المنتخب يواجه النيبال غداً في كأس آسيا

رحلة شاقة لفريق الناشئين وإجراءات معقّدة بطار كاتاماندو

بغداد – الزمان

وصلت بعثة المنتخب العراقي للناشئين، اول امس الأحد، للعاصمة النيبالية “كاتاماندو”؛ للمشاركة بتصفيات كأس آسيا، التي تنطلق غدا الأربعاء.

وقال علي هادي، مدرب المنتخب في تصريحات صحفية إنَّ “الفريق مرَّ بظروف سيئة جدًا، بعد الإجراءات الشائكة، والمعقدة في مطار كاتاماندو”.

وأشار إلى أنَّ “الوفد اضطر للانتظار لمدة 4 ساعات كاملة لإنهاء إجراءات الدخول، ولولا الاتصالات التي أجراها الوفد، بالاتحاد الآسيوي، والتي أجبرت الاتحاد النيبالي على التدخل وإنهاء المعاناة”.

ولفت إلى أنَّ “فندق الإقامة، يعدُّ من أسوأ الفنادق، ولا يمكنه استيعاب جميع الوفود المشاركة بالإضافة لكونه غير ملائم لشروط الاتحاد الاسيوي”.

وبيَّن “لا نعرف السر في موافقة الاتحاد الآسيوي على إقامة التصفيات في بلد لا تتوفر فيه أدني مقومات إنجاح التصفيات الآسيوية”.

وتابع “كان على الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات في دولة تتوفر فيها منشآت رياضية، حتى ولو كانت بسيطة لكنها قادرة على تضييف تصفيات المجموعة”.

ومن المقرَّر أن تتقدم بعثتا العراق وفلسطين، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي، من أجل إجبار الاتحاد النيبالي على إقامة التصفيات في أجواء طبيعية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لجميع المنتخبات.

ويلعب المنتخب العراقي بالمجموعة الثالثة إلى جانب نيبال، وفلسطين، والهند، ويبدأ أسود الرافدين مبارياتهم بمواجهة نيبال، يوم غد الأربعاء.

ويتأهل للنهائيات متصدرو المجموعات العشر، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل الترتيب الثاني.

ويواجه ناشئة العراق نظيره منتخب النيبال في اولى جولاته يوم غدا الاربعاء ضمن تصفيات كأس اسيا للناشئين.

وتعد المباراة الاولى مهمة وصعبة في البداية حيث سيلتقي المنتخب الوطني اصحاب الدار وستكون منافسة كبيرة خصوصا ان جماهير النيبال ستشجع فريقه وتؤازره لكن الجهاز الفني اعد اللاعبين اعدادا جيدا قبل الدخول في المباراة الرسمية.

ويتأهل للنهائيات متصدرو المجموعات العشر بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل الترتيب الثاني بعد اجراء كافة مبارياتها وتحديد الفائزين منهم.