غير ملائم كما وصفه، اوضح انني حاولت الحديث بعد إصداره القرار لاستفسر عن آلية صدور مثل هذا القرار بحق نائب بهذه الطريقة، إذ يفترض الاستناد الى مادة قانونية معينة، كما لم يتم ايضاح ما هو السلوك غير الملائم الذي يستحق أن أنال عليه عقوبة). وفي التفاصيل، اوضحت أن (عدد الذين رفعوا أيديهم بالتصويت على المادة المتعلقة بمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات والمادة المتعلقة باختيار القضاة كان كبيرا فطالبنا بعدّ الأصوات بدقة، لكن رئيس البرلمان قال إن 62 من مجموع 162 نائبا صوتوا على المادة وهذا خلاف لكل المعايير) ، مضيفة ان (مطالبتي بإعادة التصويت جاءت لأن النصاب لم يكن كاملا ولأن العدد الواضح للمصوتين لم يكن 62 نائبا، لكن رئيس البرلمان تجاهل طلبي ورفع يدي للمداخلة والاعتراض وإبداء الرأي، وهو يتجاهل ذلك دوما فتقدمت إلى المنصة وتكلمت معه بشكل مباشر وهذا سلوك طبيعي فلم أتجاوز بالكلام ولاغير ذلك فقط حاولت أن لا أجعله يمرر ما اعتاد تمريره من قرارات الأغلبية المطلقة وتمشية الأمور)، على حد قولها.

وكان الجبوري قد قرر امس تعليق عضوية الفارس والعبايجي لمدة ستة ايام واحالتهما الى لجنه الانضباط النيابي.وفي الشأن نفسه، قدم الفارس اعتذارا رسميا للمجلس وللكربولي خلال الجلسة)، بحسب مصدر برلماني لم يدل بتفاصيل. وأكد النائب عباس البياتي تسوية الأمر واستئناف الجلسة.واوضح ان (الامر يتعلق بمفوضية الانتخابات فبعد ان صوّت المجلس على فقرة الاشراف القضائي في قانون المفوضية ، بتصويت 60 نائبا من اصل 162 لكن النصاب يحتاج الى165 برزت المشكلة بشأن طبيعة المفوضية فهناك من اراد تنصيب قضاة والطرف الآخر اراد المضي بعمل لجنة الخبراء ومجلس المفوضين)، مؤكداً (التصويت على تعديل قانون المفوضية باشراف قضائي وحصل على 60 صوتا).واضاف (عندما طلب رئيس البرلمان من الجميع الجلوس حصلت المشاجرة بين الفارس والكربولي بعد طلب البعض اعادة العد للحاضرين)، موضحا ان (الجلسة رفعت وتم خلال الاستراحة تسوية الامور واستئناف الجلسة).وتطور التلاسن الحاد بين الكربولي والفارس الى اشتباك بالأيدي في اثناء الجلسة في اعقاب تصويتهما على مقترحين متضادين ، إذ صوّت الفارس على مقترح عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي الذي يدعو الى تنصيب قضاة في المفوضية، فيما صوّت الكربولي على قرار لجنة المفوضين. وكان الشيخ علي قد كشف في مطلع تموز الماضي عن استبعاد جميع المرشحين إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وتبليغ الكتل النيابية بأن ترشح كل منها عضوا في المجلس .

وفي هذا الشأن، اتهم عدد من النواب رئاسة المجلس بالخضوع للمحاصصة السياسية.وقال النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب آخرين في مجلس النواب أن (مشروع قانون قدّم منذ اكثر من خمس جلسات لاختيار مفوضين من مجلس القضاء الاعلى، ولكن رئاسة المجلس بقيت تؤجل ادراجه ضمن جدول الاعمال او تضعه في جلسات غير مكتملة النصاب ولا يصوت عليه).واضاف ان (المجلس وافق اخيرا على الامر، من حيث المبدأ، وتم ادراجه ضمن جدول الاعمال ولكن تم تسويفه بشكل مبيت لان الرئاسة تخضع للمحاصصة). واوضح ان (الحكومة استفسرت من مجلس القضاء الاعلى بشأن امكانية اختيار مفوضين من مجلس القضاء ، وقد اجاب رئيس مجلس القضاء بنعم، وعندما وصل المجلس للتصويت على القرار تم التصويت عليه باغلبية واضحة غير ان رئيس المجلس ادعى ان عدد المصوتين بالموافقة على المشروع بلغ 61 عضوا فقط). وأعلن الجبوري تجاوز ستة نواب الحد القانوني للغيابات. وقال خلال الجلسة التي حضرها 172 نائبا بغياب الكرد إن (عدد النواب الذين تجاوزوا الحد القانوني للغيابات بلغ ستة نواب هم عدنان الشحماني وعبد الهادي تقي وفطم حسن وعبد الله حسن رشيد وفائق الشيخ ومثال الالوسي).

في هذه الاثناء، قال النائب عن التحالف الكردستاني عادل النوري ان (نواب التحالف لن يشتركوا في الجلسات الا بعد الاستجابة لمطالبهم التي تتضمن احترام الشراكة الوطنية عند اصدار القرارات التي تمس كل المكونات).وعلق التحالف الكردستاني، في 12 ايلول الجاري حضور نوابه للجلسات اعتراضا على قرار المجلس رفض اجراء استفتاء كردستان. وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون عدم شمول قانون العفو الذي صوّت عليه المجلس في 22 آب الماضي بعد تعديله جرائم الإرهاب ، مؤكدا أن (التعديل الذي حصل لم يتسبب في إيقاف أحكام إعدام الإرهابيين، لأنه لم يشمل جرائم الإرهاب عدا حالات الانتماء المجرد). وشهدت الجلسة ايضاً التصويت على صيغة قرار بخصوص صرف رواتب موظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة ومناقشة الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة قبل ان ترفع إلى اليوم الثلاثاء.