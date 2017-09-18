أحداث من الشارع الرياضي : إلغاء لقاء ليبيا أمر متسرّع

جمهور الجوية يترقّب لقاء الحسم مع الوحدة بكأس الإتحاد

الناصرية – باسم الركابي

قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم الغاء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الشقيق الليبي التي كان مقرر ان تجري في الاول من الشهر المقبل بعدما طلب من الاتحاد الليبي تأجيلها لمدة ثلاثة ايام حتى تدخل ضمن فترة ايام الفيفا ما يسمح للاعبين المحترفين المشاركة فيها كان امرا متسرعا

كان الافضل ان تجري المباراة في الوقت الذي حدده الجانب الليبي وان يلعب بالموجود من اللاعبين كما حصل في اللقاء التجريبي الاخير الذي خاضه المنتخب مع المنتخب السوري الشقيق في ماليزيا نهاية الشهر الماضي بدون مشاركة اغلب اللاعبين المحترفين

المباراة تعد فرصة عملية ومهم ان تقام في اي وقت كان لأنها تأتي ضمن الجهود المبذولة لرفع الحظر الكروي المفروض على العراق والامور تحتاج الى المزيد من المباريات كلما امكن ومهم ان تاتي المباراة في الاتجاه المذكور لمواجهة الحظر والتخلص منه واقامة مثل هذه المباريات سيعجل برفع الحظر الذي اخذ الكثير من الاموال والجهود من خلال حضور المنتخبات المختلفة الى الملاعب المشمولة برفع الحظر بعد الخطوات المهمة التي شهدتها والتي يامل منها ان تنعكس على قرار الفيفا في اتخاذ القرار الاخير لرفع الحظر

كما ستخدم المباراة موقف المنتخب من حيث التصنيف الدولي للفيفا الذي تحسن في الشهر الحالي بعدما تقدم المنتخب 14 موقعا في تغير مهم ان يدعم باتجاه تحقيق تقدم اخر في التصنيف وهذا مرهون بتحقيق النتائج الايجابية

ولان خوض المباراة بدون مشاركة اللاعبين المحترفين يعني منح الفرصة لبقية لاعبي المنتخب في اللعب في مثل هكذا مباراة مع الفريق الليبي المتواضع ولعكس قدراتهم وان تبرز اهمية مشاركتهم في مثل هذه المباريات التي تظهر فوائدها على اكثر من جانب وما احوجنا لها في هذه الفترة ومهم ان تستغل باي صيغة كانت لتأثيرها على جهود المنتخب في الامور المذكورة والاهم هنا تبني هكذا مباريات امام الحاجة الملحة التي تتطلب استنفاذ كل الجهود والتواصل معها بقوة واستثمار اي خطوة كانت لضمان رفع الحصار

كما تظهر هنا اهمية ان يلعب المنتخب الوطني في الملاعب المحلية امام عطش الجمهور العراقي الذي ينتظر ان يشاهد المنتخب عبر هذه المباريات ولان المنتخب هو من يحقق الوحدة بين ابناء الشعب العراقي المحتاج الى مشاهدته بعد فترة طويلة من الاعداد و اللعب خارج العراق ما ثر سلبا على بعض مشاركاته المهمة

ونتمنى ان تستمر اقامة مباريات المنتخب لاهميتها ولحاجة الجمهور في مشاهدتها لما لها من فوائد تم لمرور عليها

وعلى الاتحاد التمسك باقامة المباريات هنا وتقبل اي دعوة كانت لخدمة المنتخب والجمهور العراقي على حد السواء من اجل اختصار الطريق باتجاه رفع الحظر

سوق الانتقالات

يشهد سوق الانتقالات حركة واسعة بين عدد من الفرق واللاعبين المعروفين وذلك ضمن جهود الفرق في الاستعداد لدوري الموسم المقبل المقرر ان ينطلق في الخامس عشر من تشرين ثاني المقبل حيث تواصل عدد الفرق في ابرام العقود مع اللاعبين المهمين في سباق محموم يجري في هذه الفترة من كل موسم عندما انتقل اكثر من اسم وعنوان ولاعب منتخب كان قدظهر مؤثرا في الموسم الاخير ما جعل الانظار ان تتجه اليهم وان يرفع من عقودهم وهذا مهم لانه يدخل في حياتهم اليومية ولان كرة القدم اليوم هي مصدر ارزاقهم كما ستبقى كرة القدم وسيلة مهمة ليس على مستوى اللاعبين والفوائد التي يجنوها بل على كل الاطراف

وما يهمني من تناول هذا الموضوع ان اندية اخرى لازالت غائبة ولم نشهد لها حركة تذكر ومؤكد انها تواجه ضائقة مالية لايمكنها ان تتقدم في التعاقد مع لاعبين اقل مستوى من الذين تم التعاقد معهم الا ما ندر

