سان جيرمان يحسم قمة ليون بالنيران الصديقة

الريال يتناسى غياباته ويصعق سوسيداد في عرينه بثلاثية

{ مدن – وكالات: حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الليجا. تقدم ريال مدريد عبر بورخا مايورال في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عبر كيفين رودريجيز في الدقيقة 28، لكن اللاعب ذاته أعاد التقدم لريال مدريد مجددًا، في الدقيقة 36 بهدف عكسي، فيما اختتم جاريث بيل الأهداف في الدقيقة 61 . الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 9 نقاط في المركز الثالث. المدرب زين الدين زيدان اختار طريقة 4-3-3، دون أي تغيير عن المعتاد، رغم الغيابات الموجودة في فريقه، فأشرك الثلاثي جاريث بيل وبورخا مايورال وماركو أسينسيو في المقدمة، بعد عودة الأخير للمشاركة بشكل طبيعي. واختار المدرب أوزيبيو ساكريستان نفس طريقة اللعب، بحثًا عن مفاجأة ريال مدريد، واستغلال الدعم الجماهيري والغيابات العديدة في صفوف الميرينجي. المباراة بدأت بسيطرة واستحواذ واضحين للاعبي ريال مدريد، لكن دون خطورة كبيرة على المرمى، في ظل الكثافة العددية لأصحاب الأرض في وسط ملعبهم. بمرور الوقت بدأ لاعبو ريال مدريد في الوصول إلى منطقة جزاء ريال سوسيداد وأصبح اللعب أقرب إلى المرمى. وفي الدقيقة 19 افتتح بورخا مايورال التسجيل لفريقه، بتسديد الكرة التي كان يحاول زميله سيرجيو راموس السيطرة عليها، داخل منطقة الجزاء. استمرت سيطرة ريال مدريد، ولكن مع تحسن نسبي في أداء لاعبي ريال سوسيداد، الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 28، عبر كيفين رودريجيز، من خطأ فادح للحارس كيلور نافاس، الذي فشل في الإمساك بالكرة. وفي الدقيقة 36، نجح ريال مدريد في التقدم مجددا، بعدما سجل رودريجيز في مرماه بالخطأ، ليعود الهدوء إلى لاعبي الملكي. أصبح اللعب أكثر عنفًا بعد الهدف الثاني، ليخرج الحكم البطاقة الصفراء أكثر من مرة. حاول لاعبو ريال سوسيداد مشاركة ريال مدريد الاستحواذ على الكرة، في الشوط الثاني، واستمرت المحاولات من كلا الطرفين للوصول إلى مرمى الآخر، لكن كرات ريال مدريد كانت الأكثر خطورة، بفضل السرعة الكبيرة للاعبيه، والمساحات الموجودة في وسط ملعب ريال سوسيداد، الذي بدأ الإرهاق يظهر على أدائه. وفي الدقيقة 61 ظهر النجم الويلزي جاريث بيل، ليحرز الهدف الثالث بشكل رائع، بعد تمريرة مميزة من زميله إيسكو، ليضعها بهدوء في المرمى من فوق الحارس. هدأ اللعب نسبيا بعد الهدف الثالث، من قبل لاعبي ريال مدريد، الذين اعتمدوا على الهجمات السريعة، والتمريرات خلف مدافعي ريال سوسيداد، وأهدروا أكثر من فرصة لزيادة النتيجة. مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة، ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد.

مايورال: لا نحتاج مهاجما جديدا

واعتبر مهاجم ريال مدريد بورخا مايورال، عقب تسجيل هدفه الأول الرسمي مع الفريق، بمواجهة ريال سوسيداد التي انتهت لصالح النادي الملكي بثلاثة أهداف لواحد، أن اللعب في هذا الفريق كنز. وقال اللاعب بعد المباراة التي احتضنها ملعب أنويتا في تصريحات تليفزيونية أنا سعيد للغاية، قدمنا مباراة كبيرة، كنا نعرف أنها ستكون صعبة وتعاملنا معها بصورة جيدة، كان يجب علينا الفوز في أنويتا. وأشار مايورال إلى أنه لم يدرك أنه سيلعب أساسيا إلا قبل المباراة بعدة ساعات علمت بالأمر من المحاضرة الفنية للمدرب، أعمل طوال الأسبوع من أجل هذه الفرص، اللعب في ريال مدريد كنز، وسأعمل بصورة أكبر للحصول على فرص أخرى. وتجنب اللاعب الحديث حول حاجة ريال مدريد لرأس حربه، معربا عن سعادته بالتسجيل الذي جعله ينسى معاناته في الموسم الماضي مع فولسفبورج. وقال مايورال نحن مهاجمون كافون، أنا سعيد بالوجود هنا والمدرب دفع بي لأنني مستعد، أشكره على ثقته، العام الماضي كان معقدا بالنسبة لي، النقاش بخصوص رأس الحربة أمر يخص الصحافة

قمة ليون

على صعيد اخر حسم باريس سان جيرمان مواجهة أولمبيك ليون لصالحه بفوز ثمين ومستحق على ضيفه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس الأحد في قمة منافسات الجولة السادسة. سجل ثنائية الفريق الباريسي مدافعي ليون مارسيلو وجيريمي موريل بالخطأ في مرمى فريقيهما، في الدقيقتين 75 و86، ليحقق العملاق الباريسي العلامة الكاملة بست انتصارات متتالية في الصدارة، برصيد 18 نقطة، بينما نال ليون خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس. وجد باريس سان جيرمان صعوبات كبيرة خلال المباراة، حيث حاصر منافسه طوال الشوط الأول، إلا أنه لم يهدد المرمى سوى بضربة رأس لتياجو سيلفا، وفرصة أخرى لنيمار، بينما تعطلت المفاتيح الهجومية الأخرى كيليان مبابي وجوليان دراكسلر وكافاني وكذلك ظهيري الجنب داني ألفيس وكورازوا. على الجهة الأخرى، شكل ممفيس ديباي وبرتراند تراوري ونبيل فقير وماريانو دياز إزعاجًا شديدًا للدفاع الباريسي، وهددوا المرمى على فترات طوال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. اقترب فريق ليون أكثر من المرمى في الشوط الثاني، حيث أهدر مارسيلو فرصة ثمينة بضربة رأس في يد ألفونس أريولا، بينما تصدت العارضة لتسديدة قوية لتانجوي ندومبلي في الدقيقة 69 . كانت هذه الهجمة نقطة تحول في المباراة، مع دخول أيضًا يوري بيرشتيتشي وجيوفاني لو سيلسو مكان كورزاوا ودراكسلر، حيث خطف سان جيرمان الهدف الأول بمهارة من لو سيلسو، بعدها رفع كرة عرضية، خطفها كافاني بكعبه، وأكملها مارسيلو بالخطأ في مرماه. وبعد الهدف الأول بخمس دقائق، تعرض كيليان مبابي لعرقلة من فيرلان ميندي، تصدى لها كافاني، ولكن حارس المرمى أنتوني لوبيز تصدى لها بمساعدة العارضة، إلا أن الفريق الباريسي واصل ضغطه، حيث لعبها نيمار كرة بينية، وصلت إلى مبابي الذي حاول التسديد في المرمى، ليساعده جيريمي موريل في وضعها بالشباك.