مانشستر يونايتد يستأنف مسلسل الرباعيات بإكتساح إيفرتون

تعادل تشيلسي وأرسنال في مباراة الفرص المهدرة

{ لندن – وكالات: سقط حامل اللقب تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه أرسنال 0-0، اول امس الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. وارتفع رصيد تشيلسي إلى 10 نقاط من 5 مباريات، حيث يحتل المركز الثالث متفوقا بفارق نقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد، ومتخلفا بفارق الأهداف وراء الثاني مانشستر يونايتد الذي يلعب في وقت لاحق أمام إيفرتون. أما أرسنال فاستمر نزيف نقاطه، حيث يحتل حاليا المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، علما بأنه تعرض لهزيمتين حتى هذه اللحظة. وشهدت المباراة شلالا من الفرص المهدرة من الطرفين، دون أن يتمكن أحدهما من هز شباك الآخر، رغم أهمية الفوز لكل منهما في سباق المنافسة على اللقب.

غيابات

وغاب عن تشكيلة تشيلسي الأساسية نجمه البلجيكي إيدين هازارد، الذي جلس على مقاعد البدلاء لمصلحة البرازيلي ويليان، قبل أن يدخل في الشوط الثاني. أما أرسنال، فعاد إلى صفوفه قلب الدفاع الألماني شكودران موستافي، فيما تواجد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز على الدكة، وغاب الألماني مسعود أوزيل للإصابة. وفضل مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، الاعتماد على الإسباني سيسك فابريجاس من أجل التحكم بمنطقة المناورة إلى جانب الفرنسي نجولو كانتي، فيما لجأ أرسنال إلى هجمات عن طريق الطرفين بوجود البوسني سياد كولاسيناتش على جهة اليسرى، والإسباني هكتور بيليرين على اليمنى. وألغى الحكم هدفا لصالح أرسنال أحرزه موستافي في الدقيقة 75 بدعي التسلل، وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه دافيد لويز بسبب تدخل قوي على كولاسيناتش في الدقيقة 88.

مسلسل الرباعيات

وتلاعب مانشستر يونايتد، بضيفه إيفرتون، محققًا فوز ثمين ومستحق، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اول امس الأحد، بملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل أهداف الشياطين الحمر، أنطونيو فالنسيا وهنريك مخيتاريان وروميلو لوكاكو وأنتوني مارتيال، من ركلة جزاء، في الدقائق 4 و84 و89 و92، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 13 نقطة، ويتقاسم الصدارة مع جاره مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط، في المركز الـ18 . بدأ أصحاب الأرض اللقاء بسيناريو مثالي، حيث لعب نيمانيا ماتيتش كرة عرضية، قابلها فالنسيا بتسديدة مباشرة، في المقص الأيمن، مسجلًا الهدف الأول في وقت مبكر. بعدها فرض مانشستر يونايتد سيطرته، وكاد أن يحسم اللقاء في الشوط الأول، لولا تألق جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، ورعونة لوكاكو وراشفورد في إنهاء الهجمات. على الجهة الأخرى، اكتفى إيفرتون بالدفاع فقط أول 45 دقيقة، ولم تشكل أسلحته الهجومية، سواءً واين روني، أو توم دافيز، أو جيلفي سيجاردسون، أي خطورة حقيقية. تحسن أداء الضيوف في الشوط الثاني، حيث كاد روني أن يسجل التعادل بعد ثوان قليلة، لولا تألق دافيد دي خيا، الذي تصدى أيضًا لركلة حرة من جيلفي سيجاردسون، وفرصة أخرى من ساندرو راميريز، الذي شارك بديلا توم ديفيز. مع مرور الوقت، بدأ اليأس يدب في نفوس لاعبي إيفرتون، في الوقت الذي تحرك فيه جوزيه مورينيو، لتنشيط صفوف فريقه، بإشراك جيسي لينجارد، وأندير هيريرا، مكان راشفورد، وخوان ماتا. وكاد لينجارد أن يضيف الهدف الثاني، لكن تسديدته ذهبت فوق العارضة. انهار إيفرتون تمامًا في الدقائق العشر الأخيرة، وتلقى مرماه 3 أهداف، حيث لعب لوكاكو كرة إلى مخيتاريان ليضعها بسهولة في الشباك، قبل أن يغادر الملعب ليشارك مكانه أنتوني مارتيال. ووسط عشوائية شديدة في دفاع إيفرتون، تسلل لوكاكو في العمق، ليتابع كرة عرضية بقدمه في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في شباك ناديه القديم. بعدها أضاف مارتيال الهدف الرابع من ركلة جزاء، نتيجة لمسة يد من لاعب الوسط، مورجان شنايدرلين. ونال الضيوف بذلك هزيمة ثقيلة، ليتراجعوا إلى منطقة الهبوط، بينما واصل الشياطين الحمر معدلهم التهديفي القوي هذا الموســــــم في البريميرليج.