ومؤكد انها لا تقدر على تدارك الامور والصعوبات الحقيقية التي تواجه المهمة المذكورة ما تدعو للاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ الملياري دينار المقررة لفرق الدوري الممتاز التي تنتظر ان تصرف في هذه الاوقات حتى تتمكن ان تدخل في مرحلة الاعداد للموسم المقبل والكل يعلم ان مهمة اللعب في الدوري الممتاز لاتظهر سهله وتحتاج الى امكانات وقدرات ولان عدد من الاندية لازالت تعتمد على امكاناته من يرعاها من الجهات الوزارية واخرى ومهم ان تتدخل وزارة الشباب في متابعة تنفيذ قرار رئاسة الوزراء لااسعاف هذه لفرق التي تظهر امام ضائقة مالية ولسان حالها يقول نواجه عجزا ونشعر بامس الحاجة للأموال لكي نعبر فترة اعداد فرقنا وهذا مرهون باستلام المليارين لمساعدتنا ومن اجل مواجهة الامور بشكل افضل ونه تريد ان تشارك بحال افضل من الذي عليه

وبعد هي دعوة لوزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان في متابعة مشروع دعم الاندية المقر من رئاسة مجلس الوزراءلاسعاف الامور في هذه الاندية التي لازالت تنتظر المبلغ على احر من الجمر من اجل حسم المهمة والمشاركة في الدوري المقبل ولو اننا نقف بوجه ان تدعم كرة القدم وحدها بل بقية الالعاب الرياضية والأنشطة الشبابية والتأكيد على دور الاندية في استقطاب اكبر عدد من الرياضين كما هو الهدف من تأسيسها

وهنا نجدد الدعوة الى اهمية تخصص الاندية في ممارسة الالعاب الرياضية حتى تتسع اقامة الفرق المختلفة وهذا ينصب في خدمة بقية الالعاب الاخرى ويخدم ايضا المنتخبات عبر ابواب فرق الاندية

ازمة مالية

ويقول مدرب نادي الناصرية بكرة السلة مصطفى علي شناوة كنا نامل ان تشمل مبادرة مجلس الوزراء الفرق المشاركة بدوري السلة الممتاز ولو بتخصيص نصف المبلغ المذكور لاننا نعاني بشدة من الازمة المالية التي قطعت الطريق امام فريقنا في عدم المشاركة في الدوري اكثر من مرة ولانه بالكاد نقدر على المشاركة في الدوري حتى الاخيرة التي كانت صعبة

واتمنى على وزير الشباب ان يهتم ببقية الالعاب والعمل على دعمها خصوصا الفرق التي لاتمتلك موارد فقط تعتمد على قدراتها وما نشهده اليوم فشل اغلب الاندية لانها لم تقدر على ادارة الامور وتقوم بعمل تقليدي امام انعدام مبادرات تحقيق الاستثمار وغيرها من الامور ومهم ان تظهر جميع الالعاب امام الشباب ومهم ان يكون هنالك اهتمام من الوزارة وان لايقتصر الدعم وينحصر على كرة القدم التي اختزلت الرياضة العراقية

والشيء بالشيء يذكر مهم ان يعاد النظر في ان يقدم الاتحاد موعد افتتاح الدوري للاستفادة من اقامة المباريات في الاوقات والاجواء المعتدلة وان ينتهي في وقت مناسب ولاينسحب الى الوقت الذي انتهى عنده في الموسم الاخير امام تذمر الكل حتى لايبقى الدوري الشاذ كما مهم ان تعلن لجنة المسابقات الالية التي تعتمد في الموسم الجديد

والاجدر ان تجري مراجعة للدوري الاخير وما رافقه من سلبيات اعترف فيها الاتحاد نفسه ممثلا في لجنة المسابقات التي وصفت الامور بالصعبة ومهم ان تناقش بشفافية ومن اجل تنظيم الدوري المقبل بحال افضل من الذي انتهى عليه وسط انتقادات من الفرق واللاعبين والجمهور الذي عزف عن الحضور بسبب توقيتات اخر المباريات التي زادت الطين بلة وعكست وضعا مزعجا امام الكل انعكس سلبا على مجمل حركة الدوري الذي للان يسير خلافا لرغبات الكل وكل ما عند لجنة المسابقات الذهاب الى ابسط الحلول وليس افضلها ولاندري متى تنهي ازمة تنظيم الدوري التي تتعقد مع مرور الوقت في وقت نرى الحرص الكبير من قبل الاندية على ان تقدم ما في وسعها من اجل مشاركة مهمة لكن تبقى العلة في التنظيم المشوه ولم ينجح الدوري تحت اية الية تعتمد عندما تزحف المباريات الى اسوء التوقيتات حيث الصيف وما يتره من تأثيرات على مستوى الفرق من حيث موجود اللاعبين كذلك فترة تعاقد مع اللاعبين المحترفين

كلما طالت فترة الدوري كلما اثرت بالاتجاه المعاكس على الفرق نفسها التي لاتزال تبحث عن وضعها في ما جعلها ان تتحدث عن معاناة مستمرة في نفس الوقت توجه المسابقة تحديات ممثلة بانعدام استقرارها باستمرار

