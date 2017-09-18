سلوفينيا بطلة أوربا للسلة على حساب صربيا

{ اسطنبول – وكالات: حفر المنتخب السلوفيني اسمه بأحرف من ذهب، بعدما توج ببطولة أوربا لكرة السلة (يورباسكت)، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اول امس الأحد، داخل صالة سينان إرديم بمدينة إسطنبول التركية، على نظيره الصربي بنتيجة (93-85). أنهى المنتخب الصربي الربع الأول متفوقا بنتيجة (22-20)، قبل أن يهيمن لاعبو سلوفينيا على الربع الثاني، وينهوه بنتيجة (36-25). وفي الربع الثالث، عاد المنتخب البلقاني لأخذ زمام المبادرة بالتفوق بفارق خمس نقاط (20-15)، إلا أن سلوفينيا تمكنت من العودة في الربع الأخير، وأنهته بفارق أربع نقاط (22-18). يذكر أن منتخب سلوفينيا بلغ المباراة النهائية بعدما فجر مفاجأة مدوية، في نصف النهائي، على حساب إسبانيا، حاملة اللقب، بنتيجة (92-72)، بينما تأهل منتخب صربيا للنهائي، بالفوز على روسيا بنتيجة (87-79). وحصد منتخب إسبانيا، صاحب الثلاثة ألقاب، الميدالية البرونزية، بعدما هزم نظيره الروسي في مباراة تحديد المركز الثالث.