الكل اليوم في انتظار مسابقة متكاملة من كل جوانبها بعد ان تسبب التنظيم المشكلة في عدم تمشية الدوري بالاتجاه المطلوب خصوصا بعد تامين عدد من الملاعب الاخرى التي قد تحل تمشية المباريات باكبر عدد في جولات الدوري التي فقط تتطلب اقامتها في مواعيد معلومة وثابتة حتى لاتفقد المباريات المتعة ووضع حد لمعاناته الكبيرة التي واجهت كل من له علاقة في الدوري واجد ان لجنة المسابقات ستكون امام مواجهة مهمة مع الفرق اذا ما تغيرت الامور بشكل افضل

مباراة الجوية

ما يشغل تفكير جمهور القوة الجوية ومتتبعي مشاركته في بطولة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وهو يقف امام اهم واصعب خطوة للانتقال الى المباراة النهائية او ينهي الوحدة السوري احلام تحقيق اللقب الثاني بعدما حقق الفوز في اللقاء الاول قبل ايام بهدفين لواحد بعدما تمكن حمادي احمد من تحقيق الفارق في الوقت القاتل وقد ينقذ الموقف الذي لايبدو سهلا ويترقب انصار الجوية نتيجة الصراع في اللقاء المقبل والانتقال لنهائي البطولة الاسيوية والعمل على العودة باللقب الثاني الفرصة التي لازالت قائمة بقوة تحتاج الى لمسات المدرب وجهود اللاعبين لحسم الامور والتوجه الى المهمة الاحرى بثقة اعلى

وينتظر انصار الفريق المهمة المقبلة في السادس والعشرين من الشهر الجاري بفارغ الصبر عندما يضيف الجوية فريق الوحدة السوري في قطر ما يجعل من المدرب حسام السيد ترتيب الاوراق واعتماد التشكيلة المطلوبة القادرة على حسم المباراة والانتقال لخوض المباراة النهائية حيث يتوجب العمل على الوقوف على الاخطاء التي قادت الفريق للخسارة التي قللت من فرص الفريق وتطلعات الحسم لان الجوية سيلاقي فريقا قويا ومنظما وكان الافضل في تلك المباراة وامتلك لاعبوه القرار عبر الاستحواذ على الكرة السيطرة العالية مجرى اللعب واستغلوا الفرصة ولعبوا افضل من الجوية كما شاهدنا المباراة التي لعبها افراد الوحدة وضغطوا على الجوية ولعبوا بثقة عالية منذ البداية حتى افتقد لاعبو الجوية السيطرة واستعادة التوازن في اي وقت من مسار المباراة

والخطأ الذي وقعت به الادارة هو ابعاد المدرب باسم قاسم ان تنتظر وان تبقي المدرب لحين انتهاء البطولة الاسيوية اي الابقاء من دون تبادل للاتهامــات

كان مهم ان يبقى المدرب الاول لحين انتهاء البطولة حتى لو تم التعاقد مع المدرب الثاني لان باسم قاسم قدم الفريق بصورة جيدة عجز من قبله لفترة اكثر من عقد من الزمن ليس في احرازه للقبي الدوري والاتحاد الاسيوي بل استقطب عناصر معروفة وارتقى بحالة الانسجام وخلص الفريق من المشاكل وجعل منه في حالة استقرار لم تكن موجود من قبل في الفريق الذي جعل منه يسير في افضل احواله حيث العلاقة التي انعكست على مسار الامو التي كانت بين مرتكزات اللعب وكتب اسمه في تاريخ الفريق وقدم اكبر انجاز ليس للفريق وحده بل على مستوى الكرة العراقية وفي ايام صعبة

نعم الفرصة قائمة ونجدان الفريق لايعاني كثيرا لو انتهت المباراة بنتيجة هدفين لكن ان يأتي هداف الفريق حمادي احمد ويهز شباك في الوقت المطلوب وينقذ الفريق

وبوصف الجوية حامل اللقب الاسيوي ولان جمهوره متحمس لنتيجة المباراة الثانية التي ستقام الثلاثاء المقبلة نتمنى ان يكون قد حدد الاخطاء التي رافقت مباراة لبنان وان يضع الحلول للمهمة المقبلة من خلال التاكيد على دور اللاعبين المهارين امام المباراة الفاصلة وحث اللاعبين على تقديم اللعب القوي ولان المدرب على معرفة تفصيلية بالفريق المقابل عليه ان يستفيد منها من خلال وضع طريقة اللعب ممثلة في الاستحواذ على الكرة وايجاد منافذ في دفاع الوحدة لانه سيلجأ للتكتل الدفاعي سعيا للحفاظ على النتيجة كما سيلعب بخياري الفوز والتعادل اي سيخل المباراة بحال افضل من الجوية المالب بحسم المهمة من خلال تقديم لاداء الفني العالي وامطانية الاستفادة من اللاعبين المهارين في فكشفرة الفريق السوري المتوقع ان يلعب بطريقة الدفاع القوي

اللعب بحذر شديد والتعامل ع وقت اللعب بشكل دقيق لان مواجهة الوحدة ليست سهلة ولاننا من صعبها بعدالاداء المتواضع